https://sarabic.ae/20250322/استثمار-تاريخي-الإمارات-تضخ-14-تريليون-دولار-في-الاقتصاد-الأمريكي-1098851500.html
استثمار تاريخي... الإمارات تضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي
استثمار تاريخي... الإمارات تضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعلنت أمريكا عن استثمار إماراتي بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، عقب لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T08:20+0000
2025-03-22T08:20+0000
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واستضاف ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، الشيخ طحنون بن زايد في المكتب البيضاوي، تلا ذلك عشاء مع جي دي فانس، نائب ترامب، وأعضاء من مجلس الوزراء.ورافق الشيخ طحنون بن زايد خلال زيارته إلى وشنطن وفد رفيع المستوى، يضم رؤساء صناديق الثروة السيادية، وكبرى الشركات الإماراتية.وتشمل تفاصيل الاستثمارات الإماراتية، وفقا لبيان رسمي من السفارة الأمريكية بالإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة:* 1.4 تريليون دولار ضمن إطار استثماري لمدة 10 سنوات لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الطاقة، والتصنيع. * انضمام "NVIDIA" و"xAI" إلى شراكة "AIP" لحشد 100 مليار دولار لدعم مراكز بيانات متطورة وبنية تحتية للطاقة. * مبادرة شركة "ADQ" القابضة الإماراتية و"Energy Capital Partners" لاستثمار 25 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات. * التزام "XRG" التابعة لـ"أدنوك" بدعم صادرات الغاز الطبيعي الأمريكي عبر منشأة "Next Decade" في تكساس، مع خطط لاستثمارات إضافية في الطاقة والكيماويات. * شراكة "ADQ" و"Orion Resource Partners" بقيمة 1.2 مليار دولار لتأمين إمدادات المعادن الأساسية. * استثمار الإمارات العالمية للألمنيوم في أول مصهر ألمنيوم جديد بالولايات المتحدة منذ 35 عاما، مما سيضاعف الإنتاج المحلي تقريبا.وأضاف بيان السفارة الأمريكية بالإمارات "هذه الاستثمارات تعمس العلاقات القوية بين الإمارات والولايات المتحدة، والتعاون الوثيق بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد".
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سبوتنيك عربي
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
استثمار تاريخي... الإمارات تضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي
أعلنت أمريكا عن استثمار إماراتي بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، عقب لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في البيت الأبيض.
واستضاف ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، الشيخ طحنون بن زايد في المكتب البيضاوي، تلا ذلك عشاء مع جي دي فانس، نائب ترامب، وأعضاء من مجلس الوزراء.
ورافق الشيخ طحنون بن زايد خلال زيارته إلى وشنطن وفد رفيع المستوى، يضم رؤساء صناديق الثروة السيادية، وكبرى الشركات الإماراتية.
وتشمل تفاصيل الاستثمارات الإماراتية، وفقا لبيان رسمي
من السفارة الأمريكية بالإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة:
* 1.4 تريليون دولار ضمن إطار استثماري لمدة 10 سنوات لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الطاقة، والتصنيع.
* انضمام "NVIDIA" و"xAI" إلى شراكة "AIP" لحشد 100 مليار دولار لدعم مراكز بيانات متطورة وبنية تحتية للطاقة.
* مبادرة شركة "ADQ" القابضة الإماراتية و"Energy Capital Partners" لاستثمار 25 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات.
* التزام "XRG" التابعة لـ"أدنوك" بدعم صادرات الغاز الطبيعي الأمريكي عبر منشأة "Next Decade" في تكساس، مع خطط لاستثمارات إضافية في الطاقة والكيماويات.
* شراكة "ADQ" و"Orion Resource Partners" بقيمة 1.2 مليار دولار لتأمين إمدادات المعادن الأساسية.
* استثمار الإمارات العالمية للألمنيوم في أول مصهر ألمنيوم جديد بالولايات المتحدة منذ 35 عاما، مما سيضاعف الإنتاج المحلي تقريبا.
وأضاف بيان السفارة الأمريكية بالإمارات "هذه الاستثمارات تعمس العلاقات القوية بين الإمارات والولايات المتحدة، والتعاون الوثيق بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد".