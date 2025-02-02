https://sarabic.ae/20250202/ملتقى-شباب-فزان-دور-شباب-الجنوب-في-بناء-ليبيا-واستقرارها-1097405890.html
ملتقى شباب فزان: دور شباب الجنوب في بناء ليبيا واستقرارها
ملتقى شباب فزان: دور شباب الجنوب في بناء ليبيا واستقرارها
سبوتنيك عربي
نظّم شباب الجنوب الليبي الملتقى الأول لشباب فزان بمدينة سبها، بهدف مناقشة دور الجنوب في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية في البلاد، لا سيما في ظل ما يشهده من... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T13:37+0000
2025-02-02T13:37+0000
2025-02-02T13:40+0000
حصري
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جاء الملتقى تحت شعار "يد بيد مع القوات المسلحة للبناء والإعمار"، ليؤكد أهمية مساهمة الجنوب في إعادة الإعمار بعد سنوات من التحديات والأحداث التي أثرت على استقراره.وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أوضح مصطفى سعد، مسؤول اللجنة التنظيمية للملتقى، أن الهدف من هذا الحدث هو إشراك شباب الجنوب الليبي في جهود إعادة إعمار ليبيا بعد تحسن الوضع الأمني في المنطقة. وأضاف سعد: "الجنوب الليبي الذي كان مستباحًا وغير آمن، حيث كانت عمليات الخطف والسرقة تحدث في وضح النهار، أصبح اليوم ينعم باستقرار كبير بفضل الجهود الأمنية، من هنا جاءت فكرة تعزيز دور الشباب في الإعمار والمساهمة في استقرار وتطوير الجنوب".وأشار إلى أن الشباب لديهم الكثير من الخطط والمقترحات الإيجابية لدعم التنمية في المنطقة، مؤكدًا أهمية دورهم في المساهمة ببناء مستقبل الجنوب، بمشاركة مختلف المدن والمناطق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
ملتقى شباب فزان: دور شباب الجنوب في بناء ليبيا واستقرارها
13:37 GMT 02.02.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 02.02.2025)
حصري
نظّم شباب الجنوب الليبي الملتقى الأول لشباب فزان بمدينة سبها، بهدف مناقشة دور الجنوب في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية في البلاد، لا سيما في ظل ما يشهده من تحسن أمني وتوسع في المشاريع التنموية التي تشمل مختلف مناطقه.
جاء الملتقى تحت شعار "يد بيد مع القوات المسلحة للبناء والإعمار"، ليؤكد أهمية مساهمة الجنوب في إعادة الإعمار بعد سنوات من التحديات والأحداث
التي أثرت على استقراره.
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك
"، أوضح مصطفى سعد، مسؤول اللجنة التنظيمية للملتقى، أن الهدف من هذا الحدث هو إشراك شباب الجنوب الليبي في جهود إعادة إعمار ليبيا بعد تحسن الوضع الأمني في المنطقة.
وأضاف سعد: "الجنوب الليبي الذي كان مستباحًا وغير آمن، حيث كانت عمليات الخطف والسرقة تحدث في وضح النهار، أصبح اليوم ينعم باستقرار كبير بفضل الجهود الأمنية، من هنا جاءت فكرة تعزيز دور الشباب في الإعمار والمساهمة في استقرار وتطوير الجنوب".
وأشار إلى أن الشباب لديهم الكثير من الخطط والمقترحات الإيجابية لدعم التنمية في المنطقة، مؤكدًا أهمية دورهم في المساهمة ببناء مستقبل الجنوب، بمشاركة مختلف المدن والمناطق.