https://sarabic.ae/20250512/بمليار-دولار-دولة-عربية-تقتنص-صفقة-طاقة-من-قلب-أفريقيا-1100447207.html
"بمليار دولار"... دولة عربية تقتنص صفقة طاقة من قلب أفريقيا
"بمليار دولار"... دولة عربية تقتنص صفقة طاقة من قلب أفريقيا
سبوتنيك عربي
نجحت شركة عربية شهيرة بإبرام صفقة طاقة ضخمة في غرب أفريقيا بقيمة مليار دولار أمريكي، ما يعزز مكانتها على الساحة العالمية. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T16:15+0000
2025-05-12T16:15+0000
2025-05-12T16:15+0000
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وحسب منصة "الطاقة" فقد "اتفقت شركة "تكنوماك" الإماراتية، مع شركة "بيرينكو" الأنغلوفرنسية، على المشاركة بتطوير مشروع غاز مسال كبير".وتشير البيانات المنشورة بموقعها الرسمي إلى أن "شركة تكنوماك تأسست قبل 21 عاما، وهي إحدى كبريات الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الهندسة والبناء في منطقة الشرق الأوسط".وأشارت إلى أن "الشركة الإماراتية ستنفذ عقد الهندسة والشراء والإنشاءات والتشغيل والدمج لتحويل ناقلة غاز إلى منصة عائمة في محطة التصدير "كاب لوبيز"، موضحة أن "المنصة مصممة لإنتاج 700 ألف طن سنويا من الغاز المسال، بالإضافة إلى 25 ألف طن من غاز النفط المسال، كما ستصل قدرة التخزين داخلها إلى 137 ألف متر مكعب".يشار إلى أن شركة بيرينكو اتخذت قرار الاستثمار النهائي بمشروع الغاز المسال في الغابون في فبراير/شباط عام 2023، لإقامة محطة تصدير استحوذت عليها في عام 2021 من شركة "توتال إنرجي" الفرنسية.وحصل المشروع على الموافقة الفنية من السلطات المعنية في الغابون في ديسمبر/كانون الأول عام 2022 لبناء محطة الغاز المسال.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الغابون, استثمار, اقتصاد, قطاع الطاقة
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الغابون, استثمار, اقتصاد, قطاع الطاقة
"بمليار دولار"... دولة عربية تقتنص صفقة طاقة من قلب أفريقيا
نجحت شركة عربية شهيرة بإبرام صفقة طاقة ضخمة في غرب أفريقيا بقيمة مليار دولار أمريكي، ما يعزز مكانتها على الساحة العالمية.
وحسب منصة "الطاقة" فقد "اتفقت شركة "تكنوماك" الإماراتية
، مع شركة "بيرينكو" الأنغلوفرنسية، على المشاركة بتطوير مشروع غاز مسال كبير".
وأوضحت أن "المشروع يوجد قبالة سواحل الغابون، وقادر على إنتاج 700 ألف طن سنويا من الغاز المسال، علاوة على 25 ألف طن سنويًا من غاز النفط المسال".
وتشير البيانات المنشورة بموقعها الرسمي إلى أن "شركة تكنوماك تأسست قبل 21 عاما، وهي إحدى كبريات الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الهندسة والبناء في منطقة الشرق الأوسط".
وبحسب منصة "الطاقة" فقد "منحت شركة الخدمات الهولندية "ديكستون" المملوكة لـ"بيرينكو" عقدا لشركة تكنوماك لتولي مهمة تطوير منصة الإسالة والتخزين العائمة في الغابون".
وأشارت إلى أن "الشركة الإماراتية ستنفذ عقد الهندسة والشراء والإنشاءات والتشغيل
والدمج لتحويل ناقلة غاز إلى منصة عائمة في محطة التصدير "كاب لوبيز"، موضحة أن "المنصة مصممة لإنتاج 700 ألف طن سنويا من الغاز المسال، بالإضافة إلى 25 ألف طن من غاز النفط المسال، كما ستصل قدرة التخزين داخلها إلى 137 ألف متر مكعب".
وأكدت "الطاقة" أنه "ستجري أعمال التصنيع والتجميع داخل حوض بناء تابع لشركة تكنوماك في الإمارات، قبل تثبيتها في محطة التصدير قبالة سواحل الغابون، كما من المقرر دخول المنصة العائمة كاب لوبيز، حيز التشغيل في العام المقبل".
يشار إلى أن شركة بيرينكو اتخذت قرار
الاستثمار النهائي بمشروع الغاز المسال في الغابون في فبراير/شباط عام 2023، لإقامة محطة تصدير استحوذت عليها في عام 2021 من شركة "توتال إنرجي" الفرنسية.
وحصل المشروع على الموافقة الفنية من السلطات المعنية في الغابون في ديسمبر/كانون الأول عام 2022 لبناء محطة الغاز المسال.