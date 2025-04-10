https://sarabic.ae/20250410/انهيار-أسعار-النفط-يكشف-هشاشة-الاقتصاد-الليبي-1099408320.html

انهيار أسعار النفط يكشف هشاشة الاقتصاد الليبي

انهيار أسعار النفط يكشف هشاشة الاقتصاد الليبي

سبوتنيك عربي

يشهد سعر برميل النفط عالميًا تراجعًا ملحوظًا، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية، وعلى رأسها ليبيا. 10.04.2025, سبوتنيك عربي

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وفي ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 90% على صادرات النفط، يطرح هذا الانخفاض تساؤلات حتمية حول مدى قدرة البلاد على الصمود أمام تقلبات السوق العالمية، والخيارات المتاحة لتقليل هذا الاعتماد شبه الكامل على مورد واحد. ومع تنامي المخاوف من تأثيرات هذا التراجع على الموازنة العامة للدولة، والخدمات الأساسية التي تمولها عائدات النفط، تبرز الحاجة الملحّة للنقاش حول بدائل اقتصادية واقعية، يمكن أن تساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.رؤية مفقودةقال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن "المورد الوحيد والرئيسي للدخل في ليبيا هو النفط، وهذا أمر معروف للجميع"، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني أصلًا من أزمة اقتصادية قبل حتى انهيار أسعار النفط، وذلك نتيجة تراجع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط، رغم أنها حققت أكثر من 13 مليار دولار خلال العام الماضي، إلا أن هناك تأخرًا في توريد هذه العائدات. وأضاف المحمودي، في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، أن هذه الأزمة أدّت إلى استنزاف كبير في الاحتياطي النقدي، نتيجة اضطرار الحكومة إلى تمويل نفقاتها العالية، مما فاقم من هشاشة الوضع المالي.وأوضح أن الاستمرار في الإنفاق المرتفع، في ظل هذه الأزمة ومع انخفاض قيمة الدينار الليبي، سيترك أثرًا بالغًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن "هذا سيقود إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، ويؤثر على القوة الشرائية للمواطنين بشكل عام".وأشار إلى أن الحكومة قد تتخلف عن سداد المرتبات في حال استمر انهيار سعر الدولار، مضيفًا أن مصرف ليبيا المركزي قد يواجه صعوبات حادة في توفير العملة الصعبة، خاصة مع وجود المضاربين من كبار التجار الذين يستغلون هذا الوضع لمصالحهم.وأردف: "سيتكرر ما حدث في الماضي، حينما تم إغلاق النفط لعدة سنوات، مما تسبب في ارتفاع أسعار الدولار وانهيار الدينار الليبي آنذاك". وتحدث المحمودي عن الفرص البديلة التي تمتلكها ليبيا، قائلًا: "لدينا إمكانيات هائلة في مجال الطاقة، سواء من خلال الطاقة النظيفة أو تطوير قطاع الغاز والمعادن. كما يمكن استغلال الموقع الاستراتيجي لليبيا، التي تمتلك أطول ساحل على البحر المتوسط، لتكون بوابة للدول الأفريقية المنغلقة عبر تجارة العبور".وأضاف: "كما يمكن الاستفادة من الثروة البحرية وتصدير الأسماك عبر الشواطئ الليبية، لكن هذا لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وبدونها لن يحدث أي تغيير فعلي".وأبدى المحمودي استغرابه من صمت الحكومات في كل من الشرق والغرب، وكذلك من المؤسسة الوطنية للنفط، الجهة المختصة في هذا الملف، متسائلًا عن سبب عدم عقد أي اجتماع لمناقشة تداعيات هذه الأزمة.وأكد أن ليبيا فقدت ما يعادل 30 إلى 35% من إيراداتها، مشيرًا إلى أن البلاد تكبّدت خسائر كبيرة في السنوات الماضية أيضًا بسبب عمليات التهريب، والتي أشار إليها مجلس الأمن، وتناقلتها وسائل الإعلام بشكل واسع.وأكد على ليبيا أن تنظر إلى تجارب الدول المجاورة أو تلك التي تشابهها في الوضع الاقتصادي، مثل فنزويلا، التي كانت غنية بالنفط لكنها اليوم تعاني من تضخم هائل وأزمة ديون خانقة، يجب أن نتفادى هذا المصير، وأن نتجه بجدية نحو تنويع مصادر الدخل.وأضاف: "العديد من الدول الصغيرة أصبحت رائدة في صناعات معينة، مستفيدة من توفر المساحة، المعادن، المواد الخام، والأيدي العاملة الرخيصة، وليبيا تمتلك هذه المقومات، ويمكن أن تكون سوقًا جديدًا يربط إفريقيا بأوروبا، ولكن هذا يتطلب إرادة حقيقية، وسلطة موحدة، وخططًا استراتيجية جريئة، وقرارات صارمة لمكافحة الفساد واستبدال مبدأ المحاصصة بمبدأ الكفاءة".بدائل غائبةيرى الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن اعتماد ليبيا شبه الكامل على قطاع النفط له تأثير مباشر على الميزانية العامة للدولة، سواء سلبًا أو إيجابًا. إذ أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة في الميزانية، بينما يتسبب انخفاضها في تراجع الإيرادات، ما ينعكس على الأداء العام للإنفاق الحكومي.وأوضح الباروني، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن هذا التأثير لا يقتصر على المدى القصير فحسب، بل يمتد أيضًا إلى المدى الطويل، وذلك نتيجة غياب اقتصاد بديل قادر على إنعاش الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية وضع استراتيجية واضحة وشاملة للتنوع الاقتصادي، تشمل الطاقة البديلة والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.وأضاف أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط يؤثر سلبًا على الميزانية العامة، وبالتالي يضعف مستوى الإنفاق، سواء فيما يتعلق ببند المرتبات أو بنود أخرى مثل مشاريع الإعمار والبنية التحتية.وأكد الباروني أن ليبيا تملك العديد من البدائل الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها، إلا أن تفعيلها يتطلب رسم استراتيجية بعيدة المدى تركّز على تنويع مصادر الدخل، وخاصة القطاعات المهملة مثل الزراعة والسياحة والإنتاج المحلي. كما شدد على أهمية إشراك البنوك الليبية في المشاريع التنموية، وتشجيع الاستثمار لتكون شريكًا حقيقيًا في حل أزمة البطالة، بالتعاون مع الخبراء ومجالس التخطيط.وأشار أيضًا إلى أن من بين البدائل المهمة تطوير وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما يستدعي تعديل القوانين والتشريعات القائمة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني. وقال إن هذا النموذج معمول به في العديد من الدول التي استطاعت الحفاظ على استقرار اقتصاداتها، عبر تبادل المنفعة بينها وبين المستثمرين.وحول سياسة الحكومة في مواجهة هذه التحديات، قال الباروني إن الحكومة ستواجه تحديات كبيرة، كما حدث عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.وأضاف أن الحكومة تسعى لتقليل الإنفاق واتباع سياسة تقشفية، وأكد على ضرورة توعية المواطن الليبي بواقع الأزمة، وحثّه على ترشيد الاستهلاك، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصًا للسلع التكميلية، والتركيز على الضروريات فقط، بما يقلل الضغط على العملة الصعبة. كما شدد على أهمية دور الإعلام في شرح التقلبات الاقتصادية للمواطن، كي يتقبل السياسات الاقتصادية التي قد تنتهجها الحكومة في الفترة المقبلة.وتابع الباروني حديثه بالإشارة إلى دول الخليج العربي التي نجحت في الاستفادة من عائدات النفط لتنويع اقتصاداتها، عبر وضع خطط خارج الصندوق وخلق فرص عمل جديدة. واعتبر أن ليبيا بحاجة إلى رؤية اقتصادية جديدة، تشمل الاستعانة بخبراء أجانب والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطبيقها محليًا.مع تأكيده على أن ليبيا بحاجة ملحة إلى نهوض اقتصادي شامل، من أجل تحسين مستوى دخل الفرد ورفع معدلات الدخل القومي، وقال إن الأزمة الحالية ليست جديدة، سواء فيما يتعلق بانخفاض دخل الفرد أو تراجع الدينار الليبي مقابل الدولار.مضيفًا: "ينبغي تدخل الخبراء في كافة المجالات لتقديم رؤية متكاملة وشاملة، تسهم في الخروج من هذه الأزمة، التي لم تعد مجرد مؤشرات اقتصادية، بل باتت تنعكس على الحياة اليومية للمواطن الليبي".

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