https://sarabic.ae/20240926/وزير-النفط-والمعادن-اليمني-المشاركة-في-منتدى-أسبوع-الطاقة-بروسيا-هام-جدا-فيديو-1093139908.html

وزير يمني: جئنا إلى روسيا لتأمين احتياجاتنا من الآليات لاستخراج الطاقة

وزير يمني: جئنا إلى روسيا لتأمين احتياجاتنا من الآليات لاستخراج الطاقة

سبوتنيك عربي

ذكر وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد سليمان الشماسي، أن التعاون والمشاركة في منتدى "أسبوع الطاقة الدولي" في روسيا، هام جدًا للقاء وزراء الدول الأخرى... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T13:52+0000

2024-09-26T13:52+0000

2024-09-26T14:43+0000

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وأكد الوزير في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، بالقول: "جئنا للمشاركة بدعوى من روسيا لحضور منتدى "أسبوع الطاقة"، ونحن سعيدون بهذه المشاركة، وكانت هناك لقاءات طيبة مع الشركاء الروس".وأشار الوزير اليمني إلى أنه "جاءت هذه المشاركة لاستعادة العلاقات اليمنية الروسية، في مجال النفط والمعادن".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا على استعداد لتعزيز السيادة التكنولوجية لشركائها، وهي عندما تقوم ببناء محطة للطاقة النووية في أحد البلدان، تقوم بالإضافة لذلك بإنشاء صناعات وقطاعات عمل جديدة في مجال الطاقة والاقتصاد.انطلقت اليوم في موسكو الجلسة النقاشية لـ"أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "روسيا مستعدة لتعزيز السيادة التكنولوجية لشركائها في قطاع الطاقة، من خلال تشكيل سلاسل علمية وإنتاجية كاملة. هذه هي بالضبط الطريقة التي يتطور بها التعاون في مجال الطاقة الذرية السلمية، عندما يتم بناء محطات "روساتوم" في الخارج يتزامن ذلك مع تجهيز الكادر المحلي، وتدريب المهندسين والعمال ومديري المنشآت الجديدة".وانطلق منتدى "أسبوع الطاقة الروسي 2024"، يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث من المقرر أن يمتد ليومين متتاليين.ونشر الموقع الرسمي للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي 2024" برنامج الأعمال، حيث يؤكد على أهمية تطوير مجمع الوقود والطاقة الروسي كأولوية رئيسية لضمان النمو المحلي وتعزيز التعاون الدولي.وفي مواجهة التحديات العالمية، تواصل روسيا تنفيذ مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى زيادة كفاءة الصناعة وملاءمتها للبيئة، فضلاً عن تعزيز السيادة التكنولوجية.وتتمثل إحدى المهام الرئيسية في ضمان استدامة الإمدادات وتطوير أسواق جديدة، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة لروسيا وشركائنا الدوليين.

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