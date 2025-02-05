https://sarabic.ae/20250205/صدام-حفتر-يبحث-جهود-توحيد-الجيش-الليبي-مع-قيادة-أفريكوم-1097507961.html

صدام حفتر يبحث جهود توحيد الجيش الليبي مع قيادة "أفريكوم"

صدام حفتر يبحث جهود توحيد الجيش الليبي مع قيادة "أفريكوم"

سبوتنيك عربي

بحث رئيس أركان القوات البرية التابعة لقوات القيادة العامة في ليبيا، الفريق صدام حفتر، اليوم الأربعاء، مع نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T15:06+0000

2025-02-05T15:06+0000

2025-02-05T15:09+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/09/1063361730_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_92bfc6676ec08e1fce3b59158ed5828f.jpg

وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، أن حفتر ناقش والفريق برينان، سبل دعم الجهود التي تقودها ليبيا، لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.ويأتي هذا اللقاء، في وقت شدد فيه قائد القيادة العامة الليبية، المشير خليفة حفتر، على "أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية، ومدى مساهمتها في حل الأزمة الليبية"، بحسب قوله.وأشار الفريق صدام حفتر، خلال استقباله برينان، في مكتبه بمقر القيادة بمنطقة الرجمة في بنغازي، إلى "التقدم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين طرابلس وواشنطن".وكان المشير خليفة حفتر، قد التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع نائب رئيس أركان البريطاني الفريق هارفي سميث، حيث ناقشا سبل تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل في البلاد.وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدو الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.

https://sarabic.ae/20240921/محللون-لـسبوتنيك-البعثة-الأممية-في-ليبيا-تدار-من-قبل-أمريكا-ولا-تسعى-لأي-حلول-1092962454.html

https://sarabic.ae/20250203/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعلن-قرب-انتهاء-فرز-مرشحي-اللجنة-الاستشارية-1097446222.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية