https://sarabic.ae/20250320/في-قلب-الصحراء-محطة-استراتيجية-تعيد-رسم-خريطة-إنتاج-الغاز-الجزائري-1098809832.html
في قلب الصحراء... محطة استراتيجية تعيد رسم خريطة إنتاج الغاز الجزائري
في قلب الصحراء... محطة استراتيجية تعيد رسم خريطة إنتاج الغاز الجزائري
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن خطة تقوم بها الجزائر لإنشاء محطة ضغط غاز جديدة في خطوة تدعم تحركات البلاد الرامية لزيادة إنتاج المحروقات لتأمين... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T13:26+0000
2025-03-20T13:26+0000
2025-03-20T13:26+0000
الجزائر
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ووفقا للتقرير، فقد اطّلع المدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، خلال زيارته، أمس الأربعاء 19 مارس/ آذار الجاري، لولاية إليزي، على الموقع المخصص لإنجاز مشروع إنشاء محطة جديدة لتعزيز ضغط الغاز بهدف الحفاظ على مستوى إنتاج حقول "غرد النص".وتعوّل الجزائر على محطة ضغط الغاز الجديدة لرفع قدرات الإنتاج، إذ ستتولى ضغط إنتاج إجمالي يبلغ 40 مليون متر مكعب يوميًا.وكان إنتاج الجزائر من الغاز، في عام 2024، قد سجل تراجعًا بمقدار 6.82 مليار متر مكعب، ما يعادل 6.5% على أساس سنوي، بالتزامن مع انخفاض استهلاك البلاد من ذلك الوقود في توليد الكهرباء والتدفئة. وانخفض إنتاج الغاز الجزائري إلى 98.41 مليار متر مكعب خلال عام 2024، مقابل 105.24 مليار متر مكعب في عام 2023.وتُقدَّر احتياطات الجزائر من النفط والغاز حاليًا بـ4.3 مليار طن (30.5 مليار برميل) من النفط المكافئ، مع إنتاج سنوي يبلغ 200 مليون طن (1.42 مليار برميل) من النفط المكافئ.دولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب في البحر المتوسط... احتياطيات النفط والغاز لدولة عربية تجذب 20 شركة عالمية
https://sarabic.ae/20250120/الجزائر-تمد-دولة-عربية-بشحنة-ضخمة-من-الغاز-لدعم-استقرار-الطاقة--1096954703.html
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الجزائر, العالم العربي, اقتصاد
الجزائر, العالم العربي, اقتصاد
في قلب الصحراء... محطة استراتيجية تعيد رسم خريطة إنتاج الغاز الجزائري
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن خطة تقوم بها الجزائر لإنشاء محطة ضغط غاز جديدة في خطوة تدعم تحركات البلاد الرامية لزيادة إنتاج المحروقات لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتلبية احتياجات عملائها.
ووفقا للتقرير، فقد اطّلع المدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، خلال زيارته، أمس الأربعاء 19 مارس/ آذار الجاري، لولاية إليزي، على الموقع المخصص لإنجاز مشروع إنشاء محطة جديدة لتعزيز ضغط الغاز بهدف الحفاظ على مستوى إنتاج حقول "غرد النص".
وتعوّل الجزائر على محطة ضغط الغاز الجديدة لرفع قدرات الإنتاج، إذ ستتولى ضغط إنتاج إجمالي يبلغ 40 مليون متر مكعب يوميًا.
ووفقا لتقرير المنصة، تعدّ "غرد النص" من أهم المواقع في المنظومة الإنتاجية لمجمع "سوناطراك"، إذ تضم وحدات لمعالجة وإنتاج المحروقات، وتشرف على استغلال 17 حقلًا، من بينها حقل "الحمرة"، أحد المواقع التاريخية في قطاع المحروقات الوطني. وتم اختيار "غرد النص" تحديدًا لكونها ثاني أكبر منتج للغاز بعد حاسي الرمل، ما يعكس أهميتها الاستراتيجية.
وكان إنتاج الجزائر من الغاز،
في عام 2024، قد سجل تراجعًا بمقدار 6.82 مليار متر مكعب، ما يعادل 6.5% على أساس سنوي، بالتزامن مع انخفاض استهلاك البلاد من ذلك الوقود في توليد الكهرباء والتدفئة. وانخفض إنتاج الغاز الجزائري إلى 98.41 مليار متر مكعب خلال عام 2024، مقابل 105.24 مليار متر مكعب في عام 2023.
وتُقدَّر احتياطات الجزائر من النفط والغاز
حاليًا بـ4.3 مليار طن (30.5 مليار برميل) من النفط المكافئ، مع إنتاج سنوي يبلغ 200 مليون طن (1.42 مليار برميل) من النفط المكافئ.