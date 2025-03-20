في قلب الصحراء... محطة استراتيجية تعيد رسم خريطة إنتاج الغاز الجزائري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
15:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: يجب ألا نستعجل ببناء استنتاجات كبيرة بعد اتصال بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250320/في-قلب-الصحراء-محطة-استراتيجية-تعيد-رسم-خريطة-إنتاج-الغاز-الجزائري-1098809832.html
في قلب الصحراء... محطة استراتيجية تعيد رسم خريطة إنتاج الغاز الجزائري
في قلب الصحراء... محطة استراتيجية تعيد رسم خريطة إنتاج الغاز الجزائري
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن خطة تقوم بها الجزائر لإنشاء محطة ضغط غاز جديدة في خطوة تدعم تحركات البلاد الرامية لزيادة إنتاج المحروقات لتأمين... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T13:26+0000
2025-03-20T13:26+0000
الجزائر
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098500897_0:0:1937:1091_1920x0_80_0_0_c9c8ff2078fef27e1c4a10ff86610a96.jpg
ووفقا للتقرير، فقد اطّلع المدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، خلال زيارته، أمس الأربعاء 19 مارس/ آذار الجاري، لولاية إليزي، على الموقع المخصص لإنجاز مشروع إنشاء محطة جديدة لتعزيز ضغط الغاز بهدف الحفاظ على مستوى إنتاج حقول "غرد النص".وتعوّل الجزائر على محطة ضغط الغاز الجديدة لرفع قدرات الإنتاج، إذ ستتولى ضغط إنتاج إجمالي يبلغ 40 مليون متر مكعب يوميًا.وكان إنتاج الجزائر من الغاز، في عام 2024، قد سجل تراجعًا بمقدار 6.82 مليار متر مكعب، ما يعادل 6.5% على أساس سنوي، بالتزامن مع انخفاض استهلاك البلاد من ذلك الوقود في توليد الكهرباء والتدفئة. وانخفض إنتاج الغاز الجزائري إلى 98.41 مليار متر مكعب خلال عام 2024، مقابل 105.24 مليار متر مكعب في عام 2023.وتُقدَّر احتياطات الجزائر من النفط والغاز حاليًا بـ4.3 مليار طن (30.5 مليار برميل) من النفط المكافئ، مع إنتاج سنوي يبلغ 200 مليون طن (1.42 مليار برميل) من النفط المكافئ.دولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب في البحر المتوسط... احتياطيات النفط والغاز لدولة عربية تجذب 20 شركة عالمية
https://sarabic.ae/20250120/الجزائر-تمد-دولة-عربية-بشحنة-ضخمة-من-الغاز-لدعم-استقرار-الطاقة--1096954703.html
https://sarabic.ae/20250112/9-دول-عربية-تستعد-لمشروعات-غاز-ضخمة-في-عام-2025--1096703071.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098500897_26:0:1937:1433_1920x0_80_0_0_ae85538dbe6014a7f0aa0305f39ee6d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي, اقتصاد
الجزائر, العالم العربي, اقتصاد

في قلب الصحراء... محطة استراتيجية تعيد رسم خريطة إنتاج الغاز الجزائري

13:26 GMT 20.03.2025
© AP Photo / Nabil al-Juraniحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Nabil al-Jurani
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن خطة تقوم بها الجزائر لإنشاء محطة ضغط غاز جديدة في خطوة تدعم تحركات البلاد الرامية لزيادة إنتاج المحروقات لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتلبية احتياجات عملائها.
ووفقا للتقرير، فقد اطّلع المدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، خلال زيارته، أمس الأربعاء 19 مارس/ آذار الجاري، لولاية إليزي، على الموقع المخصص لإنجاز مشروع إنشاء محطة جديدة لتعزيز ضغط الغاز بهدف الحفاظ على مستوى إنتاج حقول "غرد النص".
وتعوّل الجزائر على محطة ضغط الغاز الجديدة لرفع قدرات الإنتاج، إذ ستتولى ضغط إنتاج إجمالي يبلغ 40 مليون متر مكعب يوميًا.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مجتمع
الجزائر تمد دولة عربية بشحنة ضخمة من الغاز لدعم استقرار الطاقة
20 يناير, 07:35 GMT

ووفقا لتقرير المنصة، تعدّ "غرد النص" من أهم المواقع في المنظومة الإنتاجية لمجمع "سوناطراك"، إذ تضم وحدات لمعالجة وإنتاج المحروقات، وتشرف على استغلال 17 حقلًا، من بينها حقل "الحمرة"، أحد المواقع التاريخية في قطاع المحروقات الوطني. وتم اختيار "غرد النص" تحديدًا لكونها ثاني أكبر منتج للغاز بعد حاسي الرمل، ما يعكس أهميتها الاستراتيجية.

محطة لأنتاج النفط في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
مجتمع
9 دول عربية تستعد لمشروعات غاز ضخمة في عام 2025
12 يناير, 07:11 GMT
وكان إنتاج الجزائر من الغاز، في عام 2024، قد سجل تراجعًا بمقدار 6.82 مليار متر مكعب، ما يعادل 6.5% على أساس سنوي، بالتزامن مع انخفاض استهلاك البلاد من ذلك الوقود في توليد الكهرباء والتدفئة. وانخفض إنتاج الغاز الجزائري إلى 98.41 مليار متر مكعب خلال عام 2024، مقابل 105.24 مليار متر مكعب في عام 2023.
وتُقدَّر احتياطات الجزائر من النفط والغاز حاليًا بـ4.3 مليار طن (30.5 مليار برميل) من النفط المكافئ، مع إنتاج سنوي يبلغ 200 مليون طن (1.42 مليار برميل) من النفط المكافئ.
دولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب
في البحر المتوسط... احتياطيات النفط والغاز لدولة عربية تجذب 20 شركة عالمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала