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https://sarabic.ae/20250323/روبوتات-تساعد-باكتشاف-أعطال-أنابيب-النفط-في-دولة-عربية-1098876116.html
روبوتات تساعد باكتشاف أعطال أنابيب النفط في دولة عربية
روبوتات تساعد باكتشاف أعطال أنابيب النفط في دولة عربية
سبوتنيك عربي
استهلت دولة عربية استعمال الروبوتات لتحديد واكتشاف أعطال أنابيب نقل النفط الخام؛ بما في ذلك مواقع الصدأ، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات الأخرى مثل تنظيف الخطوط... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T12:50+0000
2025-03-23T12:50+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وحققت شركة نفط الوسط العراقية، هذا الإنجاز التقني المهم في مجال أمن وسلامة الخطوط الناقلة لإنتاج البلاد من النفط الخام.وتمكّنت الشركة من استعمال الروبوتات المتطورة القادرة على اكتشاف ومعالجة المشكلات الداخلية في أنابيب نقل النفط الخام، وذلك بالتعاون مع شركة "إي بي إس" الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد الجنوبي.، حسب بيان حصلت عليه منصة "الطاقة".ومن شأن هذه العملية، التي تجري من خلال الروبوتات المتطورة، أن تعزز عمليات صيانة خطوط أنابيب النفط بشكل دقيق وسريع، وفق ما جاء في بيان شركة نفط الوسط.وفي سبتمبر/أيلول الماضي (2024)، أعلنت بغداد خططًا لإزالة الألغام التي تعترض مسارات أنابيب النفط والغاز، للتوسع في مد الخطوط الناقلة للمواد النفطية؛ إذ شكّلت وزارة البيئة العراقية لجنة مشتركة لمعالجة حقول الألغام التي تعترض مد الأنابيب.ولفت مجيد، إلى أن دائرة الألغام تُصدر تكليفات للجهات التجارية، ووزارتي الدفاع والداخلية وقوات الحشد الشعبي، بإزالة الألغام والذخائر الحربية التي تتقاطع مع أنابيب حقول النفط، بموجب أوامر عمل صادرة من الدائرة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.وأوضح مدير إعلام دائرة الشؤون والألغام أن الدائرة تمكّنت من إنجاز العديد من المشروعات لصالح وزارتي الصناعة والنفط وغيرهما من الجهات الرسمية المعنية، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 100%.إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي يرتفع 9.5% خلال يناير 2025
https://sarabic.ae/20250322/استثمار-تاريخي-الإمارات-تضخ-14-تريليون-دولار-في-الاقتصاد-الأمريكي-1098851500.html
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

روبوتات تساعد باكتشاف أعطال أنابيب النفط في دولة عربية

12:50 GMT 23.03.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarevحقل نفط العراق
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarev
تابعنا عبر
استهلت دولة عربية استعمال الروبوتات لتحديد واكتشاف أعطال أنابيب نقل النفط الخام؛ بما في ذلك مواقع الصدأ، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات الأخرى مثل تنظيف الخطوط وطلائها.
وحققت شركة نفط الوسط العراقية، هذا الإنجاز التقني المهم في مجال أمن وسلامة الخطوط الناقلة لإنتاج البلاد من النفط الخام.
وتمكّنت الشركة من استعمال الروبوتات المتطورة القادرة على اكتشاف ومعالجة المشكلات الداخلية في أنابيب نقل النفط الخام، وذلك بالتعاون مع شركة "إي بي إس" الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد الجنوبي.، حسب بيان حصلت عليه منصة "الطاقة".
وتمتلك الروبوتات المتطور قدرات متعددة، تتضمن الكشف عن مواقع الصدأ داخل الأنابيب ومعالجتها، بجانب التنظيف الداخلي للأنابيب، وتطبيق طلاء العوازل وقياس سُمك الطلاء، والفحص والتأكد من العزل ‏الكهربائي.
ومن شأن هذه العملية، التي تجري من خلال الروبوتات المتطورة، أن تعزز عمليات صيانة خطوط أنابيب النفط بشكل دقيق وسريع، وفق ما جاء في بيان شركة نفط الوسط.
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
استثمار تاريخي... الإمارات تضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي
أمس, 08:20 GMT
وفي سبتمبر/أيلول الماضي (2024)، أعلنت بغداد خططًا لإزالة الألغام التي تعترض مسارات أنابيب النفط والغاز، للتوسع في مد الخطوط الناقلة للمواد النفطية؛ إذ شكّلت وزارة البيئة العراقية لجنة مشتركة لمعالجة حقول الألغام التي تعترض مد الأنابيب.
وتمكّنت البلاد بالفعل من تطهير 4 آلاف متر مكعب من الألغام على مستوى البلاد؛ إذ أعلن مدير إعلام دائرة الشؤون والألغام بالوزارة مصطفى حميد مجيد، أن العمل يجري لإزالة الألغام في مساحة 450 كيلومترًا مربعًا من نحو 2000 إلى 2060 كيلومترًا مربعًا، متبقية من 6 آلاف كيلومتر مربع ملوثة بالألغام.
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يصل لأعلى مستوياته في عامين
أمس, 18:39 GMT
ولفت مجيد، إلى أن دائرة الألغام تُصدر تكليفات للجهات التجارية، ووزارتي الدفاع والداخلية وقوات الحشد الشعبي، بإزالة الألغام والذخائر الحربية التي تتقاطع مع أنابيب حقول النفط، بموجب أوامر عمل صادرة من الدائرة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح مدير إعلام دائرة الشؤون والألغام أن الدائرة تمكّنت من إنجاز العديد من المشروعات لصالح وزارتي الصناعة والنفط وغيرهما من الجهات الرسمية المعنية، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 100%.
إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي يرتفع 9.5% خلال يناير 2025
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