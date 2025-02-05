https://sarabic.ae/20250205/تحرك-بريطاني-في-ليبيا-لتعزيز-النفوذ-وحماية-المصالح-الاستراتيجية-1097492306.html

تحرك بريطاني في ليبيا لتعزيز النفوذ وحماية المصالح الاستراتيجية

تحرك بريطاني في ليبيا لتعزيز النفوذ وحماية المصالح الاستراتيجية

سبوتنيك عربي

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قبل يومين، وفدًا رفيع المستوى من المملكة المتحدة برئاسة الفريق أول هارفي سميث، نائب رئيس الأركان... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T09:34+0000

2025-02-05T09:34+0000

2025-02-05T09:34+0000

أخبار ليبيا اليوم

بريطانيا

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934108_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_04ae4450ec1da06eabf92d5c6006c999.jpg

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ورئاسة الأركان العامة البريطانية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، كما ناقش الجانبان الدعم الذي يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة للجهود المبذولة من قبل القيادة العامة في مكافحة الإرهاب والتطرف.محاولات النفوذمن جهته قال المحلل السياسي إدريس احميد، أن بريطانيا تسعى لاستعادة نفوذها في ليبيا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن بريطانيا تاريخيًا كان لها حضور قوي في ليبيا، خصوصًا في شرق البلاد، حيث لعبت دورًا بارزًا في دعم استقلال ليبيا والإسهام في تأسيس الجيش الليبي خلال فترة المملكة الليبية.وأشار احميد في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أن بريطانيا بعد تدخلها البارز في ليبيا عام 2011، تراجعت أمام نفوذ الولايات المتحدة وفرنسا، لكنها احتفظت بدور خفي من خلال دعمها بعض تيارات الإسلام السياسي وتدخلها في الملفات الاقتصادية، لا سيما ملف المصرف المركزي الليبي.وأضاف أن بريطانيا، في ظل أزمتها الاقتصادية المتفاقمة نتيجة انسحابها من الاتحاد الأوروبي وأزمة الطاقة، إلى جانب التوترات السياسية في المنطقة والمتغيرات الدولية، تسعى اليوم للبحث عن موطئ قدم جديد في ليبيا لتعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية، وتدرك أن استعادة نفوذها في شمال أفريقيا قد يمنحها فرصًا لتعزيز مكانتها الاقتصادية وتعويض الخسائر الناتجة عن خروجها من الاتحاد الأوروبي وتداعيات أزمة الطاقة.وتابع احميد: "رغم أن بريطانيا كانت تركز سابقًا على تواجدها في غرب البلاد، إلا أنها أدركت مؤخرًا تعاظم نفوذ القيادة العامة للجيش الليبي في شرق البلاد ودورها المحوري في تعزيز الاستقرار الأمني والعسكري، ومساهمتها الفاعلة في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، إضافة إلى فرض الأمن في مناطق الشرق والجنوب والوسط".وأضاف أن بريطانيا لاحظت التطور الاقتصادي والتنمية المتسارعة التي يشهدها شرق وجنوب ليبيا، الأمر الذي دفعها إلى محاولة استغلال هذه التحولات بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية. كما أشار إلى أن بريطانيا تعتبر العلاقة الوثيقة بين روسيا وشرق ليبيا تهديدًا لمصالحها الاستراتيجية، خصوصًا أن موسكو تُعد لاعبًا مهمًا في الملف الليبي وتتمتع بتعاون عسكري واقتصادي قوي مع شرق البلاد.ويرى احميد أن بريطانيا تسعى إلى تعزيز التواصل مع القيادة العامة للجيش الليبي والحكومة في شرق البلاد لمواجهة العلاقات الروسية المتزايدة في ليبيا، في ظل الأوضاع المتأزمة في غرب ليبيا والتي تشمل تفشي السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة وغياب مشاريع التنمية الفاعلة.وأوضح أن بريطانيا تدرك تراجع نفوذها الدولي نتيجة أزمتها الاقتصادية، وتسعى لتعزيز علاقاتها الإقليمية، لكنها ستراقب تطورات العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في المنطقة، فالسياسات البريطانية والأمريكية غالبًا ما تسير في اتجاه واحد باعتبارهما وجهين لعملة واحدة.مصالح استراتيجية وتوازن دوليأكد المحلل السياسي عبد الله الديباني، أن التقارب الأخير بين القيادة العامة للجيش الليبي وبريطانيا يعكس سياسة توازن واضحة تتبعها القيادة من خلال التواصل مع مختلف القوى الدولية الفاعلة في الأزمة الليبية.وأوضح الديباني في تصريحه لـ"سبوتنيك" أن هذه اللقاءات تهدف إلى فهم استراتيجيات ومشاريع الأطراف الدولية على الأرض، مما يعزز من قدرة الجيش الليبي على صياغة سياسات متوازنة تخدم المصالح الوطنية.وأشار إلى أن هذا التقارب سوف يسهم في توضيح مشروع "الكرامة" كونه مشروعًا وطنيًا أثبت نجاحه في استعادة الأمن والاستقرار، تعزيز البنية التحتية، وفرض هيبة الدولة بعد مواجهة محاولات الفوضى الممنهجة التي كانت تستهدف ليبيا.وأضاف: "أن لهذا التقارب أبعادًا سياسية واقتصادية مهمة، حيث إن المصالح الاقتصادية تشكل أولوية للدول الكبرى، وبريطانيا ليست استثناءً، ومع النهضة العمرانية والاستثمارية التي يشهدها شرق ليبيا، باتت هذه المنطقة محط اهتمام العديد من الدول، بما في ذلك بريطانيا، التي تسعى إلى تعزيز وجودها الاقتصادي والعسكري فيها".وتابع الديباني قائلاً: "زيارة الوفد البريطاني الرفيع المستوى إلى بنغازي قبل أيام وفتح قنوات التعاون العسكري تشير إلى رغبة لندن في تحقيق توازن في القوى على الساحة الليبية، خاصة في ظل تنافس دولي بين الأطراف الكبرى التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن".وأكد أن أي تقارب مع دول ذات نفوذ كبير في مجلس الأمن يخدم مصلحة السلطات في شرق ليبيا، لا سيما أن هذه الدول تلعب دورًا أساسيًا في صياغة القرارات الدولية المتعلقة بالأزمة الليبية.ولفت إلى أن لبريطانيا "تاريخ طويل في برقة، حيث دعمت عمليات تحرير ليبيا في أربعينيات القرن الماضي، وكانت مسؤولة عن إدارة معسكرات عسكرية في تلك الفترة".وأضاف: "من غير المتوقع أن تتخلى بريطانيا عن هذه المنطقة دون محاولة تعزيز تقاربها مع السلطات الحاكمة، خصوصًا فيما يتعلق بملفات الاستثمارات والتعاون الاقتصادي".

https://sarabic.ae/20250131/هانا-سيروا-تيتيه-تبعث-أول-رسالة-بعد-توليها-منصب-المبعوثة-الأممية-لدى-ليبيا-1097361429.html

https://sarabic.ae/20250202/ملتقى-شباب-فزان-دور-شباب-الجنوب-في-بناء-ليبيا-واستقرارها-1097405890.html

https://sarabic.ae/20250203/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعلن-قرب-انتهاء-فرز-مرشحي-اللجنة-الاستشارية-1097446222.html

https://sarabic.ae/20250202/السفير-الروسي-لدى-طرابلس-يبحث-والمنفي-دعم-مسار-التسوية-السياسية-في-ليبيا-وملف-هانيبال-القذافي-1097408250.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, بريطانيا, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي