https://sarabic.ae/20250406/التحشيدات-العسكرية-غربي-ليبيا-تعيد-شبح-الحرب-الأهلية-وتضع-المسار-السياسي-في-مهب-الريح-1099261921.html

التحشيدات العسكرية غربي ليبيا تعيد شبح الحرب الأهلية وتضع المسار السياسي في مهب الريح

التحشيدات العسكرية غربي ليبيا تعيد شبح الحرب الأهلية وتضع المسار السياسي في مهب الريح

سبوتنيك عربي

في الوقت الذي تترقب فيه ليبيا استحقاقات سياسية مفصلية، وعلى رأسها الانتخابات المؤجلة وتشكيل حكومة موحدة، عادت مشاهد التحشيد العسكري غربي البلاد إلى الواجهة،... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T12:53+0000

2025-04-06T12:53+0000

2025-04-06T12:53+0000

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تحركات ميدانية متسارعة للتشكيلات والفصائل المسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس ومحيطها، مدعومة بتعزيزات عسكرية وانتشار أمني متزايد، أعادت إلى الأذهان كابوس الحرب الأهلية الذي لم تُشفَ منه البلاد بعد.وسط غياب رؤية سياسية موحدة، واشتداد التنافس على مراكز النفوذ والسلطة، تتعاظم الأسئلة حول طبيعة هذه التحركات العسكرية، هل هي استعداد لمعركة وشيكة، أم مجرد رسائل ضغط على الأطراف السياسية، والأهم من ذلك، هل تهدد هذه التوترات المسار الانتخابي والاستقرار السياسي الهش، أم أنها جزء من مشهد مألوف اعتادت عليه البلاد في ظل غياب المؤسسات الشرعية الموحدة؟تهديدات مباشرةالتحشيدات العسكرية في طرابلس انعكاس لصراع النفوذ وتهدد المسار السياسي، وفقا للمحل السياسي الليبي عبد الله الديباني، الذي اعتبر أن "التحشيدات العسكرية الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس تُعزى إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها الصراع على النفوذ السياسي والاقتصادي في ظل غياب مؤسسات موحدة وفعّالة".وأشار الديباني إلى أن "بعض التشكيلات المسلحة تسعى من خلال هذه التحركات إلى تعزيز مواقعها التفاوضية أو ردع خصومها، خاصة مع تغير موازين القوى بين الفصائل"، مشيرًا إلى أن "بعضها قد يكون تحركًا استباقيًا تحسّبًا لأي تطورات مفاجئة على الساحة السياسية أو الأمنية".واعتبر أن "التحشيدات الحالية تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المناطق الغربية، خاصة مع تعدد الفصائل المسلحة وتباين ولاءاتها، ما قد يؤدي إلى انزلاق خطير نحو العنف، في حال حدوث تصعيد غير محسوب أو تدخل خارجي"، لكنه في الوقت نفسه، لفت إلى "وجود إدراك متبادل بين الأطراف بخطورة الانفجار العسكري الشامل، ما يجعلهم حتى الآن يتحركون ضمن حدود الضغط والتهديد دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة".وفيما يتعلق بالمشهد السياسي، شدد الديباني على أن "التوترات الأمنية تعرقل بشدة فرص التقدم نحو انتخابات نزيهة وشفافة، وتزيد من صعوبة تشكيل حكومة موحدة قادرة على بسط سيطرتها على كامل البلاد"، وأضاف: "استمرار الانقسامات الأمنية يقوّض مصداقية أي عملية سياسية ويزرع الخوف لدى الناخبين، ما قد يؤدي إلى تأجيل طويل لأي استحقاق انتخابي قادم".السيطرة المطلقةفيما يرى المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، أن "التحشيدات العسكرية الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس، لا تأتي في سياق تأمين المدينة، بل تعكس مساعي أطراف مسلحة لبسط سيطرتها على العاصمة"، مشيرًا إلى أن "طرابلس تشهد حاليًا قدرًا من الاستقرار النسبي، وهو ما يطرح تساؤلات حول دوافع هذه التحركات المفاجئة".وفي تصريحه لـ"سبوتنيك"، أكد الشاعري أن "هذه التحركات تمثل استعراضًا للقوة العسكرية أكثر منها استعدادًا لمواجهة مسلحة فعلية"، مشيرًا إلى أن "التشكيلات تسعى فقط إلى إثبات حضورها الميداني وإظهار من يمتلك الكلمة الفصل على الأرض".ورغم ذلك، أعرب الشاعري عن أمله في تجنب اندلاع حرب أهلية جديدة بين التشكيلات المسلحة، موضحًا أنه حتى في حال وقوع اشتباكات محدودة، فإنه يأمل ألا تتعدى كونها "إشكاليات طفيفة" يمكن احتواؤها، حتى لا تتفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.وحذّر الشاعري من أن "هذه التوترات تُقوّض أي جهود حقيقية نحو الاستقرار السياسي والمؤسسي، سواء من خلال إجراء الانتخابات المنتظرة أو تشكيل حكومة موحدة تكون قادرة على بسط سيادتها على كامل التراب الليبي".وأضاف أن "هذا الانسداد السياسي قد يدفع المجتمع الدولي، وعلى رأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى التدخل المباشر في محاولة لاحتواء الموقف، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخلات خارجية متزايدة، سواء من دول إقليمية لها مصالح مباشرة، أو أطراف دولية ترى في ليبيا ساحة لصراع النفوذ".ولفت إلى أن "هذا السيناريو يعيد ليبيا إلى مربع التدويل، ويُعقّد من فرص الحل الداخلي ويُطيل أمد الأزمة بشكل أكبر".

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