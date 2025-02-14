https://sarabic.ae/20250214/العثور-على-55-جثة-جديدة-لمهاجرين-غير-شرعيين-في-صحراء-ليبيا-فيديو-1097768984.html
العثور على 55 جثة جديدة لمهاجرين غير شرعيين في صحراء ليبيا... فيديو
العثور على 55 جثة جديدة لمهاجرين غير شرعيين في صحراء ليبيا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الليبية، العثور على مقبرة جماعية جديدة في مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، تضم 55 جثة لمهاجرين غير شرعيين، في ثالث اكتشاف من نوعه خلال أسبوع، ما... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T08:27+0000
2025-02-14T08:27+0000
2025-02-14T08:28+0000
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وذكرت قناة "ليبيا الأحرار"، أمس الخميس، نقلا عن جهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة، أنه تم حتى الآن انتشال 11 جثة من المقبرة المكتشفة.ووفقًا لتقديرات جهاز الهجرة غير الشرعية، الذي عثر على الموقع أثناء عملية مداهمة أمنية أسفرت أيضا عن إنقاذ عدد كبير من المهاجرين، قد يكون العدد الإجمالي 74 جثة.وتأتي هذه الفاجعة بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان الليبي، العثور على مقبرة جماعية تضم 19 جثة في مزرعة بمنطقة أجخرة جنوب شرقي البلاد.فيما كشف النائب العام الليبي، الأحد الماضي، عن تحرير 76 مهاجرا غير نظامي، إضافة إلى انتشال 28 جثة أخرى من سجن تديره منظمة إجرامية تمتهن الاتجار بالبشر في الكفرة.وبدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين بليبيا في أعقاب مداهمات نفذتها قوات أمنية على مواقع للاتجار بالبشر".
https://sarabic.ae/20250209/العثور-على-جثث-28-مهاجرا-غير-نظامي-في-مقبرة-جماعية-جنوب-شرقي-ليبيا-1097619064.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العثور على 55 جثة جديدة لمهاجرين غير شرعيين في صحراء ليبيا... فيديو
08:27 GMT 14.02.2025 (تم التحديث: 08:28 GMT 14.02.2025)
أعلنت السلطات الليبية، العثور على مقبرة جماعية جديدة في مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، تضم 55 جثة لمهاجرين غير شرعيين، في ثالث اكتشاف من نوعه خلال أسبوع، ما يرفع الستار عن مأساة إنسانية مروعة تتكرر على طرق الهجرة عبر ليبيا.
وذكرت قناة "ليبيا الأحرار"، أمس الخميس، نقلا عن جهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة، أنه تم حتى الآن انتشال 11 جثة من المقبرة المكتشفة.
ووفقًا لتقديرات جهاز الهجرة غير الشرعية، الذي عثر على الموقع أثناء عملية مداهمة أمنية أسفرت أيضا عن إنقاذ عدد كبير من المهاجرين، قد يكون العدد الإجمالي 74 جثة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المقبرة الجماعية قد تكون قريبة من مركز احتجاز غير قانوني، حيث يُعتقد أن الضحايا لقوا حتفهم أثناء محاولة عبور الصحراء الليبية، التي تعج بعصابات تهريب البشر.
وتأتي هذه الفاجعة بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان الليبي، العثور على مقبرة جماعية تضم 19 جثة في مزرعة بمنطقة أجخرة جنوب شرقي البلاد.
فيما كشف النائب العام الليبي، الأحد الماضي، عن تحرير 76 مهاجرا غير نظامي، إضافة إلى انتشال 28 جثة أخرى من سجن تديره منظمة إجرامية تمتهن الاتجار بالبشر في الكفرة.
وبدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
عن "قلقها البالغ إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين بليبيا في أعقاب مداهمات نفذتها قوات أمنية على مواقع للاتجار بالبشر".
ودعت البعثة الأممية، في بيان على منصة إكس، إلى إجراء تحقيق كامل في المقبرتين الجماعيتين، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.