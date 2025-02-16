https://sarabic.ae/20250216/بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-السنغال-تحذر-من-تدفقات-مالية-مشبوهة-إلى-دولة-عربية-1097827405.html

بسبب الهجرة غير الشرعية.. السنغال تحذر من تدفقات مالية "مشبوهة" إلى دولة عربية

بسبب الهجرة غير الشرعية.. السنغال تحذر من تدفقات مالية "مشبوهة" إلى دولة عربية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن المدعي العام في السنغال حذر من تدفقات مالية مشبوهة إلى ليبيا. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T11:48+0000

2025-02-16T11:48+0000

2025-02-16T11:48+0000

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وذكرت بوابة الوسط، اليوم الأحد، أن المدعي العام في السنغال، عليو ضياء، أشار إلى حالة العديد من العائلات المقيمة في المنطقة الشرقية من ليبيا، والتي أُجبرت على دفع فدية لضمان إطلاق سراح أقاربها المعتقلين لدى جماعات مسلحة داخل البلاد.وجاءت تصريحات عليو ضياء على هامش حفل تنصيب اللجنة الإقليمية والإقليمية لمكافحة الهجرة غير النظامية على المستوى الإقليمي والإقليمي، والتي قال خلالها إن "هناك عمل يتعين القيام به بشأن مراقبة التدفقات المالية إلى ليبيا، لأننا نتلقى طلبات فدية من ميليشيات تطالب من العائلات المقيمة في تامباكوندا دفع مبالغ من المال، ولإخافتهم يتم إرسال صور تظهر أبنائهم مقيدين".وشدد عليو ضياء، على أن "هذا النشاط غير القانوني سببه تدفق مهاجرين سنغاليين إلى ليبيا، منذ خمس إلى عشر سنوات، حيث يقعون ضحايا عصابات تبتزهم من أجل السماح بمواصلة رحلتهم نحو أوروبا".وأشار المسؤول السنغالي إلى أن "الآباء يستسلمون لضغوط المتاجرين ولا يقدمون شكاوى"، منوها إلى أن ناقشت السلطات القضائية في بلاده ناقشت مصير النساء اللواتي اختفى أزواجهن أثناء محاولتهم السفر إلى أوروبا.ومن جهة أخرى، أظهرت تقارير دولية "تسجيل 66 ألفا و300 وافد في عام 2024 إلى إيطاليا، بلد الوصول من ليبيا، وبينما تمثل بنغلاديش 21% وسوريا 19% وتونس 12% الجنسيات الرئيسية الثلاث للمهاجرين الذين وصلوا، يحتل الباكستانيين المرتبة السادسة بين الجنسيات المسجلة".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية توقيف عشرات المصريين خلال محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.يذكر أن مصر تضع قوانين لمعاقبة من يشاركون في أنشطة الهجرة غير الشرعية أو يسهمون في تسهيلها، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الحدود والسواحل المصرية لمنع استخدامها لهذا الغرض.

https://sarabic.ae/20250209/العثور-على-جثث-28-مهاجرا-غير-نظامي-في-مقبرة-جماعية-جنوب-شرقي-ليبيا-1097619064.html

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