https://sarabic.ae/20250209/النيابة-الليبية-تتهم-عناصر-من-خفر-السواحل-بنقل-مهاجرين-غير-شرعيين-1097608395.html
النيابة الليبية تتهم عناصر من خفر السواحل بنقل مهاجرين غير شرعيين
النيابة الليبية تتهم عناصر من خفر السواحل بنقل مهاجرين غير شرعيين
سبوتنيك عربي
أعلنت النيابة العامة لليبية، عن تحريك دعوى جنائية ضد مسؤول فرع جهاز خفر السواحل في مدينة زوارة، وحبس أربعة أفراد من منتسبي الجهاز بتهمة التخطيط لنقل مهاجرين... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T11:03+0000
2025-02-09T11:03+0000
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية بيانا صادرا عن مكتب النائب العام الليبي، أفاد بأن وكيل النيابة أجرى تحقيقات في ملابسات إصابة أحد منسوبي فرع جهاز المباحث الجنائية بعيار ناري أثناء عملية القبض على أربعة أفراد متورطين في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة قبالة شاطئ زوارة.وكشفت التحقيقات أن بعض عناصر فرع جهاز خفر السواحل خططوا لنقل 37 مهاجراً غير شرعي عبر البحر إلى شمال المتوسط، حيث أطلقوا أعيرة نارية تجاه أعضاء جهاز المباحث الجنائية لمنعهم من إفشال المخطط.وبعد الانتهاء من استجواب المتهمين الأربعة، أصدر المحقق قراراً بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، مع توجيهات بضبط العناصر الأمنية والعسكرية المتورطة في النشاط، وإجراءات نقل المهاجرين إلى مراكز إيواء لحين معالجة أوضاعهم، وفقاً لبيان مكتب النائب العام.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أنها تمكنت من ضبط عشرات المهاجرين غير الشرعيين المصريين، وتسليمهم إلى السلطات في بلادهم.جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن تلك العملية تأتي في إطار جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية.وتابعت الوزارة الليبية: "تمكنت الدوريات الأمنية التابعة للغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي، من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين، إضافةً إلى مركبات آلية مسروقة".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية توقيف عشرات المصريين خلال محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.يذكر أن مصر تضع قوانين لمعاقبة من يشاركون في أنشطة الهجرة غير الشرعية أو يسهمون في تسهيلها، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الحدود والسواحل المصرية لمنع استخدامها لهذا الغرض.
https://sarabic.ae/20241221/ليبيا-تستضيف-مؤتمر-قادة-الاستخبارات-لدول-الجوار-تعاون-إقليمي-لمكافحة-الإرهاب-والهجرة-غير-الشرعية-1096042972.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, مصر
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, مصر
النيابة الليبية تتهم عناصر من خفر السواحل بنقل مهاجرين غير شرعيين
أعلنت النيابة العامة لليبية، عن تحريك دعوى جنائية ضد مسؤول فرع جهاز خفر السواحل في مدينة زوارة، وحبس أربعة أفراد من منتسبي الجهاز بتهمة التخطيط لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى شمال المتوسط.
ونقلت بوابة
"الوسط" الليبية بيانا صادرا عن مكتب النائب العام الليبي، أفاد بأن وكيل النيابة أجرى تحقيقات في ملابسات إصابة أحد منسوبي فرع جهاز المباحث الجنائية بعيار ناري أثناء عملية القبض على أربعة أفراد متورطين في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة قبالة شاطئ زوارة.
وكشفت التحقيقات أن بعض عناصر فرع جهاز خفر السواحل خططوا لنقل 37 مهاجراً غير شرعي عبر البحر إلى شمال المتوسط، حيث أطلقوا أعيرة نارية تجاه أعضاء جهاز المباحث الجنائية لمنعهم من إفشال المخطط.
21 ديسمبر 2024, 15:50 GMT
وبعد الانتهاء من استجواب المتهمين الأربعة، أصدر المحقق قراراً بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، مع توجيهات بضبط العناصر الأمنية والعسكرية المتورطة في النشاط، وإجراءات نقل المهاجرين إلى مراكز إيواء لحين معالجة أوضاعهم، وفقاً لبيان مكتب النائب العام.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أنها تمكنت من ضبط عشرات المهاجرين غير الشرعيين المصريين، وتسليمهم إلى السلطات في بلادهم.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن تلك العملية تأتي في إطار جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة
غير الشرعية.
وتابعت الوزارة الليبية: "تمكنت الدوريات الأمنية التابعة للغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي، من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين
، إضافةً إلى مركبات آلية مسروقة".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية توقيف عشرات المصريين خلال محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.
يذكر أن مصر تضع قوانين لمعاقبة من يشاركون في أنشطة الهجرة
غير الشرعية أو يسهمون في تسهيلها، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الحدود والسواحل المصرية لمنع استخدامها لهذا الغرض.