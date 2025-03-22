https://sarabic.ae/20250322/مؤسسة-النفط-الليبية-تعلق-على-مزاعم-خطيرة-بشأن-تورط-شخصيات-بارزة-في-تهريب-النفط-1098852593.html
مؤسسة النفط الليبية تعلق على مزاعم خطيرة بشأن تورط شخصيات بارزة في تهريب النفط
مؤسسة النفط الليبية تعلق على مزاعم خطيرة بشأن تورط شخصيات بارزة في تهريب النفط
سبوتنيك عربي
ردت مؤسسة النفط الليبية على تقرير بشأن تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، والتي تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T09:27+0000
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وقالت في بيان لها، أمس الجمع: "تابعت المؤسسة الوطنية للنفط ما نُشر بشأن مزاعم تورط شخصيات ليبية بارزة في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، وتؤكد أن التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، كما أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة وغير موثقة".وشددت المؤسسة على التزامها التام بالشفافية، مؤكدة أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وتخضع لرقابة مشددة محليًا ودوليًا. كما تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة تهريب النفط، مع الإشارة إلى أن هذا الملف من اختصاص الجهات الأمنية.وأوضحت في هذا الصدد: "تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة محليا ودوليًا لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية، كما أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وأن جميع الإتفاقيات معتمدة من الجهات المختصة حسب القانون، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة"،ودعت مؤسسة النفط الليبية في بيانها وسائل الإعلام، إلى "تحري الدقة في نشر المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية"، مشددة على استعدادها للتعاون مع كافة الجهات لضمان إدارة شفافة للقطاع النفطي وحماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
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مؤسسة النفط الليبية تعلق على مزاعم خطيرة بشأن تورط شخصيات بارزة في تهريب النفط
ردت مؤسسة النفط الليبية على تقرير بشأن تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، والتي تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، بما في ذلك مسؤولين بارزين.
وقالت في بيان لها، أمس الجمع: "تابعت المؤسسة الوطنية للنفط ما نُشر بشأن مزاعم تورط شخصيات ليبية بارزة في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، وتؤكد أن التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، كما أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة وغير موثقة".
وشددت المؤسسة على التزامها التام بالشفافية، مؤكدة أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وتخضع لرقابة مشددة محليًا ودوليًا. كما تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة تهريب النفط، مع الإشارة إلى أن هذا الملف من اختصاص الجهات الأمنية.
وأوضحت في هذا الصدد: "تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة محليا ودوليًا لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية، كما أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وأن جميع الإتفاقيات معتمدة من الجهات المختصة حسب القانون، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة"،
ودعت مؤسسة النفط الليبية في بيانها وسائل الإعلام، إلى "تحري الدقة في نشر المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية"، مشددة على استعدادها للتعاون مع كافة الجهات لضمان إدارة شفافة للقطاع النفطي وحماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع.