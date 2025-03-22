https://sarabic.ae/20250322/إنتاج-الجزائر-من-الغاز-الطبيعي-يصل-لأعلى-مستوياته-في-عامين-1098862687.html
إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يصل لأعلى مستوياته في عامين
إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يصل لأعلى مستوياته في عامين
سبوتنيك عربي
وصل الإنتاج الشهري للجزائر من الغاز الطبيعي في بداية العام الجاري لأعلى مستوياته في عامين، مسجلا 9.75 مليار متر مكعب. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T18:39+0000
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هذه الأرقام تم رصدها في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، التي أشارت إلى أن إنتاج نفس الشهر من العام الماضي كان 9.21 مليار متر مكعب فقط.وبحسب إنتاج يناير الماضي، فإن معدل الإنتاج الشهري هذا لم يسبق تسجيله منذ مارس/ أذار 2023، عندما بلغ الإنتاج الشهري حينها 13.17 مليار متر مكعب.ولفتت المنصة إلى أن ارتفاع الإنتاج في بداية العام الحالي يعزز صادرات الجزائر من الغاز المسال، بعدما تراجعت خلال العام الماضي لعدة عوامل أبرزها عمليات الصيانة المخططة في محطة أرزيو.يذكر أن الجزائر استهلك نحو 1.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال يناير الماضي، وهو رقم قريب من معدلات الاستهلاك خلال نفس الشهر من عام 2024.
https://sarabic.ae/20250320/في-قلب-الصحراء-محطة-استراتيجية-تعيد-رسم-خريطة-إنتاج-الغاز-الجزائري-1098809832.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار, الجزائر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار, الجزائر
إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يصل لأعلى مستوياته في عامين
وصل الإنتاج الشهري للجزائر من الغاز الطبيعي في بداية العام الجاري لأعلى مستوياته في عامين، مسجلا 9.75 مليار متر مكعب.
هذه الأرقام تم رصدها في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، التي أشارت إلى أن إنتاج
نفس الشهر من العام الماضي كان 9.21 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب إنتاج يناير الماضي، فإن معدل الإنتاج الشهري هذا لم يسبق تسجيله منذ مارس/ أذار 2023، عندما بلغ الإنتاج الشهري حينها 13.17 مليار متر مكعب.
ولفتت المنصة إلى أن ارتفاع الإنتاج في بداية العام الحالي يعزز صادرات الجزائر من الغاز المسال
، بعدما تراجعت خلال العام الماضي لعدة عوامل أبرزها عمليات الصيانة المخططة في محطة أرزيو.
يذكر أن الجزائر
استهلك نحو 1.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال يناير الماضي، وهو رقم قريب من معدلات الاستهلاك خلال نفس الشهر من عام 2024.