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خبراء عمانيون يوضحون التفاصيل.. إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم
خبراء عمانيون يوضحون التفاصيل.. إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم
سبوتنيك عربي
تتحرك سلطنة عمان بوتيرة سريعة في إطار استراتيجية هامة تتعلق بالطاقات المتجددة، وقال خبراء عمانيون، إن السلطنة تسعى عبر استراتيجية هامة لتحتل مكانة متقدمة على... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T20:11+0000
2025-04-16T20:11+0000
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ويرى الخبراء أن السلطنة تعمل في إطار شراكة اقتصادية هامة مع الشخصيات الكبرى عبر إتاحة الأراضي والبنى التحتية للشركاء الذين يستثمرون رؤوس أموالهم وخبراتهم، بما يحقق النفع للجانبين.وأكد الخبراء أن السلطنة تتحرك بسرعة أكبر من الجداول الزمنية التي تضمنتها خطة التنمية المستدامة، لتحتل مكانة رائدة على مستوى الطاقات المتجددة في العالم، وما يحققه ذلك لها من عوائد اقتصادية هامة.ووقّعت سلطنة عُمان وهولندا اليوم 3 اتفاقيات اقتصادية وذلك خلال زيارة "دولة" قام بها السُّلطان هيثم بن طارق، إلى هولندا. ووقّعت عُمان وهولندا 3 اتفاقيات اقتصادية، الأولى في مجال الهيدروجين المُسال، والثانية اتفاقية الشركاء لدراسة تطوير البنية الأساسية لنقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عبر خطوط الأنابيب، والثالثة اتفاقية الشراكة مع شركة "Royal Vopak" الهولندية.وتمثّلت الاتفاقية التطويرية المشتركة (JDA) لممر الهيدروجين المُسال، في إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم ليربط بين سلطنة عُمان وهولندا وألمانيا.من جانبه، قال خلفان الطوقي، الخبير الاقتصادي العماني، إن توجه سلطنة عمان، يذهب نحو الاهتمام بالطاقات المتجددة والهيدوجين الأخضر وهو طويل المدى. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن السلطنة تضع استراتيجية طويلة المدى للتعاون مع الجانب الأوروبي في هذا الإطار، حيث وقعت اتفاقية في 2013 مع بلجيكا، وكذلك اتفاقية أخرى مع ألمانيا في 2023، وأخرى مع هولندا 2025. ولفت إلى أن السلطنة خصصت أراض ومناطق امتياز للعديد من الشركات العالمية، بحيث تمنحهم السلطنة البنية التحتية والأرض، لاستثمار رؤوس الأموال في إطار الشراكة في المجال.فيما يقول المحلل الاقتصادي العماني مصطفى سلمان: إن توقيع الاتفاقيات يعد نقطة انطلاق قوية، إذ تعد الاتفاقية منصة فعلية لمشروع استراتيجي للهيدروجين الأخضر.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن دراسات الجدوى تتضمن مراحل عدة منها، تحديد مسار الهيدروجين من الإنتاج إلى التسليم، حيث يتم الإنتاج في السلطنة، والتسليم في مدينة الدقم، ونقله عبر درجات حرارة منخفضة جدا، وصولا إلى المستهدف.ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية، يشمل إنشاء مرافق تسييل في الدقم وتجهيز سفن نقل مبردة وتطوير شبكات تسليم في أوروبا.وأشار إلى أن محطة التسييل في الدقم قابلة للتوسع، وهي تنافس عالميا بشكل كبير، كما يتم العمل على تطوير السفن المتخصصة، بالإضافة للإنشاءات الأخرى، حيث تبلغ المسافة أكثر من 6 آلاف كم، بما يضمن النقل الآمن والفعال في درجات حرارة منخفضة.يتضمن الجدول الزمني المتوقع للمشروع محطات هامة، مع إجراء تقييمات فنية وبيئية وتجارية مفصلة وتنسيق متواصل بين سلطنة عُمان وألمانيا وهولندا، كما أن مرحلة البناء والتشييد، تشمل بناء مرافق إنتاج وتسييل الهيدروجين في الدقم وإنشاء محطة تصدير وسفن متخصصة بالنقل المبرد تحديث بنية التوزيع في أوروبا.ولا يزال المشروع في مرحلة التصور الأولي، وبالتالي يمكن أن تتفاوت التقديرات بشكل كبير وأن التكلفة ستُوزّع على مراحل زمنية طويلة، وليست دفعة واحدة.وكان سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، قد صرح بأن "هذا التعاون الدولي خطوة استراتيجية في مسيرة سلطنة عُمان نحو بناء اقتصاد قائم على الهيدروجين الأخضر، يربط قدراتنا الإنتاجية بالأسواق العالمية، ويعزِّز جاهزية سلطنة عُمان لريادة القطاع".وتابع في تصريحه أن "أهمية هذه الاتفاقية لا تقتصر على كونها تمهيدا لإنشاء ممر لتصدير الهيدروجين الأخضر من عُمان إلى أوروبا، بل هو تأكيد على أن عُمان تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للهيدروجين الأخضر".
https://sarabic.ae/20250416/3-دول-عربية-ضمن-قائمة-الـ-10-الكبار-عالميا-في-سوق-الغاز-المسال--1099595749.html
https://sarabic.ae/20250212/دولة-عربية-تعلن-موعد-تصدير-أول-شحنة-غاز-مسال-في-تاريخها-1097715411.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, سلطنة عمان, الأخبار, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, سلطنة عمان, الأخبار, العالم العربي

خبراء عمانيون يوضحون التفاصيل.. إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم

20:11 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Bernat Armangueالهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
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تتحرك سلطنة عمان بوتيرة سريعة في إطار استراتيجية هامة تتعلق بالطاقات المتجددة، وقال خبراء عمانيون، إن السلطنة تسعى عبر استراتيجية هامة لتحتل مكانة متقدمة على خريطة الدول المصدرة للهيدروجين الأخضر.
ويرى الخبراء أن السلطنة تعمل في إطار شراكة اقتصادية هامة مع الشخصيات الكبرى عبر إتاحة الأراضي والبنى التحتية للشركاء الذين يستثمرون رؤوس أموالهم وخبراتهم، بما يحقق النفع للجانبين.
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وأكد الخبراء أن السلطنة تتحرك بسرعة أكبر من الجداول الزمنية التي تضمنتها خطة التنمية المستدامة، لتحتل مكانة رائدة على مستوى الطاقات المتجددة في العالم، وما يحققه ذلك لها من عوائد اقتصادية هامة.
ووقّعت سلطنة عُمان وهولندا اليوم 3 اتفاقيات اقتصادية وذلك خلال زيارة "دولة" قام بها السُّلطان هيثم بن طارق، إلى هولندا.
ووقّعت عُمان وهولندا 3 اتفاقيات اقتصادية، الأولى في مجال الهيدروجين المُسال، والثانية اتفاقية الشركاء لدراسة تطوير البنية الأساسية لنقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عبر خطوط الأنابيب، والثالثة اتفاقية الشراكة مع شركة "Royal Vopak" الهولندية.
وتمثّلت الاتفاقية التطويرية المشتركة (JDA) لممر الهيدروجين المُسال، في إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم ليربط بين سلطنة عُمان وهولندا وألمانيا.
من جانبه، قال خلفان الطوقي، الخبير الاقتصادي العماني، إن توجه سلطنة عمان، يذهب نحو الاهتمام بالطاقات المتجددة والهيدوجين الأخضر وهو طويل المدى.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن السلطنة تضع استراتيجية طويلة المدى للتعاون مع الجانب الأوروبي في هذا الإطار، حيث وقعت اتفاقية في 2013 مع بلجيكا، وكذلك اتفاقية أخرى مع ألمانيا في 2023، وأخرى مع هولندا 2025.
ولفت إلى أن السلطنة خصصت أراض ومناطق امتياز للعديد من الشركات العالمية، بحيث تمنحهم السلطنة البنية التحتية والأرض، لاستثمار رؤوس الأموال في إطار الشراكة في المجال.
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فيما يقول المحلل الاقتصادي العماني مصطفى سلمان: إن توقيع الاتفاقيات يعد نقطة انطلاق قوية، إذ تعد الاتفاقية منصة فعلية لمشروع استراتيجي للهيدروجين الأخضر.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن دراسات الجدوى تتضمن مراحل عدة منها، تحديد مسار الهيدروجين من الإنتاج إلى التسليم، حيث يتم الإنتاج في السلطنة، والتسليم في مدينة الدقم، ونقله عبر درجات حرارة منخفضة جدا، وصولا إلى المستهدف.
ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية، يشمل إنشاء مرافق تسييل في الدقم وتجهيز سفن نقل مبردة وتطوير شبكات تسليم في أوروبا.
وأشار إلى أن محطة التسييل في الدقم قابلة للتوسع، وهي تنافس عالميا بشكل كبير، كما يتم العمل على تطوير السفن المتخصصة، بالإضافة للإنشاءات الأخرى، حيث تبلغ المسافة أكثر من 6 آلاف كم، بما يضمن النقل الآمن والفعال في درجات حرارة منخفضة.
يتضمن الجدول الزمني المتوقع للمشروع محطات هامة، مع إجراء تقييمات فنية وبيئية وتجارية مفصلة وتنسيق متواصل بين سلطنة عُمان وألمانيا وهولندا، كما أن مرحلة البناء والتشييد، تشمل بناء مرافق إنتاج وتسييل الهيدروجين في الدقم وإنشاء محطة تصدير وسفن متخصصة بالنقل المبرد تحديث بنية التوزيع في أوروبا.
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ولا يزال المشروع في مرحلة التصور الأولي، وبالتالي يمكن أن تتفاوت التقديرات بشكل كبير وأن التكلفة ستُوزّع على مراحل زمنية طويلة، وليست دفعة واحدة.
وكان سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، قد صرح بأن "هذا التعاون الدولي خطوة استراتيجية في مسيرة سلطنة عُمان نحو بناء اقتصاد قائم على الهيدروجين الأخضر، يربط قدراتنا الإنتاجية بالأسواق العالمية، ويعزِّز جاهزية سلطنة عُمان لريادة القطاع".
وتابع في تصريحه أن "أهمية هذه الاتفاقية لا تقتصر على كونها تمهيدا لإنشاء ممر لتصدير الهيدروجين الأخضر من عُمان إلى أوروبا، بل هو تأكيد على أن عُمان تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للهيدروجين الأخضر".
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