https://sarabic.ae/20250408/9-دول-عربية-وأفريقية-تتنافس-لتعزيز-إنتاجها-من-الهيدروجين-هل-تتأثر-بالإجراءات-الأمريكية؟-1099350717.html

9 دول عربية وأفريقية تتنافس لتعزيز إنتاجها من "الهيدروجين"... هل تتأثر بالإجراءات الأمريكية؟

9 دول عربية وأفريقية تتنافس لتعزيز إنتاجها من "الهيدروجين"... هل تتأثر بالإجراءات الأمريكية؟

سبوتنيك عربي

تسعى العديد من دول العالم للتعزيز حضورها في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، منها 9 دول عربية، تأتي مصر في مقدمتها. 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T16:22+0000

2025-04-08T16:22+0000

2025-04-08T16:22+0000

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يشير الخبراء في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إلى أن العديد من الدول العربية، تسعى بخطى جادة وسريعة لتعزيز إنتاجها من الهيدروجين منخفض الكربون، في إطار التوجه العالمي للاعتماد عليه كبديل للنفط، فيما قال جمال اللوغاني الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة سابقًا أن هناك 9 دول عربية وضعت خارطة طريق مستقبلية للتوسع في أنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره من مصادر الطاقة الحيوية التي سيعتمد عليها العالم.كشف جمال اللوغاني في تصريحات صحفية، أن هذه الخطط الطموحة التي وضعتها 9 دول عربية تهدف إلى زيادة الأنتاج من هذه الطاقة لكي يصل إلى 8 ملايين طن سنويًا بحلول 2030، ومن ضمن أهداف الطموحة لهذه الدول مضاعفة هذا الأنتاج لكي يصل 27.5 مليون طن سنويًا في عام 2040.من ناحيته قال خالد البيومي، رئيس مجلس إدارة منصة السياسة والطاقة، والخبير في شؤون الطاقة المصري، إنه في نهاية الربع الأول من العام الماضي ارتفع عدد الدول العربية التى وضعت أهدافا محددة بأطر زمنية لإنتاج الهيدروچين والحصة المستهدفة من السوق العالمية إلى 9 دول وهى ،مصر والسعودية والإمارات والجزائر والكويت والأردن وسلطنة عمان وموريتانيا والمغرب، الأمر الذى يعكس حرص هذه الدول على الوجود فى هذا السوق الواعد مستقبلا والفوز بحصة سوقية مهمة.مصر في المقدمةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التقرير الربع سنوى الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك)، يشير إلى استمرار نشاط الدول العربية فى سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية فى مجال الهيدروچين، بتوقيع مذكرات تفاهم مع أطراف دولية فاعله وإبرام اتفاقيات لتنفيذ مشاريع عملاقة منها مايقوم على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتطبيقات الهيدروجين فى تمويل السفن وقطاع الكهرباء.ولفت إلى أن مصر تعتبر فى صدارة تلك الدول، إذ يبلغ عدد المشاريع المعلنه والمخطط تنفيذها فى نقل واستخدام الهيدروچين فى الدول العربية إلى 103 مشاريع حتى نهاية مارس 2024، وفقا لتقرير (أوبك).بشأن التعريفات الجمركية التى فرضها ترامب، يوضح البيومي، أنها لن تستمر، إذ يمكن لترامب أن يتراجع عن قراره أو على الأقل سيقلل من قيمة التعريفات الجمركية، خاصة أنها أثرت كثيرا فى السوق العالمى، وأحدثت خسائر كبيرة فى البورصة الأمريكية مع استمرار الضغط على السوق العالمية مما يؤدى إلى تراجعه بالقرار أو تقليل التعريفة.وأشار إلى هذه التعريفات الجمركية لن تؤثر على مشروعات الهيدروچين، خاصة أن انتاجه غير مكلف كالبترول والغاز، وأهم مصدر لإنتاجة هي مصادر المياه والكهرباء.يوضح البيومي، أن التوترات السياسية في العالم لن تؤثر على مشروعات الهيدروجين، خاصة أن الجوانب الاقتصادية والاستثمارات تستمر وإن كانت بدرجات متباينة، لكنها لن تتوقف نتيجة ما يحدث على مستوى العالم من توترات سياسية.خطوات تقنيةفي الإطار قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني،إن إنتاج للهيدروجين الأخضر يحتاج إلى موارد أساسية، فهو ينتج عن عملية تسمى التحليل الكهربائي للمياه، وهي عملية تستخدم الكهرباء لفصل جزيئات المياه إلى هايدروجين وأوكسجين، وبالتالي فإن العملية تحتاج إلى توفر كهرباء أي طاقة ومياه، في حين أن الدول العربية المؤهلة والتي يمكن أن تملك هذه الموارد هي المملكة العربية السعودية، الحزائر ، العراق، المغرب، مصر، الأمارات، ودول عربية أخرى، مع تفضيل وجود مياه عذبة، كما يمكن استخدام تقنية تحلية المياه، إذا ما توفرت الطاقة الرخيصة.وأشار إلى أن الدول العربية، لديها الإمكانات لإنشاء بنية تحتية لعملية النقل والتخزين إلى دول مجاورة تحتاج هذه الطاقة والموراد، فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني الذي يشجع على ذلك، وتملك الموارد المالية كما يمكنها الاستفادة من موارد أخرى مثل الاستحصال على قروض من مؤسسات وبنوك تشجع على انتاج الطاقة الخضراء مثل البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ، البنك الدولي ، صندوق المناخ الاخضر وغيرها.ضغوط أمريكية محتملةويرى أن الضغط على بعض الدول المرشحة لاستيراد هذه المادة ولا سيما أوروبا لحصر استعمالها لمواد مستوردة فقط من الولايات المتحدة، يمكن أن يؤثر على السوق، وبالتالي عمل هذه الشركات.وأشار إلى أن تطوير الأطر التشريعية والقانونية يساعد على جذب الاستثمار، كما أن تحفيز المستثمرين بتقديم الاعفاءات الضريبة وضمان الاستقرار السياسي والأمني كلها عوامل تساعد على المضي في هذا الاستثمار طويل الأمد.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن إنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من الطاقات المتجددة مثل الشمسية والريحية من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية يستأثر باهتمام المستثمرين العرب والدوليين منذ فترة، في ظل تزايد طلبات أوروبا بالخصوص.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن منظمة الهيدروجين الأخضر العالمي، أشارت في وقت سابق، إلى دعم ثلاث دول عربية بشمال أفريقيا هي مصر والجزائر والمملكة المغربية.اتفاقيات مغربيةوأوضح أن دولا عربية أخرى عبرت عن اهتمامها بالأمر، منها الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية قطر موريتانيا والأردن.حسب رئيس الحكومة المغربية فقد تلقت المملكة المغربية حوالي 40 طلب مشروع اختارت منهم في 6 مارس الماضي 5 مشاريع ساهمت الشركات عملاقة من دول الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا إسبانيا الصين الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الاتفاق الذي وقع سابقا بين شركة مغربية (المكتب الشريف للفوسفاط والشركات الفرنسية طوطال وانجي ) وذلك لإنتاج الامونياك الهيدروجين الأخضر بميزانية تقارب 32 مليار دولار أمريكي، والتزمت الحكومة المغربية لتوفير العقار المناسب بالجهات الثلاث الجنوبية.كما وقعت 6 شركات طاقة من الجزائر وألمانيا والنمسا وإيطاليا في أكتوبر 2024 اتفاقا لإطلاق أولى الدراسات لإنجاز مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر حسب مسؤولين جزائريين.ووقعت موريتانيا في ديسمبر 2024 اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يقدم بموجبه هذا الأخير 100 مليون أورو لتعزيز التنمية منها إنتاج الهيدروجين الأخضر بعدما صادق البرلمان الموريتاني على قانون يهدف إلى توسيع الوصول إلى الطاقة الحديثة وجعلها محركا رئيسيا للاقتصاد الموريتاني.ولفت إلى وجود تنافس بين مجموعة من الدول العربية والإفريقية خاصة، ناميبيا كينيا وجنوب أفريقيا، لتصدير الهيدروجين الأخضر في ظل تزايد الطلب العالمي، في ظل توقعات أن المغرب سينتج 200 ألف طن بحلول 2030، كما أن الإنتاج الأفريقي قد يصل إلى 11 مليون طن بحلول 2050.نتائج عكسيةبعد رفع الرسوم الجمركية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية في وجه العديد العديد من الدول، يرى البعض أن هذه المشاريع ستتأثر سلبا، فيما يشير سعيد إلى أن هذه الحواجز الجمركية هي آلية للحد من النفوذ الصيني والطاقات المتجددة، كما أن أهم الدول العربية المعنية كمصر والمغرب استفادت من رسوم جد منخفضة وهي10% أي أدنى ما فرضته الولايات المتحدة، مما سيعزز الاستثمارات بالدول العربية المعنية.وأوضح أن اختيار المشاريع ستتبعها مفاوضات مع الشركات المعنية بدول المنشأ لتحديد الشروط الموضوعية المناسبة لتحقيق هذه المشاريع، مما سيفضي إلى تسهيلات استثنائية تقابلها تمكين الشركات الأمريكية من والاستفاذة من هذه المشاريع.وختم بقوله، إن المستقبل رهين بإنتاج الهيدروجين الأخضر مما يعني أن الاتفاقيات الثنائية بين الدول ستفضي إلى شروط إيجابية لتطوير هذا القطاع بالدول العربية.هيمنة عربيةهيمنت الدول العربية، على خطط مشروعات إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح عالميًا، في ظل استهدافها الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من تصدير ذلك الوقود النظيف.وجاءت 4 دول عربية، وهي: موريتانيا، وعمان، والمغرب، ومصر، ضمن قائمة أكبر 10 دول في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر طاقة الرياح.وتضاعف عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين ونقله واستعماله المعلنة في الدول العربية والمخطط تنفيذها 4 مرات تقريبًا مقارنة بالمعلنة عام 2021، ليصل إلى 127 مشروعًا، حسب بيانات حديثة لمنصة الطاقة.وحلّت موريتانيا وعمان ضمن أكبر 5 دول عالميًا في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح، وفقًا للأرقام التالية:

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https://sarabic.ae/20250328/خبراء-الجزائر-تسعى-لسد-احتياجات-أوروبا-من-الغاز-والهيدروجين-في-2030--1099045132.html

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