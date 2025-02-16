https://sarabic.ae/20250216/بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-السنغال-تحذر-من-تدفقات-مالية-مشبوهة-إلى-دولة-عربية-1097827405.html
بسبب الهجرة غير الشرعية.. السنغال تحذر من تدفقات مالية "مشبوهة" إلى دولة عربية
بسبب الهجرة غير الشرعية.. السنغال تحذر من تدفقات مالية "مشبوهة" إلى دولة عربية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن المدعي العام في السنغال حذر من تدفقات مالية مشبوهة إلى ليبيا. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T11:48+0000
2025-02-16T11:48+0000
2025-02-16T11:48+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
السنغال
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0c/1088764429_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_8137927d74584ff40e49b26e6ae93f2f.jpg
وذكرت بوابة الوسط، اليوم الأحد، أن المدعي العام في السنغال، عليو ضياء، أشار إلى حالة العديد من العائلات المقيمة في المنطقة الشرقية من ليبيا، والتي أُجبرت على دفع فدية لضمان إطلاق سراح أقاربها المعتقلين لدى جماعات مسلحة داخل البلاد.وجاءت تصريحات عليو ضياء على هامش حفل تنصيب اللجنة الإقليمية والإقليمية لمكافحة الهجرة غير النظامية على المستوى الإقليمي والإقليمي، والتي قال خلالها إن "هناك عمل يتعين القيام به بشأن مراقبة التدفقات المالية إلى ليبيا، لأننا نتلقى طلبات فدية من ميليشيات تطالب من العائلات المقيمة في تامباكوندا دفع مبالغ من المال، ولإخافتهم يتم إرسال صور تظهر أبنائهم مقيدين".وشدد عليو ضياء، على أن "هذا النشاط غير القانوني سببه تدفق مهاجرين سنغاليين إلى ليبيا، منذ خمس إلى عشر سنوات، حيث يقعون ضحايا عصابات تبتزهم من أجل السماح بمواصلة رحلتهم نحو أوروبا".وأشار المسؤول السنغالي إلى أن "الآباء يستسلمون لضغوط المتاجرين ولا يقدمون شكاوى"، منوها إلى أن ناقشت السلطات القضائية في بلاده ناقشت مصير النساء اللواتي اختفى أزواجهن أثناء محاولتهم السفر إلى أوروبا.ومن جهة أخرى، أظهرت تقارير دولية "تسجيل 66 ألفا و300 وافد في عام 2024 إلى إيطاليا، بلد الوصول من ليبيا، وبينما تمثل بنغلاديش 21% وسوريا 19% وتونس 12% الجنسيات الرئيسية الثلاث للمهاجرين الذين وصلوا، يحتل الباكستانيين المرتبة السادسة بين الجنسيات المسجلة".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية توقيف عشرات المصريين خلال محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.يذكر أن مصر تضع قوانين لمعاقبة من يشاركون في أنشطة الهجرة غير الشرعية أو يسهمون في تسهيلها، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الحدود والسواحل المصرية لمنع استخدامها لهذا الغرض.
https://sarabic.ae/20250209/العثور-على-جثث-28-مهاجرا-غير-نظامي-في-مقبرة-جماعية-جنوب-شرقي-ليبيا-1097619064.html
السنغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0c/1088764429_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_42b8709264c3aa88d52ced132164bdc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, السنغال, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, السنغال, الأخبار
بسبب الهجرة غير الشرعية.. السنغال تحذر من تدفقات مالية "مشبوهة" إلى دولة عربية
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن المدعي العام في السنغال حذر من تدفقات مالية مشبوهة إلى ليبيا.
وذكرت بوابة
الوسط، اليوم الأحد، أن المدعي العام في السنغال، عليو ضياء، أشار إلى حالة العديد من العائلات المقيمة في المنطقة الشرقية من ليبيا، والتي أُجبرت على دفع فدية لضمان إطلاق سراح أقاربها المعتقلين لدى جماعات مسلحة داخل البلاد.
وجاءت تصريحات عليو ضياء على هامش حفل تنصيب اللجنة الإقليمية والإقليمية لمكافحة الهجرة غير النظامية على المستوى الإقليمي والإقليمي، والتي قال خلالها إن "هناك عمل يتعين القيام به بشأن مراقبة التدفقات المالية إلى ليبيا، لأننا نتلقى طلبات فدية من ميليشيات تطالب من العائلات المقيمة في تامباكوندا دفع مبالغ من المال، ولإخافتهم يتم إرسال صور تظهر أبنائهم مقيدين".
وشدد عليو ضياء، على أن "هذا النشاط غير القانوني سببه تدفق مهاجرين سنغاليين
إلى ليبيا، منذ خمس إلى عشر سنوات، حيث يقعون ضحايا عصابات تبتزهم من أجل السماح بمواصلة رحلتهم نحو أوروبا".
وأشار المسؤول السنغالي إلى أن "الآباء يستسلمون لضغوط المتاجرين ولا يقدمون شكاوى"، منوها إلى أن ناقشت السلطات القضائية في بلاده ناقشت مصير النساء اللواتي اختفى أزواجهن أثناء محاولتهم السفر إلى أوروبا.
ومن جهة أخرى، أظهرت تقارير دولية "تسجيل 66 ألفا و300 وافد في عام 2024 إلى إيطاليا، بلد الوصول من ليبيا
، وبينما تمثل بنغلاديش 21% وسوريا 19% وتونس 12% الجنسيات الرئيسية الثلاث للمهاجرين الذين وصلوا، يحتل الباكستانيين المرتبة السادسة بين الجنسيات المسجلة".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية توقيف عشرات المصريين خلال محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.
يذكر أن مصر تضع قوانين لمعاقبة من يشاركون في أنشطة الهجرة
غير الشرعية أو يسهمون في تسهيلها، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الحدود والسواحل المصرية لمنع استخدامها لهذا الغرض.