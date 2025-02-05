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https://sarabic.ae/20250205/صدام-حفتر-يبحث-جهود-توحيد-الجيش-الليبي-مع-قيادة-أفريكوم-1097507961.html
صدام حفتر يبحث جهود توحيد الجيش الليبي مع قيادة "أفريكوم"
صدام حفتر يبحث جهود توحيد الجيش الليبي مع قيادة "أفريكوم"
سبوتنيك عربي
بحث رئيس أركان القوات البرية التابعة لقوات القيادة العامة في ليبيا، الفريق صدام حفتر، اليوم الأربعاء، مع نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T15:06+0000
2025-02-05T15:09+0000
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وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، أن حفتر ناقش والفريق برينان، سبل دعم الجهود التي تقودها ليبيا، لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.ويأتي هذا اللقاء، في وقت شدد فيه قائد القيادة العامة الليبية، المشير خليفة حفتر، على "أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية، ومدى مساهمتها في حل الأزمة الليبية"، بحسب قوله.وأشار الفريق صدام حفتر، خلال استقباله برينان، في مكتبه بمقر القيادة بمنطقة الرجمة في بنغازي، إلى "التقدم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين طرابلس وواشنطن".وكان المشير خليفة حفتر، قد التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع نائب رئيس أركان البريطاني الفريق هارفي سميث، حيث ناقشا سبل تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل في البلاد.وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدو الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
https://sarabic.ae/20240921/محللون-لـسبوتنيك-البعثة-الأممية-في-ليبيا-تدار-من-قبل-أمريكا-ولا-تسعى-لأي-حلول-1092962454.html
https://sarabic.ae/20250203/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعلن-قرب-انتهاء-فرز-مرشحي-اللجنة-الاستشارية-1097446222.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

صدام حفتر يبحث جهود توحيد الجيش الليبي مع قيادة "أفريكوم"

15:06 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 15:09 GMT 05.02.2025)
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبيمعدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي
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بحث رئيس أركان القوات البرية التابعة لقوات القيادة العامة في ليبيا، الفريق صدام حفتر، اليوم الأربعاء، مع نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق جون برينان، توسيع التعاون الأمني ​​بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا.
وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، أن حفتر ناقش والفريق برينان، سبل دعم الجهود التي تقودها ليبيا، لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.
ويأتي هذا اللقاء، في وقت شدد فيه قائد القيادة العامة الليبية، المشير خليفة حفتر، على "أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية، ومدى مساهمتها في حل الأزمة الليبية"، بحسب قوله.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
محللون لـ"سبوتنيك": البعثة الأممية في ليبيا تدار من قبل أمريكا ولا تسعى لأي حلول
21 سبتمبر 2024, 10:47 GMT
وأشار الفريق صدام حفتر، خلال استقباله برينان، في مكتبه بمقر القيادة بمنطقة الرجمة في بنغازي، إلى "التقدم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين طرابلس وواشنطن".
وكان المشير خليفة حفتر، قد التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع نائب رئيس أركان البريطاني الفريق هارفي سميث، حيث ناقشا سبل تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل في البلاد.
طرابلس - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلن قرب انتهاء فرز مرشحي اللجنة الاستشارية
3 فبراير, 22:44 GMT
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدو الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
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