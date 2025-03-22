https://sarabic.ae/20250322/إنتاج-دولة-عربية-من-الغاز-الطبيعي-يرتفع-95-خلال-يناير-2025-1098858183.html

إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي يرتفع 9.5% خلال يناير 2025

إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي يرتفع 9.5% خلال يناير 2025

سبوتنيك عربي

تجاوز إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي، سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، حاجز الـ4.6 مليار متر مكعب، حتى نهاية شهر يناير 2025، بارتفاع كبير مقارنة بالعام... 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T14:28+0000

2025-03-22T14:28+0000

2025-03-22T14:28+0000

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وذكرت منصة الطاقة، مساء اليوم السبت، أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي لسلطنة عمان بلغ 4 مليارات و604 ملايين و300 ألف متر مكعب حتى نهاية يناير/كانون الثاني.وتجاوز إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي إنتاج المدة نفسها من العام السابق له 2024، بزيادة نسبتها 9.5%، حيث سجل إجمالي الإنتاج خلال العام الماضي ما يصل إلى 4 مليارات و205 ملايين و800 ألف متر مكعب. وبحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات، استحوذت المشروعات الصناعية على 52.6% من استعمالات الغاز الطبيعي في السلطنة حتى نهاية شهر يناير الماضي، حيث بلغ حجم استعمال المشروعات الصناعية مليارَيْن و423 مليونًا و400 ألف متر مكعب.يذكر أن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي؛ بما في ذلك الاستيراد، سجل ارتفاعا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 بنسبة 4.9%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق له 2023.في وقت ارتفع الإنتاج المحلي العماني من الغاز خلال ديسمبر 2024 بنحو مليارَيْن و617 مليونا و400 ألف متر مكعب، مقارنة بالإنتاج حتى نهاية ديسمبر 2023، البالغ 53 مليارًا و925 مليون متر مكعب.فيما يتوقع إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي الارتفاع بصورة كبيرة، حتى منتصف العقد المقبل في 2035، ليسجل 46 مليار متر مكعب سنويا.ويشار إلى أنه "منذ بداية عام 2024 تطبّق عمان خفضا طوعيا بمقدار 42 ألف برميل يوميا إلى جانب 7 دول من أوبك+ بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا، وتَقرَّر تمديدها حتى نهاية مارس/آذار 2025، على أن يُعاد ضخ الكمية تدريجيا".

https://sarabic.ae/20230326/سلطنة-عمان-تعلن-طرح-3-مناطق-امتياز-للنفط-والغاز-لشركات-محلية-وعالمية-1075148263.html

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