https://sarabic.ae/20250402/ليبيا-تغلق-مقرات-منظمات-دولية-غير-حكومية-بسبب-أنشطة-معادية-1099168775.html

ليبيا تغلق مقرات منظمات دولية غير حكومية بسبب "أنشطة معادية"

ليبيا تغلق مقرات منظمات دولية غير حكومية بسبب "أنشطة معادية"

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس، عن اتخاذ إجراءات أمنية بحق عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية،... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T18:17+0000

2025-04-02T18:17+0000

2025-04-02T18:17+0000

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ووفقًا للجهاز، فقد كشفت التحقيقات عن تورط بعض هذه المنظمات في مشروع دولي يهدف إلى "توطين المهاجرين غير الشرعيين" داخل البلاد، مستغلة الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، وأكد الجهاز أن هذه الأنشطة نُفّذت دون إذن رسمي من السلطات الليبية، مما يشكل انتهاكًا للسيادة الوطنية والقوانين المحلية.ومن بين الإجراءات التي أعلنها الجهاز، إغلاق مقرات عدد من المنظمات، من بينها، منظمة الإغاثة الدولية، التي اتُّهمت بمخالفة اتفاقياتها مع وزارة الصحة الليبية والتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقديم خدمات طبية للمهاجرين، والمجلس النرويجي للاجئين، الذي وُجهت له اتهامات بتقديم مساعدات مالية وعينية للمهاجرين في إطار "مشروع توطين" دون علم السلطات الليبية، ومنظمة أرض الإنسان الإيطالية، التي زُعم أنها قدمت خدمات مالية للمهاجرين عبر آليات إلكترونية غير قانونية.كما شملت قرارات الإغلاق منظمات أخرى مثل "أطباء بلا حدود" و"الهيئة الطبية الدولية" و"المجلس الدنماركي"، بالإضافة إلى منظمة "أطباء بلا حدود" الفرنسية، ومنظمة "كير" الألمانية، ومنظمة "إنتر سوس" الإيطالية، ومنظمة "اكتد" الإيطالية، ومنظمة "تشزفي" الإيطالية، وذلك بتهمة التورط في أنشطة يُشتبه بأنها تمس الأمن القومي، إضافة إلى شبهات بتهريب وغسل الأموال.وأكد جهاز الأمن الداخلي أنه سيواصل متابعة هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تنفيذ "مشروع التوطين المرحلي"، محذرًا من التدخلات الخارجية التي تهدف إلى الضغط على السلطات الليبية في هذا الملف.وأكد الجهاز أن توطين المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الأفريقية داخل ليبيا يشكل تهديدًا للتركيبة السكانية للبلاد، ويؤدي إلى نشوء مجتمع غير متجانس يضم مكونات متباينة دينيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، مما قد يخلق أزمات معقدة يصعب احتواؤها، ويستشهد الجهاز بما شهدته تونس في الآونة الأخيرة من توترات وصدامات بين المواطنين التونسيين والمهاجرين غير الشرعيين، محذرًا من عواقب مماثلة في ليبيا في حال استمرار هذا المشروع.

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