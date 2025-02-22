https://sarabic.ae/20250222/علماء-روس-يدرسون-أثر-التحفيز-الكهربائي-في-المساعدة-على-اكتساب-الكلمات-الجديدة-1098063959.html

علماء روس يدرسون أثر التحفيز الكهربائي في المساعدة على اكتساب الكلمات الجديدة

علماء روس يدرسون أثر التحفيز الكهربائي في المساعدة على اكتساب الكلمات الجديدة

سبوتنيك عربي

تعتمد طريقة التحفيز الكهربائي عبر الجمجمة (TES) على تأثير التيار المباشر المنخفض على مناطق الدماغ، وتتيح هذه الطريقة البسيطة، التي تقوم على مبدأ وضع أقطاب... 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T13:14+0000

2025-02-22T13:14+0000

2025-02-22T13:14+0000

مجتمع

الصحة

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وفقا لمجلة "scientificrussia"، قام علماء روس بدراسة كيفية تأثير التحفيز الكهربائي لمنطقتي بروكا وويرنيكه على اكتساب كلمات جديدة، وتعتبر هاتين المنطقتين هما مراكز الكلام الرئيسية في الدماغ. وكانت المجموعة الخامسة بمثابة مجموعة تحكم: بالنسبة للمشاركين فيها، تم محاكاة التحفيز الكهربائي، ولكن لم يتم تطبيق التيار.واستمر التحفيز لمدة 15 دقيقة، وبعدها كان على المشاركين في التجربة حفظ 16 كلمة جديدة، أو بالأحرى ما يسمى كلمات زائفة تم تصميمها خصيصًا للتجربة استنادًا إلى البنية الصوتية والإيقاعية للغة الروسية. ويخطط العلماء لاختبار التأثيرات المتأخرة لـ"TES" في استعادة قدرات الكلام لدى المرضى بعد السكتة الدماغية أو إصابة الدماغ أو الأمراض العصبية التنكسية، وفي تحسين القدرات الإدراكية لدى الأشخاص الأصحاء.

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