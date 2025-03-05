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خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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29 د
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قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
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29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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https://sarabic.ae/20250305/الفيوم-5-مصر-تعلن-عن-كشف-نفطي-جديد-في-البحر-المتوسط-1098422483.html
"الفيوم 5".. مصر تعلن عن كشف نفطي جديد في البحر المتوسط
"الفيوم 5".. مصر تعلن عن كشف نفطي جديد في البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اكتشاف بئر نفطي جديد باحتياطات "جيدة من الزيت والغاز" في البحر المتوسط. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T20:08+0000
2025-03-05T20:08+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الأربعاء، عن مصطفى مدبولي، أن مصر تشهد الإعلان عن اكتشافات جديدة في مجال الغاز والبترول كل فترة زمنية، وبأن حقل "الفيوم 5" به بوادر استكشاف جديد من الزيت والغاز، وذلك أثناء عمليات الحفر في منطقة حقل كينج مريوط الواقعة على البحر المتوسط.وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "تلك المؤشرات مطمئنة للدولة، وتؤكد أنها تتحرك في الاتجاه السليم، وستشهد نتائج التعافي السريع في هذا القطاع بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026".ولفت مدبولي إلى أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد طفرة كبيرة في عدد المصانع، وهي المنطقة التي تضم الآن مصنعا أو اثنين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية".وتوقع رئيس الوزراء المصري أن تمتلك بلاده القدرة على إنتاج كل مكونات الألواح الشمسية بنهاية العام الحالي، ضمن خطة الدولة الطموحة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 42%.ويذكر أن مصطفى مدبولي قد أعلن في فبراير الماضي، اكتشاف حقل كينج مريوط بالبحر المتوسط، باحتياطات تقدر بين 3 و4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.وفي التاسع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت وزارة البترول المصرية، "اكتشاف احتياطيات نفطية تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل على الأقل في بئر "إيست كريستال-1" بخليج السويس، والتى تقوم بها شركة دراجون أويل الإماراتية".وقالت الوزارة في بيان لها: إن "نتائج الاختبارات المبدئية لطبقة هوارة الممتدة على 16 قدما أظهرت إنتاجا يومياً، بلغ أكثر من 2000 برميل من الزيت الخام، كما أن طبقة العسل الأساسية، التى يصل سمكها لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد"، متوقعة تجاوز هذه الكمية".وأضافت أن "شركة جابكو ستقوم باستكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا".
https://sarabic.ae/20250121/3-دول-عربية-تسجل-اكتشافات-ضخمة-للنفط-والغاز-في-24-ساعة----1097002816.html
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مصر, أخبار مصر الآن, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, سوق النفط, أسعار النفط اليوم

"الفيوم 5".. مصر تعلن عن كشف نفطي جديد في البحر المتوسط

20:08 GMT 05.03.2025
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اكتشاف بئر نفطي جديد باحتياطات "جيدة من الزيت والغاز" في البحر المتوسط.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الأربعاء، عن مصطفى مدبولي، أن مصر تشهد الإعلان عن اكتشافات جديدة في مجال الغاز والبترول كل فترة زمنية، وبأن حقل "الفيوم 5" به بوادر استكشاف جديد من الزيت والغاز، وذلك أثناء عمليات الحفر في منطقة حقل كينج مريوط الواقعة على البحر المتوسط.
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
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وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "تلك المؤشرات مطمئنة للدولة، وتؤكد أنها تتحرك في الاتجاه السليم، وستشهد نتائج التعافي السريع في هذا القطاع بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026".
ولفت مدبولي إلى أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد طفرة كبيرة في عدد المصانع، وهي المنطقة التي تضم الآن مصنعا أو اثنين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية".
وتوقع رئيس الوزراء المصري أن تمتلك بلاده القدرة على إنتاج كل مكونات الألواح الشمسية بنهاية العام الحالي، ضمن خطة الدولة الطموحة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 42%.
ويذكر أن مصطفى مدبولي قد أعلن في فبراير الماضي، اكتشاف حقل كينج مريوط بالبحر المتوسط، باحتياطات تقدر بين 3 و4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وفي التاسع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت وزارة البترول المصرية، "اكتشاف احتياطيات نفطية تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل على الأقل في بئر "إيست كريستال-1" بخليج السويس، والتى تقوم بها شركة دراجون أويل الإماراتية".
وقالت الوزارة في بيان لها: إن "نتائج الاختبارات المبدئية لطبقة هوارة الممتدة على 16 قدما أظهرت إنتاجا يومياً، بلغ أكثر من 2000 برميل من الزيت الخام، كما أن طبقة العسل الأساسية، التى يصل سمكها لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد"، متوقعة تجاوز هذه الكمية".
وأضافت أن "شركة جابكو ستقوم باستكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا".
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