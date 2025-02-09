https://sarabic.ae/20250209/العثور-على-جثث-28-مهاجرا-غير-نظامي-في-مقبرة-جماعية-جنوب-شرقي-ليبيا-1097619064.html

العثور على جثث 28 مهاجرا غير نظامي في مقبرة جماعية جنوب شرقي ليبيا... صور

العثور على جثث 28 مهاجرا غير نظامي في مقبرة جماعية جنوب شرقي ليبيا... صور

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الأحد، اكتشاف 28 جثة يرجح أنها لمهاجرين غير نظاميين عُثر عليها مدفونة في محيط مركز احتجاز شمال مدينة الكفرة، جنوب شرقي... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T18:22+0000

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وقال مكتب النائب العام الليبي، في بيان له عبر صفحته على مواقع التواصل، إن "الجثث عثر عليها شمال مدينة الكفرة، فيما تسنى تحرير 76 مهاجراً من وضع الاحتجاز القسري".وأكد البيان، أن "النيابة العامة استعانت بالطب الشرعي لفهم أسباب وفاتهم، وأخذت في توثيق شهادات الضحايا المحتجزين، ووجهت بعرض ثلاثة ممن قبض عليهم - ليبي وأجنبيين - على سلطة التحقيق خلال المواعيد المرعية".وأعلنت النيابة العامة لليبية، في وقت سابق اليوم، عن تحريك دعوى جنائية ضد مسؤول فرع جهاز خفر السواحل في مدينة زوارة، وحبس أربعة أفراد من منتسبي الجهاز بتهمة التخطيط لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى شمال المتوسط.ونقلت بوابة "الوسط" الليبية بيانا صادرا عن مكتب النائب العام الليبي، أفاد بأن وكيل النيابة أجرى تحقيقات في ملابسات إصابة أحد منسوبي فرع جهاز المباحث الجنائية بعيار ناري أثناء عملية القبض على أربعة أفراد متورطين في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة قبالة شاطئ زوارة.وكشفت التحقيقات أن بعض عناصر فرع جهاز خفر السواحل خططوا لنقل 37 مهاجراً غير شرعي عبر البحر إلى شمال المتوسط، حيث أطلقوا أعيرة نارية تجاه أعضاء جهاز المباحث الجنائية لمنعهم من إفشال المخطط.وبعد الانتهاء من استجواب المتهمين الأربعة، أصدر المحقق قراراً بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، مع توجيهات بضبط العناصر الأمنية والعسكرية المتورطة في النشاط، وإجراءات نقل المهاجرين إلى مراكز إيواء لحين معالجة أوضاعهم، وفقاً لبيان مكتب النائب العام.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أنها تمكنت من ضبط عشرات المهاجرين غير الشرعيين المصريين، وتسليمهم إلى السلطات في بلادهم.جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن تلك العملية تأتي في إطار جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية.وتابعت الوزارة الليبية: "تمكنت الدوريات الأمنية التابعة للغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي، من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين، إضافةً إلى مركبات آلية مسروقة".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية توقيف عشرات المصريين خلال محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.يذكر أن مصر تضع قوانين لمعاقبة من يشاركون في أنشطة الهجرة غير الشرعية أو يسهمون في تسهيلها، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الحدود والسواحل المصرية لمنع استخدامها لهذا الغرض.

https://sarabic.ae/20250130/من-عصابات-التهريب-ليبيا-تنجح-في-تحرير-مئات-المهاجرين-غير-الشرعيين-1097301554.html

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