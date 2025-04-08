https://sarabic.ae/20250408/الجمود-السياسي-يفاقم-أزمات-ليبيا-1099346043.html

الجمود السياسي يفاقم أزمات ليبيا

الجمود السياسي يفاقم أزمات ليبيا

سبوتنيك عربي

رغم مرور سنوات على الصراع والانقسام، لا تزال ليبيا عالقة في حالة جمود سياسي عميق، تعيق الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الانقسامات وتعيد بناء مؤسسات الدولة. 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T14:31+0000

2025-04-08T14:31+0000

2025-04-08T14:31+0000

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يأتي هذا الجمود في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متصاعدة على مختلف المستويات، من تدهور الخدمات الأساسية إلى الانهيار الاقتصادي وتزايد معاناة المواطنين، وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بحلول جذرية، تستمر الخلافات السياسية في تعميق الفجوة وإطالة أمد الأزمة.أزمة هيكليةقال أستاذ القانون والباحث السياسي، رمضان التويجر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أسباب الجمود السياسي في ليبيا، رغم تفاقم الأزمات، تعود إلى الأساس البنيوي الهش لنظام الحكم الهجين، الذي أفرز حالة من تشتت القرارين التشريعي والسياسي بين عدة مؤسسات".واعتبر أن "هذا التشظي جعل الجميع يشارك في الحكم ويتقاسم المسؤولية، بينما يمتلك كل طرف حق الاعتراض (الفيتو)، ما أدى إلى تعطيل أي تقدم حقيقي".وأوضح التويجر أن "أحد أبرز أسباب هذا الجمود يكمن في نتائج اتفاق الصخيرات، الذي قسّم السلطة التشريعية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى ازدواجية السلطة التنفيذية والصلاحيات الموزعة بين المجلس الرئاسي والحكومة، وكذلك الانقسام بين الحكومة المعترف بها الحكومة والحكومة الموازية، وهذا الوضع خلق إنفاقا مزدوجا أزمات مالية خانقة".وأكد التويجر أن "تداعيات الجمود السياسي تظهر بوضوح في الجانب الاقتصادي، من خلال استمرار العجز بين الإيرادات والمصروفات، وغياب سياسات اقتصادية واضحة، هذا الواقع أدى إلى تآكل الثقة في مؤسسات الدولة، وعرقلة تنفيذ أي إصلاحات هيكلية يمكن أن تعيد التوازن للاقتصاد الوطني".وشدد الأكاديمي الليبي على أن "ليبيا اليوم مهددة بالتفكك الاقتصادي، فضلا عن الانقسام السياسي والعسكري، ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في النظام السياسي المؤقت القائم، وبناء مرحلة انتقالية جديدة على أسس أكثر صلابة ووضوحا، تضمن توزيعا عادلا للسلطة والثروة، وتمنع تكرار الفشل السياسي والاقتصادي الذي تعانيه البلاد منذ سنوات".استمرار الجمود السياسيفيما يرى المحلل السياسي الليبي، أحمد التهامي، أن "حالة الجمود السياسي في ليبيا تعود إلى عام 2020 عقب انتهاء الحرب، إذ تمسّك كل طرف بمكاسبه"، وأشار إلى أن "الحلول المقدمة آنذاك كانت تتسم بمحاولات التفوق الدبلوماسي، مما جعل من الصعب على أي طرف التنازل عن مكتسباته، هذا الجمود ناتج عن توازن القوى الداخلية، إذ يحتفظ كل طرف بقوته ونفوذه، ويتزامن ذلك مع جمود في المواقف الدولية، مما أدى إلى توقف ليبيا عند نقطة محددة".وأضاف التهامي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الانقسام في البلاد أصبح واقعا، وإن كان غير معلن، مما يعني عدم قدرة أي طرف على محاسبة الآخر، وأدى ذلك إلى انقسام الحكومة وكل المؤسسات، مما ضاعف من الأعباء الاقتصادية".وأشار إلى أن "استمرار هذا الانقسام يفاقم الأزمة الاقتصادية، وقد يدفع بعض الأطراف، تحت ضغط مطالب الشارع، نحو العودة إلى الصراع المسلح".وفيما يتعلق بالوساطة الدولية، يرى أحمد التهامي أن "دورها معطل، إذ تبدو بريطانيا كممثل للغرب، مصرّة على إبقاء الوضع على ما هو عليه، مما يعني استمرار حالة الجمود السياسي في البلاد".انسداد سياسيمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن "الأزمة السياسية الحالية في ليبيا هي نتيجة تراكمات طويلة الأمد ومشاكل داخلية تغذّيها التدخلات الدولية".وأوضح أن في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "جذور المشكلة تعود إلى الجهات التشريعية المتعاقبة، بدءا من المجلس الانتقالي، مرورا بالمؤتمر الوطني العام، ثم مجلس النواب، وصولا إلى ما بعد اتفاق الصخيرات، الذي منح الشرعية من جديد لمجلس النواب والمؤتمر الوطني تحت مسمى “المجلس الأعلى للدولة"، مضيفا أن "هذه المؤسسات ساهمت بشكل مباشر في خلق حالة الانسداد السياسي الراهنة".وأشار العبدلي إلى أن "غياب الخبرة السياسية لدى هذه الجهات لا يبرر فشلها، بل يحمّلها مسؤولية ضياع الدولة"، مؤكدا أن "هؤلاء لا يزالون مصرّين على السير في نفس النهج الخاطئ، رغم إدراكهم لحجم الكارثة التي تسببوا فيها".وأكد أن "بعثة الأمم المتحدة، بدعم من دول مثل أمريكا وبريطانيا وبعض الدول العربية المتدخلة، تتحمّل جزءا كبيرا من المسؤولية عن استمرار هذا الوضع المتأزم".وأضاف العبدلي أن "هذا الجمود السياسي ترك أثرا بالغا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد لا يمكن أن يصمد في ظل تفشي الفساد وانهيار قيمة العملة المحلية".وتابع أن "ليبيا تعيش كارثة اقتصادية حقيقية نتيجة الاعتماد الكامل على النفط، وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة"، كما انتقد أداء محافظ مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى "فشله في الحفاظ على استقرار الدينار الليبي، ووقف الصرف العشوائي، والحد من الإنفاق غير المنضبط الذي تمارسه الحكومات المتعاقبة".

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