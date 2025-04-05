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"أفريكوم": نسعى إلى جيش موحد لليبيين يخضع للسيطرة المدنية لبلاده
"أفريكوم": نسعى إلى جيش موحد لليبيين يخضع للسيطرة المدنية لبلاده
سبوتنيك عربي
صرح قائد قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، اليوم السبت، بأن القيادة تسعى إلى دفع الليبيين لتعزيز اعتمادهم على أنفسهم لبناء جيش... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T15:28+0000
2025-04-05T15:28+0000
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وذكرت بوابة الوسط، مساء اليوم السبت، أن تصريحات لانغلي جاءت في بيان له أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، والذي شدد خلاله على حفظ السيادة الليبية وتعزيز أمن الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود من خلال بناء جيش قوي لليبيين.وأوضح لانغلي أن التنافس بين الفاعلين الأمنيين في شرق وغرب ليبيا يؤثر على تطور ليبيا واستقرارها، وهو وضع يهز أحيانا أسواق الطاقة العالمية، في وقت يجب أن تأتي إعادة التوحيد الوطني في النهاية من الشعب الليبي.وأكد أنه بإمكان قوة "أفريكوم"، من خلال خطوات مدروسة ومحدودة/ دعم جهود التكامل الأمني المتعدد الأطراف في ليبيا، لتعزيز الظروف المواتية للمصالح الأمريكية، في ظل أن إعادة التوحيد الوطني يجب في النهاية أن تكون من الشعب الليبي".وشدد بيان الجنرال الأمريكي على أن "دور أفريكوم في القارة السمراء يتركز في حماية الولايات المتحدة من التهديدات الصادرة من أفريقيا، وصون المصالح الحيوية لواشنطن عبر مواجهة جهود الخصوم، ونحن ثابتون في التزامنا تجاه الشعب الأمريكي، ونهجنا سليم: نعمل مع الحلفاء والشركاء المتشابهين في التفكير لتمكين حلول أمنية تحمي مصالحنا".وأشار قائد قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، إلى أن "أفريقيا تعد مسرحا استراتيجيًا، إذ إنها قارة تلتقي فيها المصالح العالمية. فبحلول العام 2050 سيشكل سكانها 25% من سكان العالم، وهي تتمتع حاليا بأكبر شريحة ديموغرافية من الشباب، بالإضافة إلى مجتمعات تتحضر بسرعة.وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
https://sarabic.ae/20250205/صدام-حفتر-يبحث-جهود-توحيد-الجيش-الليبي-مع-قيادة-أفريكوم-1097507961.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, أفريقيا
العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, أفريقيا

"أفريكوم": نسعى إلى جيش موحد لليبيين يخضع للسيطرة المدنية لبلاده

15:28 GMT 05.04.2025
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبيمعدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي
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صرح قائد قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، اليوم السبت، بأن القيادة تسعى إلى دفع الليبيين لتعزيز اعتمادهم على أنفسهم لبناء جيش موحد يخضع للسيطرة المدنية.
وذكرت بوابة الوسط، مساء اليوم السبت، أن تصريحات لانغلي جاءت في بيان له أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، والذي شدد خلاله على حفظ السيادة الليبية وتعزيز أمن الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود من خلال بناء جيش قوي لليبيين.
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
صدام حفتر يبحث جهود توحيد الجيش الليبي مع قيادة "أفريكوم"
5 فبراير, 15:06 GMT
وأوضح لانغلي أن التنافس بين الفاعلين الأمنيين في شرق وغرب ليبيا يؤثر على تطور ليبيا واستقرارها، وهو وضع يهز أحيانا أسواق الطاقة العالمية، في وقت يجب أن تأتي إعادة التوحيد الوطني في النهاية من الشعب الليبي.
وأكد أنه بإمكان قوة "أفريكوم"، من خلال خطوات مدروسة ومحدودة/ دعم جهود التكامل الأمني المتعدد الأطراف في ليبيا، لتعزيز الظروف المواتية للمصالح الأمريكية، في ظل أن إعادة التوحيد الوطني يجب في النهاية أن تكون من الشعب الليبي".
وشدد بيان الجنرال الأمريكي على أن "دور أفريكوم في القارة السمراء يتركز في حماية الولايات المتحدة من التهديدات الصادرة من أفريقيا، وصون المصالح الحيوية لواشنطن عبر مواجهة جهود الخصوم، ونحن ثابتون في التزامنا تجاه الشعب الأمريكي، ونهجنا سليم: نعمل مع الحلفاء والشركاء المتشابهين في التفكير لتمكين حلول أمنية تحمي مصالحنا".
وأشار قائد قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، إلى أن "أفريقيا تعد مسرحا استراتيجيًا، إذ إنها قارة تلتقي فيها المصالح العالمية. فبحلول العام 2050 سيشكل سكانها 25% من سكان العالم، وهي تتمتع حاليا بأكبر شريحة ديموغرافية من الشباب، بالإضافة إلى مجتمعات تتحضر بسرعة.
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
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