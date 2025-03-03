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ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف دام قرابة عقدين
ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف دام قرابة عقدين
سبوتنيك عربي
في خطوة تعكس توجه ليبيا نحو تعزيز استثماراتها في قطاع النفط والغاز، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، وهي الأولى من نوعها منذ... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T16:54+0000
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جاء ذلك خلال مراسم أُقيمت مساء اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومسؤولين حكوميين ونخبة من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة تنشيط قطاع النفط الليبي، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للمشاركة في عمليات الاستكشاف والتطوير، في ظل مساعٍ لتعزيز الإنتاج وزيادة الاحتياطي الوطني من الموارد الهيدروكربونية.ويُنظر إلى هذه الجولة على أنها خطوة مهمة نحو إعادة الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع النفط الليبي، بعد أكثر من عقد من التحديات السياسية والأمنية التي أثرت على هذه الصناعة، كما تعكس رغبة المؤسسة الوطنية للنفط في استقطاب الشركات العالمية، ونقل أحدث التقنيات في مجال الاستكشاف والإنتاج، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات النفطية.ومن المتوقع أن تجذب هذه الجولة اهتمامًا واسعًا من الشركات النفطية الكبرى، خاصة في ظل امتلاك ليبيا لاحتياطبات ضخمة غير مستكشفة، وتطلعها إلى توسيع نطاق أعمالها في ظل بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان ارحومه، عن انطلاق مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة النفطية الليبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لم تكن لتتحقق لولا الجهود الجبارة المبذولة، والاستقرار الذي يشهده قطاع النفط، مما يتيح الفرصة لتطويره وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.وقال ارحومه، لـ"سبوتنيك": "نحن اليوم نعيد الحياة إلى مختلف أنحاء ليبيا، فكل رقعة في بلادنا تمتلك مقومات للنمو والازدهار. وفي هذا السياق، نعلن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، وندعو الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط الليبي، الذي يزخر بالفرص الواعدة".وأضاف أن هذه الجولة أشرفت عليها لجنة متخصصة من الخبراء، عملت بلا كلل لضمان الوصول إلى هذه المرحلة، التي من شأنها أن تعزز مكانة ليبيا بين الدول النفطية، وتعوض كميات الإنتاج المفقودة خلال السنوات الماضية، مما يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية.كما شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أن الاستكشاف لا يقتصر فقط على اكتشاف النفط والغاز، بل يسهم أيضًا في تنمية المناطق المجاورة لحقول الإنتاج، وخلق فرص عمل واسعة للشباب الليبي، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بجميع الاتفاقيات المبرمة، متعهدًا بإقامة شراكات استراتيجية تقوم على مبدأ الربح المشترك والشفافية، بما يعزز التعاون مع الشركاء الدوليين ويدعم استدامة قطاع النفط في ليبيا.
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط

ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف دام قرابة عقدين

16:54 GMT 03.03.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين
ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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في خطوة تعكس توجه ليبيا نحو تعزيز استثماراتها في قطاع النفط والغاز، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2008.
جاء ذلك خلال مراسم أُقيمت مساء اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومسؤولين حكوميين ونخبة من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين
ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة تنشيط قطاع النفط الليبي، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للمشاركة في عمليات الاستكشاف والتطوير، في ظل مساعٍ لتعزيز الإنتاج وزيادة الاحتياطي الوطني من الموارد الهيدروكربونية.
ويُنظر إلى هذه الجولة على أنها خطوة مهمة نحو إعادة الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع النفط الليبي، بعد أكثر من عقد من التحديات السياسية والأمنية التي أثرت على هذه الصناعة، كما تعكس رغبة المؤسسة الوطنية للنفط في استقطاب الشركات العالمية، ونقل أحدث التقنيات في مجال الاستكشاف والإنتاج، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات النفطية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين
ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ومن المتوقع أن تجذب هذه الجولة اهتمامًا واسعًا من الشركات النفطية الكبرى، خاصة في ظل امتلاك ليبيا لاحتياطبات ضخمة غير مستكشفة، وتطلعها إلى توسيع نطاق أعمالها في ظل بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان ارحومه، عن انطلاق مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة النفطية الليبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لم تكن لتتحقق لولا الجهود الجبارة المبذولة، والاستقرار الذي يشهده قطاع النفط، مما يتيح الفرصة لتطويره وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين
ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وقال ارحومه، لـ"سبوتنيك": "نحن اليوم نعيد الحياة إلى مختلف أنحاء ليبيا، فكل رقعة في بلادنا تمتلك مقومات للنمو والازدهار. وفي هذا السياق، نعلن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، وندعو الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط الليبي، الذي يزخر بالفرص الواعدة".
وأضاف أن هذه الجولة أشرفت عليها لجنة متخصصة من الخبراء، عملت بلا كلل لضمان الوصول إلى هذه المرحلة، التي من شأنها أن تعزز مكانة ليبيا بين الدول النفطية، وتعوض كميات الإنتاج المفقودة خلال السنوات الماضية، مما يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين
ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف استمر قرابة العقدين
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أن الاستكشاف لا يقتصر فقط على اكتشاف النفط والغاز، بل يسهم أيضًا في تنمية المناطق المجاورة لحقول الإنتاج، وخلق فرص عمل واسعة للشباب الليبي، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بجميع الاتفاقيات المبرمة، متعهدًا بإقامة شراكات استراتيجية تقوم على مبدأ الربح المشترك والشفافية، بما يعزز التعاون مع الشركاء الدوليين ويدعم استدامة قطاع النفط في ليبيا.
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