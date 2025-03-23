https://sarabic.ae/20250323/روبوتات-تساعد-باكتشاف-أعطال-أنابيب-النفط-في-دولة-عربية-1098876116.html

روبوتات تساعد باكتشاف أعطال أنابيب النفط في دولة عربية

روبوتات تساعد باكتشاف أعطال أنابيب النفط في دولة عربية

سبوتنيك عربي

استهلت دولة عربية استعمال الروبوتات لتحديد واكتشاف أعطال أنابيب نقل النفط الخام؛ بما في ذلك مواقع الصدأ، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات الأخرى مثل تنظيف الخطوط... 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T12:50+0000

2025-03-23T12:50+0000

2025-03-23T12:50+0000

اقتصاد

العالم العربي

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وحققت شركة نفط الوسط العراقية، هذا الإنجاز التقني المهم في مجال أمن وسلامة الخطوط الناقلة لإنتاج البلاد من النفط الخام.وتمكّنت الشركة من استعمال الروبوتات المتطورة القادرة على اكتشاف ومعالجة المشكلات الداخلية في أنابيب نقل النفط الخام، وذلك بالتعاون مع شركة "إي بي إس" الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد الجنوبي.، حسب بيان حصلت عليه منصة "الطاقة".ومن شأن هذه العملية، التي تجري من خلال الروبوتات المتطورة، أن تعزز عمليات صيانة خطوط أنابيب النفط بشكل دقيق وسريع، وفق ما جاء في بيان شركة نفط الوسط.وفي سبتمبر/أيلول الماضي (2024)، أعلنت بغداد خططًا لإزالة الألغام التي تعترض مسارات أنابيب النفط والغاز، للتوسع في مد الخطوط الناقلة للمواد النفطية؛ إذ شكّلت وزارة البيئة العراقية لجنة مشتركة لمعالجة حقول الألغام التي تعترض مد الأنابيب.ولفت مجيد، إلى أن دائرة الألغام تُصدر تكليفات للجهات التجارية، ووزارتي الدفاع والداخلية وقوات الحشد الشعبي، بإزالة الألغام والذخائر الحربية التي تتقاطع مع أنابيب حقول النفط، بموجب أوامر عمل صادرة من الدائرة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.وأوضح مدير إعلام دائرة الشؤون والألغام أن الدائرة تمكّنت من إنجاز العديد من المشروعات لصالح وزارتي الصناعة والنفط وغيرهما من الجهات الرسمية المعنية، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 100%.إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي يرتفع 9.5% خلال يناير 2025

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اقتصاد, العالم العربي