https://sarabic.ae/20240926/انطلاق-فعاليات-أسبوع-الطاقة-الروسي-في-موسكو-صور-وفيديو---1093114643.html
انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو... صور وفيديو
انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T07:45+0000
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وسيتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب"، وذلك خلال الفترة، من 26 حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري."أسبوع الطاقة الروسي"، هو منتدى دولي يعقد لإظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسي وتحقيق إمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة. تم إنشاؤه بأمر من حكومة روسيا الاتحادية بتاريخ 27 سبتمبر 2016.ويتم تنظيم المنتدى من قبل مؤسسة "روس كونغرس"ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية. ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" المسؤولة عن تنظيم الحدث، إلى أن أكثر من أربعة آلاف مشارك وممثل وسائل إعلام سيشاركون في "أسبوع الطاقة الروسي".بدوره، أكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أن هناك مشاركين وممثلين عن وسائل إعلام من 55 دولة وإقليما، بما في ذلك من روسيا، مضيفا أن المنتدى رسخ مكانته بصفته المنصة الدولية الأكثر أهمية لمناقشة قضايا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية"، "التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا"، "الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".وسيعقد وزارء الطاقة في مجموعة "بريكس" اجتماعا على هامش المنتدى، ومن المقرر أن يشارك الرئيس، فلاديمير بوتين، بشكل شخصي في أعمال المنتدى ويلقي كلمة فيه.صفقة سرية ضخمة... السعودية تلجأ إلى "نظام جديد" قد يقضي على الدولارالمرأة والتغذية ضمن قائمة التعاون الدولي في المنتدى النسائي الأوراسي
https://sarabic.ae/20240925/بمشاركة-ممثلين-من-55-دولة-وإقليمانطلاق-أسبوع-الطاقة-الروسي-غدا-في-موسكو-1093094493.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, العالم
انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو... صور وفيديو
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين.
وسيتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب"، وذلك خلال الفترة، من 26 حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.
"أسبوع الطاقة الروسي"، هو منتدى دولي يعقد لإظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسي وتحقيق إمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة. تم إنشاؤه بأمر من حكومة روسيا الاتحادية بتاريخ 27 سبتمبر 2016.
ويعد منصة لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الطاقة في الاقتصاد والمشكلات الحالية في تطوير صناعات الغاز والنفط والفحم، والبتروكيماويات، والطاقة الكهربائية، والطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة المتجددة المصادر، وتوفير الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة.
ويتم تنظيم المنتدى من قبل مؤسسة "روس كونغرس"ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية. ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" المسؤولة عن تنظيم الحدث، إلى أن أكثر من أربعة آلاف مشارك وممثل وسائل إعلام سيشاركون في "أسبوع الطاقة الروسي".
بدوره، أكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أن هناك مشاركين وممثلين عن وسائل إعلام من 55 دولة وإقليما، بما في ذلك من روسيا، مضيفا أن المنتدى رسخ مكانته بصفته المنصة الدولية الأكثر أهمية لمناقشة قضايا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية"، "التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا"
، "الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".
وسيعقد وزارء الطاقة في مجموعة "بريكس"
اجتماعا على هامش المنتدى، ومن المقرر أن يشارك الرئيس، فلاديمير بوتين، بشكل شخصي في أعمال المنتدى ويلقي كلمة فيه.