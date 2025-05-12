https://sarabic.ae/20250512/لأول-مرة-دولة-عربية-تكتشف-مركبا-كيمائيا-خطيرا-وتوثقه-دوليا-1100432617.html

لأول مرة.. دولة عربية تكتشف مركبا كيمائيا "خطيرا" وتوثقه دوليا

لأول مرة.. دولة عربية تكتشف مركبا كيمائيا "خطيرا" وتوثقه دوليا

سبوتنيك عربي

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن إنجاز علمي متقدما، حيث تم اكتشاف مادة مخدرة جديدة لم تكن مسجلة أو معروفة مسبقًا على المستوى الدولي. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T10:30+0000

2025-05-12T10:30+0000

2025-05-12T10:30+0000

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وتمكن المختبر الكيميائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية في دائرة القضاء في أبوظبي، من اكتشاف مادة مخدرة جديدة لم تكن مسجلة أو معروفة مسبقًا على المستوى الدولي، وتوثيقها رسميًا في قاعدة البيانات الدولية، وذلك في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في مجال العلوم الجنائية والكشف المبكر عن المواد المخدرة المصنعة.ونجح المختبر الكيميائي باستخدام أحدث التقنيات العلمية المخبرية، في التعرف على مادة مخدرة تنتمي إلى فئة "القنبيات المصنعة"، أُطلق عليها اسم "ADB-4C-MDMB-BINACA"، وتم تسجيلها في قاعدة البيانات الدولية في هولندا، تحت اسم مختبر دائرة القضاء في أبوظبي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى العالم توثق هذه المادة.وأضاف العبري أن "اكتشاف هذه المادة المخدرة سيكون له أثر ملموس في دعم الجهود الدولية لمكافحة المخدرات، وتعزيز أمن وسلامة المجتمعات"، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع معهد العلوم الجنائية للأبحاث والتعليم (CFSRE) في الولايات المتحدة الأمريكية، أحد المراكز العالمية المتخصصة في تحديد أنواع المخدرات المصنعة، وذلك للتحقق من خصائص المادة قبل إصدار الورقة العلمية الخاصة بها ونشرها عبر الموقع الرسمي للمركز الدولي.وخلص العبري إلى أن "هذا التوثيق العلمي يعد دليلًا على دقة التحاليل وجودة العمل البحثي في المختبرالكيميائي، ويعزز مكانته مركزًا علميًا مرجعيًا على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الفحوصات المخبرية والتحاليل الجنائية، ليس فقط من حيث التقنية، بل كجهة مساهمة بفعالية في المساعي العالمية للتصدي لآفة المخدرات"."رشفة واحدة من الكحول" قد تكون كفيلة بإصابتك بالسرطانعبوات الأطعمة الجاهزة تزيد من خطر الإصابة بقصور القلب

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علوم, الصحة, منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, كيمياء