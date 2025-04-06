https://sarabic.ae/20250406/رئيس-التجمع-الوطني-للأحزاب-السياسية-يدعو-مجلس-النواب-الليبي-لإنقاذ-الدولة-من-الانقسام-1099267242.html
رئيس التجمع الوطني للأحزاب السياسية يدعو مجلس النواب الليبي لإنقاذ الدولة من الانقسام
رئيس التجمع الوطني للأحزاب السياسية يدعو مجلس النواب الليبي لإنقاذ الدولة من الانقسام
سبوتنيك عربي
دعا رئيس التجمع الوطني للأحزاب السياسية، عبد الله التقاز، "مجلس النواب الليبي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في هذه المرحلة الدقيقة، والعمل... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T15:38+0000
2025-04-06T15:38+0000
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وشدد التقاز، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، على أهمية الإسراع في توحيد السلطة التنفيذية، واتخاذ خطوات جادة نحو تشكيل حكومة وطنية موحدة تمثل مختلف أطياف الشعب الليبي، وتكون قادرة على فرض سيادتها على كامل التراب الليبي في أقرب وقت ممكن.وأشار إلى أن أي تأخير في هذا الاتجاه من شأنه أن يزيد من حدة الانقسام، ويُعطل جهود بناء الدولة، بل ويهدد بانهيار ما تبقى من مؤسساتها، ما يشكل خطراً على بقاء ليبيا كدولة موحدة.وأكد التقاز أنه على تواصل مستمر مع مختلف الشرائح الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، مشدداً على أن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة هو حق مشروع للشعب الليبي، ينبغي أن يتحقق عبر ممثليه الشرعيين في مجلس النواب.وحذّر محافظ مصرف ليبيا المركزي، في وقت سابق، من خطورة استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى أن "الوضع المالي يشهد اختلالات متزايدة نتيجة الإنفاق العام المفرط وتراجع الإيرادات وتنامي العجز في ميزان المدفوعات، ما دفع المصرف إلى اتخاذ قرارات حاسمة، من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار".وقال المركزي، في بيانه، إن "حجم الإنفاق العام التراكمي، خلال عام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار خصصت لحكومة الوحدة الوطنية، و59 مليارًا للحكومة الليبية، مقابل إيرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار، الأمر الذي ساهم في خلق عجز كبير في ميزان المدفوعات، واختلال واضح في التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية".وعلى صعيد الإيرادات، أوضح المصرف ليبيا المركزي، أن "إجمالي ما تم تحصيله من عائدات النفط خلال عام 2024، لم يتجاوز 18.6 مليار دولار، بينما بلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار، ما خلق فجوة كبيرة فاقمت من الضغوط على إدارة النقد الأجنبي".ووفقًا للبيان، فإن الربع الأول من عام 2025، سجل مؤشرات أكثر خطورة، حيث بلغت مصروفات النقد الأجنبي نحو 9.8 مليار دولار، مقابل إيرادات لا تتجاوز 4.4 مليار دولار، ما يعني فجوة قدرها 4.6 مليار دولار، وبزيادة كبيرة، عن مصروفات الفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي يهدد استدامة الاحتياطات الأجنبية.وأشار البيان إلى أن "الاحتياطات الحالية تبلغ نحو 84 مليار دولار، إلا أن استمرار تراجع الإيرادات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي قد يؤدي إلى استنزافها، مما أجبر المصرف على التدخل باستخدام جزء منها في محاولة للحد من تدهور سعر الصرف".كما لفت المصرف إلى أن "الانقسام الحكومي في مؤسسات الدولة ووزاراتها أدى إلى قرارات غير متوافقة ومتضاربة بين الحكومتين في ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة، بالإضافة إلى ظاهرة تهريب السلع والمحروقات ساهمت في استنزاف النقد الأجنبي وخلق سوق موازية للعملات، مما زاد من تعقيد الوضع النقدي وأدى إلى اضطراب في استقرار الأسعار".وفي ختام بيانه، أكد مصرف ليبيا المركزي أنه "بصدد اتخاذ إجراءات صارمة من ضمنها إعادة النظر في سعر صرف الدينار"، محذرًا من أن "استمرار الانقسام السياسي والإنفاق غير المنضبط قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التكاتف من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني عبر رؤية إصلاحية شاملة".
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, حصري
رئيس التجمع الوطني للأحزاب السياسية يدعو مجلس النواب الليبي لإنقاذ الدولة من الانقسام
15:38 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 15:39 GMT 06.04.2025)
حصري
دعا رئيس التجمع الوطني للأحزاب السياسية، عبد الله التقاز، "مجلس النواب الليبي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في هذه المرحلة الدقيقة، والعمل الجاد على إنقاذ الدولة الليبية من حالة التشظي والفوضى".
وشدد التقاز، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، على أهمية الإسراع في توحيد السلطة التنفيذية، واتخاذ خطوات جادة نحو تشكيل حكومة وطنية موحدة تمثل مختلف أطياف الشعب الليبي، وتكون قادرة على فرض سيادتها على كامل التراب الليبي في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن أي تأخير في هذا الاتجاه من شأنه أن يزيد من حدة الانقسام، ويُعطل جهود بناء الدولة، بل ويهدد بانهيار ما تبقى من مؤسساتها، ما يشكل خطراً على بقاء ليبيا كدولة موحدة.
30 سبتمبر 2024, 12:29 GMT
وأكد التقاز أنه على تواصل مستمر مع مختلف الشرائح الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، مشدداً على أن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة هو حق مشروع للشعب الليبي، ينبغي أن يتحقق عبر ممثليه الشرعيين في مجلس النواب.
جاءت تصريحات التقاز في أعقاب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، والتي شملت تعديل سعر الصرف وفرض ضريبة إضافية عليه، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين والاستقرار المالي في البلاد.
وحذّر محافظ مصرف ليبيا المركزي، في وقت سابق، من خطورة استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد
، مشيرًا إلى أن "الوضع المالي يشهد اختلالات متزايدة نتيجة الإنفاق العام المفرط وتراجع الإيرادات وتنامي العجز في ميزان المدفوعات، ما دفع المصرف إلى اتخاذ قرارات حاسمة، من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار".
26 سبتمبر 2024, 14:48 GMT
وقال المركزي، في بيانه، إن "حجم الإنفاق العام التراكمي، خلال عام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار خصصت لحكومة الوحدة الوطنية، و59 مليارًا للحكومة الليبية، مقابل إيرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار، الأمر الذي ساهم في خلق عجز كبير في ميزان المدفوعات، واختلال واضح في التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية".
وأضاف البيان أن "هذا التوسع المستمر في الإنفاق، أسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وتسارع وتيرة انخفاض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، في ظل غياب سياسات مالية منضبطة".
وعلى صعيد الإيرادات، أوضح المصرف ليبيا المركزي، أن "إجمالي ما تم تحصيله من عائدات النفط خلال عام 2024، لم يتجاوز 18.6 مليار دولار، بينما بلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار، ما خلق فجوة كبيرة فاقمت من الضغوط على إدارة النقد الأجنبي".
ووفقًا للبيان، فإن الربع الأول من عام 2025، سجل مؤشرات أكثر خطورة، حيث بلغت مصروفات النقد الأجنبي نحو 9.8 مليار دولار، مقابل إيرادات لا تتجاوز 4.4 مليار دولار، ما يعني فجوة قدرها 4.6 مليار دولار، وبزيادة كبيرة، عن مصروفات الفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي يهدد استدامة الاحتياطات الأجنبية.
18 سبتمبر 2024, 01:13 GMT
وأشار البيان إلى أن "الاحتياطات الحالية تبلغ نحو 84 مليار دولار، إلا أن استمرار تراجع الإيرادات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي قد يؤدي إلى استنزافها، مما أجبر المصرف على التدخل باستخدام جزء منها في محاولة للحد من تدهور سعر الصرف".
كما لفت المصرف إلى أن "الانقسام الحكومي في مؤسسات الدولة
ووزاراتها أدى إلى قرارات غير متوافقة ومتضاربة بين الحكومتين في ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة، بالإضافة إلى ظاهرة تهريب السلع والمحروقات ساهمت في استنزاف النقد الأجنبي وخلق سوق موازية للعملات، مما زاد من تعقيد الوضع النقدي وأدى إلى اضطراب في استقرار الأسعار".
وفي ختام بيانه، أكد مصرف ليبيا المركزي أنه "بصدد اتخاذ إجراءات صارمة من ضمنها إعادة النظر في سعر صرف الدينار"، محذرًا من أن "استمرار الانقسام السياسي والإنفاق غير المنضبط قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التكاتف من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني عبر رؤية إصلاحية شاملة".