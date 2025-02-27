https://sarabic.ae/20250227/رغم-أصلها-السام-لماذا-لا-تقتل-الطماطم-الإنسان-1098227975.html

"رغم أصلها السام"... لماذا لا تقتل الطماطم الإنسان

"رغم أصلها السام"... لماذا لا تقتل الطماطم الإنسان

سبوتنيك عربي

تنتمي بعض الثمار التي نستهلكها يوميا، مثل البطاطس والطماطم والباذنجان إلى فصيلة نباتية تسمى "الباذنجانيات"، والتي تحتوي على قلويدات قوية قد تكون سامة، وتؤثر... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T12:24+0000

2025-02-27T12:24+0000

2025-02-27T12:26+0000

مجتمع

علوم

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تشير الأبحاث العلمية إلى أن بعض الخضروات تحوي على مركبات عضوية نيتروجينية تنتجها بعض النباتات والفطريات وحتى بعض الكائنات الحية الدقيقة كجزء من دفاعها الكيميائي ضد الآفات والحيوانات العاشبة.وكشف فريق الدراسة بقيادة عالم الأحياء، فينغ باي، من جامعة "سيتشوان" الصينية، عن الآليات الجينية والمسارات البيولوجية الدقيقة التي تمكّن الطماطم من تحويل سمومها الطبيعية إلى مركبات مستساغة وغير سامة.وأوضح الفريق أن الطماطم تنتج في مراحلها الأولى مستويات عالية من الغلايكو ألكالويدات السامة كوسيلة دفاعية ضد الحيوانات العاشبة، لكن مع نضوج الثمرة، تتحلل هذه المركبات المرة إلى جزيء أقل سمية يُعرف باسم "إسكوليوسيد إيه".وقارن الفريق هذه التغيرات الجينية بين أنواع مختلفة من ثمار الباذنجانيات، ووجدوا أن عملية إزالة الميثيل أصبحت أكثر وضوحا خلال التطور الزراعي للطماطم، ما ساهم في جعل ثمارها أكثر أمانا للاستهلاك.وأثار اهتمام الفريق أن هذه العملية نفسها أدت أيضا إلى تقليل إنتاج المركبات السامة في الطماطم الخضراء، ما جعل حتى الثمار غير الناضجة آمنة للاستهلاك بشكل معتدل.

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علوم