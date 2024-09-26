https://sarabic.ae/20240926/اتفاقية-تعاون-يبن-الإمارات-وروسيا-في-مجال-الهيدروجين-الأخضر-1093135855.html

مسؤول إماراتي لـ"سبوتنيك": وقعنا اتفاقية مع روسيا في مجال الهيدروجين الأخضر

مسؤول إماراتي لـ"سبوتنيك": وقعنا اتفاقية مع روسيا في مجال الهيدروجين الأخضر

سبوتنيك عربي

كشف وكيل وزير الطاقة وصناعة البترول الإماراتي، سعادة شريف العلماء، عن توقيع اتفاقية تعاون مع روسيا، في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك خلال مشاركته في منتدى... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T12:48+0000

2024-09-26T12:48+0000

2024-09-26T13:23+0000

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وقال المسؤول الإماراتي، في تصريح لـ"سبوتنيك ": "هناك العديد من المجالات، التي نود أن نقيّم فيها تعاونًا مثمرًا مع زملائنا من روسيا، ومن المجالات التي وقّعنا فيها مذكرة تعاون، إنتاج الهيدروجين من كبريتيد الهيدروجين الموجود في الغاز الطبيعي المنتج، ولدينا تعاون في مجالات أخرى، ولكننا نولي اهتماما خاصا للهيدروجين لأنه يتمتع بمستقبل مشرق في مجال الطاقة العالمية".وأضاف: "بحلول عام 2050، سيصل هذا الرقم إلى 45%، أي النصف تقريبًا. تتمتع جميع دول الـ"بريكس" بخبرة واسعة في مختلف المجالات ويمكنها مشاركة هذه الخبرة مع بعضها البعض"، مبيّنًا بالقول: "معًا يمكننا مواجهة التحديات وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".وينعقد المنتدى هذا العام، للمرة الأولى في مكانين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة في قطاعي الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور" في العاصمة موسكو.ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا، وبشكل تقليدي، يبحث القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية والتحديات التي تواجه أسواق النفط ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ والتحول الرقمي لصناعة الطاقة وتدريب الكوادر.

https://sarabic.ae/20240926/بث-مباشر-بوتين-يشارك-بالمنتدى-الدولي-أسبوع-الطاقة-الروسي-في-موسكو--1093124126.html

https://sarabic.ae/20240926/روسيا-من-الضروروي-إنشاء-استراتيجية-موحدة-للطاقة-لدول-بريكس-1093114352.html

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