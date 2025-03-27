https://sarabic.ae/20250327/السجن-24-عاما-لتونسي-تلقى-تدريبات-مع-داعش-في-ليبيا-1099008852.html
السجن 24 عاما لتونسي تلقى تدريبات مع "داعش" في ليبيا
السجن 24 عاما لتونسي تلقى تدريبات مع "داعش" في ليبيا
سبوتنيك عربي
يواجه مواطن تونسي موقوف لدى الأجهزة الأمنية، تهما بتلقي تدريبات بواسطة تنظيم إرهابي يهدف إلى تفكيك الدولة التونسية ومؤسساتها. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأصدرت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب، حكما ضد هذا الشخص، يقضي بحسبه 24 عاما، حسبما ذكرت إذاعة "موزاييك"، اليوم الخميس.ولفتت إلى أن هذا الشخص متهم بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا والعديد من دول العالم، مشيرة إلى أن نص الحكم يشير إلى أنه تلقى التدريبات في ليبيا، التي سافر إليها عام 2013.وبحسب الإذاعة، فإن المتهم تدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة، ثم التحق بتنظيم "داعش"، في ليبيا ثم تلقى عرضا ماليا للسفر إلى سوريا، التي سافر إليها عدد من التونسيين للقتال ضد حكومة الأسد قبل سقوطها.
https://sarabic.ae/20240418/تونس-القبض-على-إرهابي-خطير-جدا-شارك-في-عدة-عمليات-إرهابية-1088096110.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم
السجن 24 عاما لتونسي تلقى تدريبات مع "داعش" في ليبيا
يواجه مواطن تونسي موقوف لدى الأجهزة الأمنية، تهما بتلقي تدريبات بواسطة تنظيم إرهابي يهدف إلى تفكيك الدولة التونسية ومؤسساتها.
وأصدرت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب
، حكما ضد هذا الشخص، يقضي بحسبه 24 عاما، حسبما ذكرت إذاعة "موزاييك"، اليوم الخميس.
ولفتت إلى أن هذا الشخص متهم بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا والعديد من دول العالم، مشيرة إلى أن نص الحكم يشير إلى أنه تلقى التدريبات في ليبيا، التي سافر إليها عام 2013.
وبحسب الإذاعة، فإن المتهم تدرب على استخدام الأسلحة
والمتفجرات والأحزمة الناسفة، ثم التحق بتنظيم "داعش"، في ليبيا ثم تلقى عرضا ماليا للسفر إلى سوريا، التي سافر إليها عدد من التونسيين للقتال ضد حكومة الأسد قبل سقوطها.