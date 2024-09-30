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بث مباشر... انعقاد اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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https://sarabic.ae/20240930/مجلس-النواب-الليبي-يعين-الناجي-عيسى-محافظًا-لمصرف-ليبيا-المركزي-ومرعي-البرعصي-نائبًا-له-بالإجماع-1093276960.html
مجلس النواب الليبي يعين الناجي عيسى محافظًا لمصرف ليبيا المركزي
مجلس النواب الليبي يعين الناجي عيسى محافظًا لمصرف ليبيا المركزي
سبوتنيك عربي
عقدت جلسة رسمية، بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، اليوم الإثنين، دعا لها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لاعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي ونائبه. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T12:29+0000
2024-09-30T13:01+0000
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وقال عضو مجلس النواب الليبي، الصالحين عبدالنبي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "المجلس صوت بالإجماع، بحضور 108 نائبا على تعيين الناجي محمد عيسى محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح البرعصي نائبًا للمحافظ".وأضاف البرلماني الليبي، أن مجلس إدارة المصرف سيتم تشكيله خلال عشرة أيام.وكان جولة جديدة من المشاورات التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، اختتمت الأربعاء الماضي، على توصل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف.وتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى، والذي يتضمن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. ومن المقرر أن تستضيف البعثة حفل توقيع رسمي غداً الخميس، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.من جهته أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص، على توقيع اتفاق بين اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص تعيين محافظ ونائب جديدين للمصرف المركزي الليبي. وفقًا للاتفاق، تم ترشيح ناجي عيسى لمنصب محافظ المصرف المركزي ومرعي البرعصي كنائب له. وأكد حبلوص في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، بأنه سيتم عقد جلسات للتشاور بين أعضاء اللجان المشتركة من المجلسين للتباحث حول هذا الأمر، مع توقعات بانعقاد جلسة لمجلس النواب للاعتماد وأخرى للمجلس الأعلى للدولة للمصادقة على هذه التعيينات.كما أشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى وجود ترحيب من غالبية الأعضاء في المجلسين بالتوافق الجديد، مع التأكيد على أن عودة المحافظ السابق، الصديق الكبير، غير واردة بعد مباركة هذا الاتفاق الذي تم برعاية بعثة الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240918/محافظ-مصرف-ليبيا-المركزي-المقال-مستعد-للمغادرة-إذا-اتفق-مجلسي-النواب-والدولة-على-اختيار-محافظ-آخر-1092844885.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مجلس النواب الليبي يعين الناجي عيسى محافظًا لمصرف ليبيا المركزي

12:29 GMT 30.09.2024 (تم التحديث: 13:01 GMT 30.09.2024)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
عقدت جلسة رسمية، بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، اليوم الإثنين، دعا لها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لاعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي ونائبه.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، الصالحين عبدالنبي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "المجلس صوت بالإجماع، بحضور 108 نائبا على تعيين الناجي محمد عيسى محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح البرعصي نائبًا للمحافظ".
وأضاف البرلماني الليبي، أن مجلس إدارة المصرف سيتم تشكيله خلال عشرة أيام.
وكان جولة جديدة من المشاورات التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، اختتمت الأربعاء الماضي، على توصل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف.
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال: مستعد للمغادرة إذا اتفق مجلسا النواب والدولة على اختيار محافظ آخر
18 سبتمبر, 01:13 GMT
وتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى، والذي يتضمن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. ومن المقرر أن تستضيف البعثة حفل توقيع رسمي غداً الخميس، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.
من جهته أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص، على توقيع اتفاق بين اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص تعيين محافظ ونائب جديدين للمصرف المركزي الليبي. وفقًا للاتفاق، تم ترشيح ناجي عيسى لمنصب محافظ المصرف المركزي ومرعي البرعصي كنائب له.
وأكد حبلوص في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، بأنه سيتم عقد جلسات للتشاور بين أعضاء اللجان المشتركة من المجلسين للتباحث حول هذا الأمر، مع توقعات بانعقاد جلسة لمجلس النواب للاعتماد وأخرى للمجلس الأعلى للدولة للمصادقة على هذه التعيينات.
كما أشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى وجود ترحيب من غالبية الأعضاء في المجلسين بالتوافق الجديد، مع التأكيد على أن عودة المحافظ السابق، الصديق الكبير، غير واردة بعد مباركة هذا الاتفاق الذي تم برعاية بعثة الأمم المتحدة.
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