انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو... صور وفيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو... صور وفيديو
انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T07:45+0000
2024-09-26T07:45+0000
روسيا
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وسيتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب"، وذلك خلال الفترة، من 26 حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري."أسبوع الطاقة الروسي"، هو منتدى دولي يعقد لإظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسي وتحقيق إمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة. تم إنشاؤه بأمر من حكومة روسيا الاتحادية بتاريخ 27 سبتمبر 2016.ويتم تنظيم المنتدى من قبل مؤسسة "روس كونغرس"ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية. ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" المسؤولة عن تنظيم الحدث، إلى أن أكثر من أربعة آلاف مشارك وممثل وسائل إعلام سيشاركون في "أسبوع الطاقة الروسي".بدوره، أكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أن هناك مشاركين وممثلين عن وسائل إعلام من 55 دولة وإقليما، بما في ذلك من روسيا، مضيفا أن المنتدى رسخ مكانته بصفته المنصة الدولية الأكثر أهمية لمناقشة قضايا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية"، "التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا"، "الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".وسيعقد وزارء الطاقة في مجموعة "بريكس" اجتماعا على هامش المنتدى، ومن المقرر أن يشارك الرئيس، فلاديمير بوتين، بشكل شخصي في أعمال المنتدى ويلقي كلمة فيه.صفقة سرية ضخمة... السعودية تلجأ إلى "نظام جديد" قد يقضي على الدولارالمرأة والتغذية ضمن قائمة التعاون الدولي في المنتدى النسائي الأوراسي
https://sarabic.ae/20240925/بمشاركة-ممثلين-من-55-دولة-وإقليمانطلاق-أسبوع-الطاقة-الروسي-غدا-في-موسكو-1093094493.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, العالم

انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو... صور وفيديو

07:45 GMT 26.09.2024
© Sputnik . Sputnikصورة لفعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو
صورة لفعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين.
وسيتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب"، وذلك خلال الفترة، من 26 حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.
"أسبوع الطاقة الروسي"، هو منتدى دولي يعقد لإظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسي وتحقيق إمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة. تم إنشاؤه بأمر من حكومة روسيا الاتحادية بتاريخ 27 سبتمبر 2016.

ويعد منصة لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الطاقة في الاقتصاد والمشكلات الحالية في تطوير صناعات الغاز والنفط والفحم، والبتروكيماويات، والطاقة الكهربائية، والطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة المتجددة المصادر، وتوفير الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة.

ويتم تنظيم المنتدى من قبل مؤسسة "روس كونغرس"ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية. ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" المسؤولة عن تنظيم الحدث، إلى أن أكثر من أربعة آلاف مشارك وممثل وسائل إعلام سيشاركون في "أسبوع الطاقة الروسي".
بدوره، أكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أن هناك مشاركين وممثلين عن وسائل إعلام من 55 دولة وإقليما، بما في ذلك من روسيا، مضيفا أن المنتدى رسخ مكانته بصفته المنصة الدولية الأكثر أهمية لمناقشة قضايا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.
لمنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي -2023 في قاعة المعارض المركزية مانيج في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكو
أمس, 13:48 GMT
وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية"، "التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا"، "الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".
وسيعقد وزارء الطاقة في مجموعة "بريكس" اجتماعا على هامش المنتدى، ومن المقرر أن يشارك الرئيس، فلاديمير بوتين، بشكل شخصي في أعمال المنتدى ويلقي كلمة فيه.
صفقة سرية ضخمة... السعودية تلجأ إلى "نظام جديد" قد يقضي على الدولار
المرأة والتغذية ضمن قائمة التعاون الدولي في المنتدى النسائي الأوراسي
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