https://sarabic.ae/20250307/دولة-عربية-تتصدر-أكبر-5-صفقات-غاز-لشهر-فبراير-2025-1098461597.html

دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات غاز لشهر فبراير 2025

دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات غاز لشهر فبراير 2025

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن تصدر دولة عربية لأكبر 5 صفقات غاز مسال لشهر فبراير لعام 2025. 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T07:23+0000

2025-03-07T07:23+0000

2025-03-07T07:23+0000

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وذكر التقرير، صباح اليوم الجمعة، أن شركة "أدنوك" الإماراتية جاءت في صدارة الدول صاحبة أكبر 5 صفقات غاز مسال في شهر فبراير/شباط 2025، حيث شهدت القائمة منافسة عربية قوية.احتلّت الاتفاقيات والصفقات العربية 4 من أصل الصفقات الـ5 التي تحملها القائمة، حيث حققت أدنوك الإماراتية صفقة عملاقة، بجانب صفقة أخرى مثيرة للجدل كانت بطلتها دولة قطر، وكذلك صفقة غاز مسال عمانية، كما انضمت إلى قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في فبراير 2025، كل من موريتانيا، التي بدأت التصدير الفعلي من مشروع تورتو أحميم للغاز المسال صفقة تصدير إلى الهند، لتحمل القائمة 4 صفقات عربية.ووقّعت شركة أدنوك الإماراتية اتفاقية بيع وشراء لتوريد 0.8 مليون طن متري سنويا من الغاز إلى اليابان وذلك لمدة 15 عاما، وهي أول اتفاقية طويلة الأمد بين الطرفين.ومن المتوقع بدء عمليات التشغيل التجاري في مشروع الرويس للغاز المسال منخفض الانبعاثات التابع للشركة الإماراتية خلال عام 2028، وهي رابع اتفاقية لتوريد الغاز من المشروع العملاق.جاءت صفقة لتصدير الغاز المسال العماني، لمدة 10 سنوات، في المركز الثاني ضمن قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في فبراير 2025، وقعتها الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان، مع مجموعة "مركوريا للطاقة".ويأتي هذا في وقت احتلّت أول صفقة غاز مسال موريتانية، من مشروع "السلحفاة أحميم الكبير"، المشترك بين موريتانيا والسنغال، موقعا في قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في فبراير 2025.تضمّنت قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في فبراير 2025، وهي صفقة قطرية، بينما جاءت صفقة فرنسية إلى الهند، أبرمتها شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، مع شركة "غوجارات" للنفط المملوكة للحكومة الهندية، لتصدير 400 ألف طن غاز مسال سنويا، بداية من 2026.

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