https://sarabic.ae/20241224/الأمم-المتحدة-تحث-جميع-الأطراف-المعنية-في-ليبيا-على-المشاركة-بشكل-بناء-لإحياء-العملية-السياسية-1096100224.html
الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية في ليبيا على المشاركة بشكل بناء لإحياء العملية السياسية
الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية في ليبيا على المشاركة بشكل بناء لإحياء العملية السياسية
سبوتنيك عربي
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن "آسفها من أن ذكرى الاستقلال باتت منذ ثلاث سنوات "مناسبة للتذكير بفشل إجراء الانتخابات وتأجيل تطلعات الليبيين إلى... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T07:25+0000
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وقدمت البعثة الأممية، في بيان لها، "التهنئة إلى الليبيين بالذكرى 73 لاستقلال ليبيا"، معتبرة أن الذكرى مناسبة "لاستحضار التضحيات الجسيمة التي بذلتها ليبيا لنيل حريتها وسيادتها، وللاحتفاء بما أظهره مواطنوها من عزم وتصميم". وحث البعثة، "جميع الأطراف المعنية على المشاركة بشكل بناء في خطتها لإحياء العملية السياسية"، داعية القادة الليبيين إلى الاتفاق من أجل الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها. ويحتفل الليبيون في 24 ديسمبر بذكرى الاستقلال، تلك المناسبة التي تجسد نضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، فقد أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي استقلال ليبيا في 24 ديسمبر من العام 1951. ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
https://sarabic.ae/20241221/الدبيبة-لن-نسمح-بتحويل-ليبيا-إلى-مأوى-للعسكريين-الهاربين-من-بلادهم--1096037023.html
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية في ليبيا على المشاركة بشكل بناء لإحياء العملية السياسية
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن "آسفها من أن ذكرى الاستقلال باتت منذ ثلاث سنوات "مناسبة للتذكير بفشل إجراء الانتخابات وتأجيل تطلعات الليبيين إلى التعبير عن إرادتهم الحرة واختيار قادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم".
وقدمت البعثة الأممية، في بيان لها
، "التهنئة إلى الليبيين بالذكرى 73 لاستقلال ليبيا"، معتبرة أن الذكرى مناسبة "لاستحضار التضحيات الجسيمة التي بذلتها ليبيا لنيل حريتها وسيادتها، وللاحتفاء بما أظهره مواطنوها من عزم وتصميم".
وحث البعثة، "جميع الأطراف المعنية على المشاركة بشكل بناء في خطتها لإحياء العملية السياسية"، داعية القادة الليبيين إلى الاتفاق من أجل الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
ويحتفل الليبيون في 24 ديسمبر بذكرى الاستقلال، تلك المناسبة التي تجسد نضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، فقد أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي استقلال ليبيا في 24 ديسمبر من العام 1951.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".
وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص
للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".
من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.