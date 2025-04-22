https://sarabic.ae/20250422/علماء-روس-ينجحون-في-إنتاج-وقود-نظيف-باستخدام-الطاقة-الشمسية-1099775335.html

علماء روس ينجحون في إنتاج وقود نظيف باستخدام الطاقة الشمسية

علماء روس ينجحون في إنتاج وقود نظيف باستخدام الطاقة الشمسية

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء روس محفزًا جديدًا يسرّع إنتاج الهيدروجين، الوقود الأخضر، من المخلفات النباتية بكفاءة أعلى باستخدام الضوء، مثل أشعة الشمس، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T04:44+0000

2025-04-22T04:44+0000

2025-04-22T05:08+0000

مجتمع

روسيا

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وأشار علماء معهد "بوريسكوف" للتحفيز الكيميائي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم "فرع سيبيريا" إلى أن حرق المنتجات النفطية والغاز والفحم هو سبب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتي "تغطي" الغلاف الجوي للأرض وتمنع سطح كوكبنا من التبريد، مما يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، ولهذا السبب تعمل فرق من الباحثين على إيجاد أنواع بديلة من مصادر الطاقة التي من شأنها، عند دمجها مع الأكسجين، أن تنتج مواد غير ضارة بالكوكب وسكانه.ولتسريع عملية التحلل الضوئي (تحلل مادة تحت تأثير الضوء) للماء والجزيئات العضوية البسيطة، يتم استخدام المحفزات، ويتم إدخال الكحولات البسيطة، الميثيل أو الإيثيل، إلى الفضاء الذي يحدث فيه التفاعل، كما يقول تقرير منظمة أبحاث الفضاء الروسية.وقام العلماء بإنشاء حافز جديد لإنتاج الهيدروجين من الماء والمركبات العضوية، واقترحوا أيضًا طريقة لزيادة كفاءته، حيث تتكون المادة نفسها من الكربون والنيتروجين، وهي عناصر كيميائية آمنة للطبيعة الحية، ولإعطاء المادة خصائص تحفيزية، تمت إضافة جزيئات البلاتين إلى سطحها ثم معالجتها ببيروكسيد الهيدروجين.وبحسب مؤلفي التطوير، فإن طريقتهم زادت من كفاءة المحفز بمقدار 9.5 مرة عند معالجة الإيثانول، كما تم الكشف عن نشاط المواد المتحصل عليها بالنسبة للمحاليل المائية للكتلة الهيكلية الرئيسية للمادة النباتية – الغلوكوز – وقياسها، ولقد تبين أن المعالجة الحرارية المائية للمادة باستخدام بيروكسيد الهيدروجين تجعل من الممكن الحصول على وقود "أخضر" من هذا الجزيء العضوي المعقد.وأكد العلماء أن هذا المحفز الجديد، بعد المعالجة الحرارية المائية، يشير إلى أنه يمكن استخدامه لإنتاج الهيدروجين من مجموعة واسعة من المواد الخام.خبراء عمانيون يوضحون التفاصيل.. إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم3 دول عربية ضمن قائمة الـ 10 الكبار عالميا في سوق الغاز المسال

https://sarabic.ae/20250416/خبراء-عمانيون-يوضحون-التفاصيل-إنشاء-أول-ممر-تجاري-لتصدير-الهيدروجين-المسال-في-العالم-1099610590.html

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