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الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية استراتيجية في كييف بأسلحة بعيدة المدى... فيديو
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https://sarabic.ae/20241220/في-البحر-المتوسط-احتياطيات-النفط-والغاز-لدولة-عربية-تجذب-20-شركة-عالمية-1095995557.html
في البحر المتوسط... احتياطيات النفط والغاز لدولة عربية تجذب 20 شركة عالمية
في البحر المتوسط... احتياطيات النفط والغاز لدولة عربية تجذب 20 شركة عالمية
سبوتنيك عربي
جذبت خطط تطوير احتياطيات النفط والغاز في دولة عربية أكثر من 20 شركة عالمية، ما يسهم في طموحات البلد بتعزيز موارده من المحروقات، لتلبية الطلب المتزايد محليا. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T08:10+0000
2024-12-20T08:10+0000
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وذكرت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، محمد عرقاب، قد اطلع على سير عمليات المناقصة الدولية التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، تحت شعار "Algeria Bid Round 2024".وكانت الجزائر قد أعلنت في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمدينة وهران تلك المناقصة بشكل رسمي من أجل تعزيز موارد الدولية، وتهدف المناقصة الجديدة إلى دعم احتياطيات النفط والغاز في الجزائر، وهي الأولى من بين 5 مناقصات من المقرر إطلاقها سنويا حتى عام 2028.وأكد الوزير الجزائري أن "الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بصدد وضع تحت تصرف الشركات المؤهلة مسبقًا، والتي بلغت حتى الآن 20 شركة دولية، كل المعلومات المتعلقة بالعملية من خلال فتح غرف البيانات المخصصة لها حصرا".وأفاد محمد عرقاب بأن البيانات ستتيح للشركات العالمية كل الفرص للوصول إلى بيانات تقنية مفصلة حول احتياطيات النفط والغاز في الجزائر في 6 مناطق استكشافية مقترحة.وأكد أن "البيانات المقدمة حول هذه المناطق تتضمن تقارير وتحليلات جيولوجية وجيوفيزيائية معمّقة، وأن المشروعات الجديدة ستعزز من إمكانات واحتياطيات النفط والغاز في الجزائر، والرفع من قدراتها الإنتاجية على المدى القصير والمتوسط، ما يسهم في تعزيز دورها المطموح إليه في إمداد الأسواق الطاقية العالمية.ويشار إلى أن الجزائر أحرزت تقدما في تعزيز قدرتها على إنتاج النفط والغاز خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ إنتاجها من الغاز المسوق مستوى قياسيا نحو 101 مليار متر مكعب في عام 2023.
https://sarabic.ae/20240926/رئيس-سلطة-ضبط-المحروقات-الجزائرية-توقيع-اتفاق-مع-غازبروم-الروسية-لتطوير-حقل-غاز-في-بلادنا-1093141867.html
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الأخبار, الجزائر
الأخبار, الجزائر

في البحر المتوسط... احتياطيات النفط والغاز لدولة عربية تجذب 20 شركة عالمية

08:10 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
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جذبت خطط تطوير احتياطيات النفط والغاز في دولة عربية أكثر من 20 شركة عالمية، ما يسهم في طموحات البلد بتعزيز موارده من المحروقات، لتلبية الطلب المتزايد محليا.
وذكرت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، محمد عرقاب، قد اطلع على سير عمليات المناقصة الدولية التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، تحت شعار "Algeria Bid Round 2024".
رشيد نديل رئيس سلطة ضبط المحروقات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
رئيس سلطة ضبط المحروقات الجزائرية: توقيع اتفاق مع "غازبروم" الروسية لتطوير حقل غاز في بلادنا
26 سبتمبر, 14:21 GMT
وكانت الجزائر قد أعلنت في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمدينة وهران تلك المناقصة بشكل رسمي من أجل تعزيز موارد الدولية، وتهدف المناقصة الجديدة إلى دعم احتياطيات النفط والغاز في الجزائر، وهي الأولى من بين 5 مناقصات من المقرر إطلاقها سنويا حتى عام 2028.
وأكد الوزير الجزائري أن "الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بصدد وضع تحت تصرف الشركات المؤهلة مسبقًا، والتي بلغت حتى الآن 20 شركة دولية، كل المعلومات المتعلقة بالعملية من خلال فتح غرف البيانات المخصصة لها حصرا".
وأفاد محمد عرقاب بأن البيانات ستتيح للشركات العالمية كل الفرص للوصول إلى بيانات تقنية مفصلة حول احتياطيات النفط والغاز في الجزائر في 6 مناطق استكشافية مقترحة.
وأكد أن "البيانات المقدمة حول هذه المناطق تتضمن تقارير وتحليلات جيولوجية وجيوفيزيائية معمّقة، وأن المشروعات الجديدة ستعزز من إمكانات واحتياطيات النفط والغاز في الجزائر، والرفع من قدراتها الإنتاجية على المدى القصير والمتوسط، ما يسهم في تعزيز دورها المطموح إليه في إمداد الأسواق الطاقية العالمية.
ويشار إلى أن الجزائر أحرزت تقدما في تعزيز قدرتها على إنتاج النفط والغاز خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ إنتاجها من الغاز المسوق مستوى قياسيا نحو 101 مليار متر مكعب في عام 2023.
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