الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية في ليبيا على المشاركة بشكل بناء لإحياء العملية السياسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241224/الأمم-المتحدة-تحث-جميع-الأطراف-المعنية-في-ليبيا-على-المشاركة-بشكل-بناء-لإحياء-العملية-السياسية-1096100224.html
الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية في ليبيا على المشاركة بشكل بناء لإحياء العملية السياسية
الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية في ليبيا على المشاركة بشكل بناء لإحياء العملية السياسية
سبوتنيك عربي
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن "آسفها من أن ذكرى الاستقلال باتت منذ ثلاث سنوات "مناسبة للتذكير بفشل إجراء الانتخابات وتأجيل تطلعات الليبيين إلى... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T07:25+0000
2024-12-24T07:25+0000
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095958467_0:40:2121:1233_1920x0_80_0_0_514604b79d9b8ca4b3f695fedbc3065f.jpg
وقدمت البعثة الأممية، في بيان لها، "التهنئة إلى الليبيين بالذكرى 73 لاستقلال ليبيا"، معتبرة أن الذكرى مناسبة "لاستحضار التضحيات الجسيمة التي بذلتها ليبيا لنيل حريتها وسيادتها، وللاحتفاء بما أظهره مواطنوها من عزم وتصميم". وحث البعثة، "جميع الأطراف المعنية على المشاركة بشكل بناء في خطتها لإحياء العملية السياسية"، داعية القادة الليبيين إلى الاتفاق من أجل الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها. ويحتفل الليبيون في 24 ديسمبر بذكرى الاستقلال، تلك المناسبة التي تجسد نضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، فقد أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي استقلال ليبيا في 24 ديسمبر من العام 1951. ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
https://sarabic.ae/20241221/الدبيبة-لن-نسمح-بتحويل-ليبيا-إلى-مأوى-للعسكريين-الهاربين-من-بلادهم--1096037023.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095958467_0:0:1885:1414_1920x0_80_0_0_5cdd91f2710f0da81ee818141f4c016d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية في ليبيا على المشاركة بشكل بناء لإحياء العملية السياسية

07:25 GMT 24.12.2024
© Getty Images / Bashar Shglilaالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Getty Images / Bashar Shglila
تابعنا عبر
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن "آسفها من أن ذكرى الاستقلال باتت منذ ثلاث سنوات "مناسبة للتذكير بفشل إجراء الانتخابات وتأجيل تطلعات الليبيين إلى التعبير عن إرادتهم الحرة واختيار قادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم".
وقدمت البعثة الأممية، في بيان لها، "التهنئة إلى الليبيين بالذكرى 73 لاستقلال ليبيا"، معتبرة أن الذكرى مناسبة "لاستحضار التضحيات الجسيمة التي بذلتها ليبيا لنيل حريتها وسيادتها، وللاحتفاء بما أظهره مواطنوها من عزم وتصميم".
وحث البعثة، "جميع الأطراف المعنية على المشاركة بشكل بناء في خطتها لإحياء العملية السياسية"، داعية القادة الليبيين إلى الاتفاق من أجل الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
الدبيبة: لن نسمح بتحويل ليبيا إلى مأوى للعسكريين الهاربين من بلادهم
21 ديسمبر, 11:23 GMT
ويحتفل الليبيون في 24 ديسمبر بذكرى الاستقلال، تلك المناسبة التي تجسد نضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، فقد أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي استقلال ليبيا في 24 ديسمبر من العام 1951.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".
وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".
من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала