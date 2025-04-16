https://sarabic.ae/20250416/وزير-النفط-الليبي-السابق-تجاهل-التوصيات-واحتكار-التفتيش-فتح-الباب-أمام-الفساد-1099613214.html
وزير النفط الليبي السابق: تجاهل التوصيات واحتكار التفتيش فتح الباب أمام الفساد
وزير النفط الليبي السابق: تجاهل التوصيات واحتكار التفتيش فتح الباب أمام الفساد
سبوتنيك عربي
قال محمد عون، وزير النفط والغاز السابق بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إن الوضع الذي وصل إليه قطاع النفط في البلاد كان يمكن تفاديه لو مُنحت الوزارة صلاحياتها... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T21:18+0000
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وأوضح عون، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الإدارة العامة للتفتيش والقياس، التي لا تزال خاضعة لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط بالرغم من المخاطبات الرسمية والشكاوى المتكررة، كان ينبغي أن تُنقل إلى الوزارة لضمان الرقابة الفنية والشفافية.وشدد على أنه "كان يمكن تفادي الوضع الذي وصل إليه قطاع النفط في ليبيا لو مُنحت الوزارة صلاحياتها الكاملة ومارست دورها الفعلي كما نصّت عليه القوانين المنظمة للقطاع".وأشار إلى أن عدم الأخذ بالتوصيات التي قدمتها الوزارة مرارًا ساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع وفتح المجال لممارسات غير قانونية.واتهم عون، المؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بتجاوزات فادحة في ملف مبادلة المحروقات، مدعومَين بتأييد مباشر من حكومة الوحدة الوطنية.وأضاف أن "هذه التجاوزات أدّت إلى حالة من الفساد غير المسبوق، ليس فقط في عمليات المقايضة، بل أيضًا في صفقات البيع والشراء التي تمت عبر سماسرة، بدلًا من الاتفاق مع مصافٍ معروفة وفق شروط واضحة تشمل كميات محددة وتكلفة متفق عليها، وضمان استلام كامل المنتجات المكررة".
https://sarabic.ae/20250303/ليبيا-تعيد-فتح-باب-الاستكشاف-النفطي-أمام-الشركات-العالمية-بعد-توقف-دام-قرابة-عقدين-1098356713.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار
وزير النفط الليبي السابق: تجاهل التوصيات واحتكار التفتيش فتح الباب أمام الفساد
حصري
قال محمد عون، وزير النفط والغاز السابق بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إن الوضع الذي وصل إليه قطاع النفط في البلاد كان يمكن تفاديه لو مُنحت الوزارة صلاحياتها الكاملة.
وأوضح عون، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، أن الإدارة العامة للتفتيش والقياس، التي لا تزال خاضعة لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط بالرغم من المخاطبات الرسمية والشكاوى المتكررة، كان ينبغي أن تُنقل إلى الوزارة لضمان الرقابة الفنية والشفافية.
وشدد على أنه "كان يمكن تفادي الوضع الذي وصل إليه قطاع النفط في ليبيا
لو مُنحت الوزارة صلاحياتها الكاملة ومارست دورها الفعلي كما نصّت عليه القوانين المنظمة للقطاع".
وأشار إلى أن عدم الأخذ بالتوصيات التي قدمتها الوزارة مرارًا ساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع وفتح المجال لممارسات غير قانونية.
واتهم عون، المؤسسة الوطنية للنفط
بالقيام بتجاوزات فادحة في ملف مبادلة المحروقات، مدعومَين بتأييد مباشر من حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف أن "هذه التجاوزات أدّت إلى حالة من الفساد غير المسبوق، ليس فقط في عمليات المقايضة، بل أيضًا في صفقات البيع والشراء التي تمت عبر سماسرة، بدلًا من الاتفاق مع مصافٍ معروفة وفق شروط واضحة تشمل كميات محددة وتكلفة متفق عليها، وضمان استلام كامل المنتجات المكررة".