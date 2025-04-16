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برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الوضع الاقتصادي في ليبيا يتطلب إجراءات عاجلة
برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الوضع الاقتصادي في ليبيا يتطلب إجراءات عاجلة
سبوتنيك عربي
عقد مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا ضم محافظ المصرف المركزي ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي،... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T13:50+0000
2025-04-16T13:50+0000
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وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضعين الاقتصادي والمالي العام في البلاد، وذلك من خلال استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، وسبل تنفيذ الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الراهنة.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، أن الاجتماع الذي عقده مصرف ليبيا المركزي مع أعضاء المجلس، تناول بشكل مفصل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، استنادًا إلى ما ورد في بيان المصرف المركزي.وأضاف أن اللقاء شمل أيضًا استعراض رؤية المصرف بشأن الإيرادات العامة، وكذلك تصوره لإدارة النفقات بما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي وضمان الاستدامة المالية للدولة.وأشار الأبلق إلى أن أعضاء مجلس النواب قدموا عددًا من المقترحات الهادفة إلى دعم هذه الرؤية، مشددين على أهمية إدراجها ضمن خطة العمل المقترحة، على أن تُعرض لاحقًا على السلطة التنفيذية لمناقشتها واتخاذ التدابير اللازمة.يعاني الاقتصاد الليبي منذ سنوات من تداعيات النزاعات السياسية والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى تراجع في مستويات الإنتاج والاستثمار، خاصة في قطاع النفط الذي يُعد المصدر الرئيسي للإيرادات. وعلى الرغم من محاولات التعافي، لا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة تتعلق بسعر صرف الدينار، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم البطالة، إلى جانب تعثّر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
https://sarabic.ae/20250410/انهيار-أسعار-النفط-يكشف-هشاشة-الاقتصاد-الليبي-1099408320.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الوضع الاقتصادي في ليبيا يتطلب إجراءات عاجلة

13:50 GMT 16.04.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس عاصمة ليبيا
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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عقد مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا ضم محافظ المصرف المركزي ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، وبمشاركة نائب المحافظ ومديري الإدارات المختصة بالمصرف.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضعين الاقتصادي والمالي العام في البلاد، وذلك من خلال استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، وسبل تنفيذ الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الراهنة.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، أن الاجتماع الذي عقده مصرف ليبيا المركزي مع أعضاء المجلس، تناول بشكل مفصل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، استنادًا إلى ما ورد في بيان المصرف المركزي.
وأضاف أن اللقاء شمل أيضًا استعراض رؤية المصرف بشأن الإيرادات العامة، وكذلك تصوره لإدارة النفقات بما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي وضمان الاستدامة المالية للدولة.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
انهيار أسعار النفط يكشف هشاشة الاقتصاد الليبي
10 أبريل, 11:52 GMT
وأشار الأبلق إلى أن أعضاء مجلس النواب قدموا عددًا من المقترحات الهادفة إلى دعم هذه الرؤية، مشددين على أهمية إدراجها ضمن خطة العمل المقترحة، على أن تُعرض لاحقًا على السلطة التنفيذية لمناقشتها واتخاذ التدابير اللازمة.
وأكد أن الوضع يتطلب حزمة من الإجراءات العاجلة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، بما يساهم في تقليص العجز وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
يعاني الاقتصاد الليبي منذ سنوات من تداعيات النزاعات السياسية والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى تراجع في مستويات الإنتاج والاستثمار، خاصة في قطاع النفط الذي يُعد المصدر الرئيسي للإيرادات.
وعلى الرغم من محاولات التعافي، لا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة تتعلق بسعر صرف الدينار، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم البطالة، إلى جانب تعثّر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
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