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https://sarabic.ae/20250131/هانا-سيروا-تيتيه-تبعث-أول-رسالة-بعد-توليها-منصب-المبعوثة-الأممية-لدى-ليبيا-1097361429.html
هانا سيروا تيتيه تبعث أول رسالة بعد توليها منصب المبعوثة الأممية لدى ليبيا
هانا سيروا تيتيه تبعث أول رسالة بعد توليها منصب المبعوثة الأممية لدى ليبيا
سبوتنيك عربي
بعثت الغانية هانا سيروا تيتيه، أول رسالة لها بعد تعيينها ممثلة خاصة له في ليبيا، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T19:51+0000
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وتعهدت وزيرة خارجية غانا السابقة، بتسخير خبرتها وجهودها في منصبها الجديد كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، مؤكدة التزامها بأداء مهامها بأقصى قدر من التفاني.وأعربت تيتيه، في أول رسالة لها منذ تعيينها، عن امتنانها للثقة التي منحها إياها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مشيرة إلى استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية في ليبيا، بالإضافة إلى شركاء الأمم المتحدة.كما شكرت مهنئيها على دعمهم، قائلة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ممتنة للغاية للكلمات الطيبة والدعوات والرسائل المشجعة التي تلقيتها... دعمكم يعني الكثير لي".وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الماضي، عن تعيين الغانية هانا سيروا تيتيه، ممثلة خاصة له في ليبيا، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وتخلف تيتيه في المنصب، السنغالي عبد الله باتيلي، الذي شغل منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى منتصف شهر مايو/ أيار 2024.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه لقيادة باتيلي ولنائبة الممثل الخاص ستيفاني خوري، التي قادت البعثة في الفترة المؤقتة بصفتها قائمة بالأعمال.
https://sarabic.ae/20241224/الأمم-المتحدة-تحث-جميع-الأطراف-المعنية-في-ليبيا-على-المشاركة-بشكل-بناء-لإحياء-العملية-السياسية-1096100224.html
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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

هانا سيروا تيتيه تبعث أول رسالة بعد توليها منصب المبعوثة الأممية لدى ليبيا

19:51 GMT 31.01.2025
© AP Photoهانا سيروا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
هانا سيروا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo
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بعثت الغانية هانا سيروا تيتيه، أول رسالة لها بعد تعيينها ممثلة خاصة له في ليبيا، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتعهدت وزيرة خارجية غانا السابقة، بتسخير خبرتها وجهودها في منصبها الجديد كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، مؤكدة التزامها بأداء مهامها بأقصى قدر من التفاني.
وأعربت تيتيه، في أول رسالة لها منذ تعيينها، عن امتنانها للثقة التي منحها إياها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مشيرة إلى استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية في ليبيا، بالإضافة إلى شركاء الأمم المتحدة.
كما شكرت مهنئيها على دعمهم، قائلة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ممتنة للغاية للكلمات الطيبة والدعوات والرسائل المشجعة التي تلقيتها... دعمكم يعني الكثير لي".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية في ليبيا على المشاركة بشكل بناء لإحياء العملية السياسية
24 ديسمبر 2024, 07:25 GMT
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الماضي، عن تعيين الغانية هانا سيروا تيتيه، ممثلة خاصة له في ليبيا، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتخلف تيتيه في المنصب، السنغالي عبد الله باتيلي، الذي شغل منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى منتصف شهر مايو/ أيار 2024.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه لقيادة باتيلي ولنائبة الممثل الخاص ستيفاني خوري، التي قادت البعثة في الفترة المؤقتة بصفتها قائمة بالأعمال.
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