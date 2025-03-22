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إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يصل لأعلى مستوياته في عامين
إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يصل لأعلى مستوياته في عامين
سبوتنيك عربي
وصل الإنتاج الشهري للجزائر من الغاز الطبيعي في بداية العام الجاري لأعلى مستوياته في عامين، مسجلا 9.75 مليار متر مكعب. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T18:39+0000
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هذه الأرقام تم رصدها في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، التي أشارت إلى أن إنتاج نفس الشهر من العام الماضي كان 9.21 مليار متر مكعب فقط.وبحسب إنتاج يناير الماضي، فإن معدل الإنتاج الشهري هذا لم يسبق تسجيله منذ مارس/ أذار 2023، عندما بلغ الإنتاج الشهري حينها 13.17 مليار متر مكعب.ولفتت المنصة إلى أن ارتفاع الإنتاج في بداية العام الحالي يعزز صادرات الجزائر من الغاز المسال، بعدما تراجعت خلال العام الماضي لعدة عوامل أبرزها عمليات الصيانة المخططة في محطة أرزيو.يذكر أن الجزائر استهلك نحو 1.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال يناير الماضي، وهو رقم قريب من معدلات الاستهلاك خلال نفس الشهر من عام 2024.
https://sarabic.ae/20250320/في-قلب-الصحراء-محطة-استراتيجية-تعيد-رسم-خريطة-إنتاج-الغاز-الجزائري-1098809832.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار, الجزائر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار, الجزائر

إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يصل لأعلى مستوياته في عامين

18:39 GMT 22.03.2025
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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وصل الإنتاج الشهري للجزائر من الغاز الطبيعي في بداية العام الجاري لأعلى مستوياته في عامين، مسجلا 9.75 مليار متر مكعب.
هذه الأرقام تم رصدها في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، التي أشارت إلى أن إنتاج نفس الشهر من العام الماضي كان 9.21 مليار متر مكعب فقط.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
في قلب الصحراء... محطة استراتيجية تعيد رسم خريطة إنتاج الغاز الجزائري
20 مارس, 13:26 GMT
وبحسب إنتاج يناير الماضي، فإن معدل الإنتاج الشهري هذا لم يسبق تسجيله منذ مارس/ أذار 2023، عندما بلغ الإنتاج الشهري حينها 13.17 مليار متر مكعب.
ولفتت المنصة إلى أن ارتفاع الإنتاج في بداية العام الحالي يعزز صادرات الجزائر من الغاز المسال، بعدما تراجعت خلال العام الماضي لعدة عوامل أبرزها عمليات الصيانة المخططة في محطة أرزيو.
يذكر أن الجزائر استهلك نحو 1.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال يناير الماضي، وهو رقم قريب من معدلات الاستهلاك خلال نفس الشهر من عام 2024.
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