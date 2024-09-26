https://sarabic.ae/20240926/رئيس-سلطة-ضبط-المحروقات-الجزائرية-توقيع-اتفاق-مع-غازبروم-الروسية-لتطوير-حقل-غاز-في-بلادنا-1093141867.html
رئيس سلطة ضبط المحروقات الجزائرية: توقيع اتفاق مع "غازبروم" الروسية لتطوير حقل غاز في بلادنا
رئيس سلطة ضبط المحروقات الجزائرية: توقيع اتفاق مع "غازبروم" الروسية لتطوير حقل غاز في بلادنا
سبوتنيك عربي
كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات في الجزائر، رشيد نديل، عن توقيع اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية، لتطوير حقل غاز في الصحراء الجزائرية، وذلك خلال مشاركته في منتدى... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T14:21+0000
2024-09-26T14:21+0000
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وأكد نديل على أهمية المنتدى في تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات بين الدول المشاركة، فيما يخص سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال استكشاف وتطوير مصادر الطاقة.وتستضيف العاصمة الروسية، اليوم الخميس، فعاليات وأنشطة منتدى"أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويبحث المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".وينعقد المنتدى هذا العام، للمرة الأولى في مكانين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة في قطاعي الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور" في العاصمة موسكو.ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا، وبشكل تقليدي، يبحث القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية والتحديات التي تواجه أسواق النفط ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ والتحول الرقمي لصناعة الطاقة وتدريب الكوادر.
https://sarabic.ae/20240926/وزير-النفط-والمعادن-اليمني-المشاركة-في-منتدى-أسبوع-الطاقة-بروسيا-هام-جدا-فيديو-1093139908.html
https://sarabic.ae/20240926/اتفاقية-تعاون-يبن-الإمارات-وروسيا-في-مجال-الهيدروجين-الأخضر-1093135855.html
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العالم العربي, الجزائر, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, الجزائر, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
رئيس سلطة ضبط المحروقات الجزائرية: توقيع اتفاق مع "غازبروم" الروسية لتطوير حقل غاز في بلادنا
حصري
كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات في الجزائر، رشيد نديل، عن توقيع اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية، لتطوير حقل غاز في الصحراء الجزائرية، وذلك خلال مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الخميس، بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال نديل، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إنه "تم البحث أيضا مع الجانب الروسي حول اتفاقيات تعاون تخص مجال استيراد المعدات البترولية من روسيا، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال تطوير حقول البترول".
وأكد نديل على أهمية المنتدى في تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات بين الدول المشاركة
، فيما يخص سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال استكشاف وتطوير مصادر الطاقة.
وتستضيف العاصمة الروسية، اليوم الخميس، فعاليات وأنشطة منتدى"أسبوع الطاقة الروسي
" الدولي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويبحث المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".
وينعقد المنتدى هذا العام، للمرة الأولى في مكانين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة في قطاعي الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور" في العاصمة موسكو.
ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا
، وبشكل تقليدي، يبحث القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية والتحديات التي تواجه أسواق النفط ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ والتحول الرقمي لصناعة الطاقة وتدريب الكوادر.