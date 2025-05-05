https://sarabic.ae/20250505/5-دول-عربية-نحو-تصدير-الهيدروجين-والأمونيا--1100172126.html

5 دول عربية نحو تصدير الهيدروجين والأمونيا

5 دول عربية نحو تصدير الهيدروجين والأمونيا

سبوتنيك عربي

بدأت خمس دول عربية خططًا لتصدير الهيدروجين، سواء في ناقلات، أو عبر خطوط الأنابيب، أو موانئ يمكن استغلالها في تصدير الهيدروجين، ومنها من بدأت فعلَا بتصدير... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T09:04+0000

2025-05-05T09:04+0000

2025-05-05T09:04+0000

الهيدروجين

دول عربية

خطط

اقتصاد

العالم العربي

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وأكد أمين عام "أوابك" المهندس جمال عيسى اللوغاني، أن "هناك دولَا عربية تعمل على استكشاف كل الخيارات الممكنة لنقل الهيدروجين وتقييمها، آخذة في الحسبان الأسواق المستهدفة وبعد المسافة عنها، والكميات المراد تصديرها، وما تملكه من بنية تحتية، سواء خطوط أنابيب أو ناقلات أو موانئ يمكن استغلالها في تصدير الهيدروجين ومشتقاته مستقبلَا".وإلى جانب سلطنة عمان، أوضح اللوغاني أن "هناك عدة دول عربية بدأت خططًا لتصدير الهيدروجين، ومنها من بدأ بتصدير الأمونيا الخضراء"، وهي:تصدير الهيدروجينوحول خطط تصدير الهيدروجين العربية، أشار اللوغاني إلى أنه "لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عدة مشروعات لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، التي يمكن تصديرها إلى الأسواق الآسيوية عبر الناقلات".وتابع: "في الجزائر-الأقرب جغرافيًا إلى الأسواق الأوروبية- هناك دراسات جارية لنقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية، من بينها مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، وهو خط أنابيب مقترح لنقل الهيدروجين بطول 3,300 كم من شمال أفريقيا إلى مراكز الطلب الأوروبية في كل من إيطاليا، والنمسا، وألمانيا".وفي مصر، أشار اللوغاني، إلى "وجود عدة مشروعات معلَنة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، والتي ستنقل عبر الناقلات إلى الأسواق الراغبة، وقد نجحت في تصدير أولى شحناتها من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن هناك دراسات أوروبية تستكشف إمكان تصدير الهيدروجين من مصر عبر خطوط الأنابيب".وحسب اللوغاني "ستمكن تلك المشروعات من استكشاف كل المسارات الممكنة لنقل الهيدروجين والجدوى الاقتصادية لها، مما يجعل من الدول العربية سبّاقة في هذا المجال."تكلفة نقل الهيدروجينوأوضح اللوغاني أن "تكلفة نقل الهيدروجين وفق المسارات المختلفة للتجارة، تعتمد على عاملين رئيسين، هما: الكمية المراد نقلها، والمسافة بين منطقة الإنتاج ومركز الطلب أو الاستهلاك".وأشارت منصة "الطاقة" إلى الدراسة التي أعدها خبير الصناعات الغازية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، ونشرتها منصة الطاقة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، والتي تبين أن مسارات نقل الهيدروجين تتضمّن 4 طرق رئيسة:وحسب الدراسة، "كلما ارتفعت السعة التصميمية للتسهيلات المستعملة في نقل الهيدروجين، انخفضت التكلفة الإجمالية لوحدة الحجم، وهو ما يُعرف باسم "اقتصاد الحجم"، حتى الوصول إلى السعة التصميمية القصوى للوحدة المستعملة، ومن ثم يمكن إضافة وحدات أخرى تباعًا، للوصول إلى الطاقة التصميمية الإجمالية للمشروع".

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الهيدروجين, دول عربية, خطط, اقتصاد, العالم العربي