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الاتحاد الأوروبي يصدر قائمة بـ7 دول "آمنة" لتسريع إجراءات اللجوء والترحيل
الاتحاد الأوروبي يصدر قائمة بـ7 دول "آمنة" لتسريع إجراءات اللجوء والترحيل
سبوتنيك عربي
اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قائمة تضم سبع دول تصنفها كـ"دول منشأ آمنة"، تشمل ثلاث دول عربية هي مصر والمغرب وتونس، بالإضافة إلى كوسوفو وبنغلادش... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T19:04+0000
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وقالت وسائل إعلام فرنسية إن هذه اللائحة الجديدة تهدف إلى معالجة التدفق الكبير لطلبات اللجوء من مواطني هذه الدول، حيث أوضحت المفوضية أن تصنيف دولة ما كـ"آمنة" لا يعني رفض طلبات اللجوء تلقائياً، ولكن سيتم البت فيها بسرعة أكبر مع إمكانية تسريع ترحيل المرفوضين.وفي تصريح صحفي، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية هينا فيركونين: "يمثل تسريع إجراءات اللجوء وتحسين كفاءتها هدفاً أساسياً في اتفاق الهجرة واللجوء الأوروبي"، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي لتنفيذ الاتفاق الذي أقر العام الماضي.يذكر أن العديد من الدول الأوروبية كانت تتبع معايير مختلفة في تصنيف الدول الآمنة، مما أدى إلى ظاهرة "اختيار الوجهة" بين طالبي اللجوء، وتأمل المفوضية أن توحيد القائمة سيحد من هذه الممارسات.ويخضع القرار حالياً للمراجعة من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، حيث يتوقع أن يثير جدلاً بين الحكومات الأوروبية، وقد رحبت إيطاليا بالقائمة، بينما امتنعت فرنسا عن المشاركة في المشاورات الأولية.وكانت المفوضية قد حاولت سابقاً في عام 2015، اعتماد قائمة مماثلة، لكن المشروع فشل بسبب الخلافات حول إدراج تركيا، ويأتي التحرك الجديد في ظل تصاعد الضغوط السياسية لتعزيز ضوابط الهجرة، مع صعود التيارات اليمينية في أوروبا.ومن المتوقع أن تساهم الآلية الجديدة في تقليص فترات انتظار طالبي اللجوء، وتبسيط إجراءات الترحيل، كجزء من استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء المشترك.وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية إن الاتحاد الأوروبي سلّم مصر لنشات حديثة طراز "إس إيه آر - 1700"، مخصصة لمهام البحث والإنقاذ.يأتي ذلك في إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، حسب بيان نشره، عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
https://sarabic.ae/20250414/خبراء-أزمة-الهجرة-غير-الشرعية-في-أفريقيا-تهدد-بتداعيات-خطيرة-على-دول-العبور-1099543223.html
https://sarabic.ae/20250216/بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-السنغال-تحذر-من-تدفقات-مالية-مشبوهة-إلى-دولة-عربية-1097827405.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, مصر, أخبار مصر الآن

الاتحاد الأوروبي يصدر قائمة بـ7 دول "آمنة" لتسريع إجراءات اللجوء والترحيل

19:04 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 19:24 GMT 16.04.2025)
© AP Photoالهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قائمة تضم سبع دول تصنفها كـ"دول منشأ آمنة"، تشمل ثلاث دول عربية هي مصر والمغرب وتونس، بالإضافة إلى كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا والهند، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وترحيل المرفوضين.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن هذه اللائحة الجديدة تهدف إلى معالجة التدفق الكبير لطلبات اللجوء من مواطني هذه الدول، حيث أوضحت المفوضية أن تصنيف دولة ما كـ"آمنة" لا يعني رفض طلبات اللجوء تلقائياً، ولكن سيتم البت فيها بسرعة أكبر مع إمكانية تسريع ترحيل المرفوضين.
وفي تصريح صحفي، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية هينا فيركونين: "يمثل تسريع إجراءات اللجوء وتحسين كفاءتها هدفاً أساسياً في اتفاق الهجرة واللجوء الأوروبي"، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي لتنفيذ الاتفاق الذي أقر العام الماضي.
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يذكر أن العديد من الدول الأوروبية كانت تتبع معايير مختلفة في تصنيف الدول الآمنة، مما أدى إلى ظاهرة "اختيار الوجهة" بين طالبي اللجوء، وتأمل المفوضية أن توحيد القائمة سيحد من هذه الممارسات.
ويخضع القرار حالياً للمراجعة من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، حيث يتوقع أن يثير جدلاً بين الحكومات الأوروبية، وقد رحبت إيطاليا بالقائمة، بينما امتنعت فرنسا عن المشاركة في المشاورات الأولية.
وكانت المفوضية قد حاولت سابقاً في عام 2015، اعتماد قائمة مماثلة، لكن المشروع فشل بسبب الخلافات حول إدراج تركيا، ويأتي التحرك الجديد في ظل تصاعد الضغوط السياسية لتعزيز ضوابط الهجرة، مع صعود التيارات اليمينية في أوروبا.
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ومن المتوقع أن تساهم الآلية الجديدة في تقليص فترات انتظار طالبي اللجوء، وتبسيط إجراءات الترحيل، كجزء من استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء المشترك.
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية إن الاتحاد الأوروبي سلّم مصر لنشات حديثة طراز "إس إيه آر - 1700"، مخصصة لمهام البحث والإنقاذ.
يأتي ذلك في إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، حسب بيان نشره، عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
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