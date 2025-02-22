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https://sarabic.ae/20250222/علماء-روس-يدرسون-أثر-التحفيز-الكهربائي-في-المساعدة-على-اكتساب-الكلمات-الجديدة-1098063959.html
علماء روس يدرسون أثر التحفيز الكهربائي في المساعدة على اكتساب الكلمات الجديدة
علماء روس يدرسون أثر التحفيز الكهربائي في المساعدة على اكتساب الكلمات الجديدة
سبوتنيك عربي
تعتمد طريقة التحفيز الكهربائي عبر الجمجمة (TES) على تأثير التيار المباشر المنخفض على مناطق الدماغ، وتتيح هذه الطريقة البسيطة، التي تقوم على مبدأ وضع أقطاب... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T13:14+0000
2025-02-22T13:14+0000
مجتمع
الصحة
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وفقا لمجلة "scientificrussia"، قام علماء روس بدراسة كيفية تأثير التحفيز الكهربائي لمنطقتي بروكا وويرنيكه على اكتساب كلمات جديدة، وتعتبر هاتين المنطقتين هما مراكز الكلام الرئيسية في الدماغ. وكانت المجموعة الخامسة بمثابة مجموعة تحكم: بالنسبة للمشاركين فيها، تم محاكاة التحفيز الكهربائي، ولكن لم يتم تطبيق التيار.واستمر التحفيز لمدة 15 دقيقة، وبعدها كان على المشاركين في التجربة حفظ 16 كلمة جديدة، أو بالأحرى ما يسمى كلمات زائفة تم تصميمها خصيصًا للتجربة استنادًا إلى البنية الصوتية والإيقاعية للغة الروسية. ويخطط العلماء لاختبار التأثيرات المتأخرة لـ"TES" في استعادة قدرات الكلام لدى المرضى بعد السكتة الدماغية أو إصابة الدماغ أو الأمراض العصبية التنكسية، وفي تحسين القدرات الإدراكية لدى الأشخاص الأصحاء.
https://sarabic.ae/20250222/أطباء-يحددون-العامل-الرئيسي-للسكتة-الدماغية-مجهولة-السبب-1098059154.html
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الصحة
الصحة

علماء روس يدرسون أثر التحفيز الكهربائي في المساعدة على اكتساب الكلمات الجديدة

13:14 GMT 22.02.2025
© Depositphotos.com / Andreusالدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Depositphotos.com / Andreus
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تعتمد طريقة التحفيز الكهربائي عبر الجمجمة (TES) على تأثير التيار المباشر المنخفض على مناطق الدماغ، وتتيح هذه الطريقة البسيطة، التي تقوم على مبدأ وضع أقطاب كهربائية على الرأس باختبار وظائف الدماغ، وتنشيطها في بعض الأحيان.
وفقا لمجلة "scientificrussia"، قام علماء روس بدراسة كيفية تأثير التحفيز الكهربائي لمنطقتي بروكا وويرنيكه على اكتساب كلمات جديدة، وتعتبر هاتين المنطقتين هما مراكز الكلام الرئيسية في الدماغ.

وأجرى مؤلفو الدراسة تجربة واسعة النطاق ومعقدة، شارك فيها 160 شخصًا، للتحقق ما إذا كان التحفيز الكهربائي للدماغ يساعد حقا على تذكر الكلمات الجديدة أو ما إذا كان وضع التحفيز المحدد يؤثر على الحفظ.

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وتم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على التعلم، وتم استخدام التحفيز الأنودالي لمنطقة بروكا، ولمنطقة فيرنيك في المجموعة الأولى والثانية على التوالي، أما المجموعتين الثالثة والرابعة استخدم التحفيز الكاثودي لمنطقتي بروكا وفيرنيك على التوالي.

وكانت المجموعة الخامسة بمثابة مجموعة تحكم: بالنسبة للمشاركين فيها، تم محاكاة التحفيز الكهربائي، ولكن لم يتم تطبيق التيار.
واستمر التحفيز لمدة 15 دقيقة، وبعدها كان على المشاركين في التجربة حفظ 16 كلمة جديدة، أو بالأحرى ما يسمى كلمات زائفة تم تصميمها خصيصًا للتجربة استنادًا إلى البنية الصوتية والإيقاعية للغة الروسية.
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وأظهرت النتائج أن التحفيز الكهربائي للدماغ يساعد بالفعل على تذكر الكلمات الجديدة بشكل أفضل، عبر التحفيز الأنودالي لمنطقة بروكا والتحفيز الكاثودي لمنطقة فيرنيك، بالإضافة إلى أنه لم يتم العثور على أي تأثير سلبي لـTES على نتائج تعلم الكلمات الجديدة في أي من المجموعات.

ويخطط العلماء لاختبار التأثيرات المتأخرة لـ"TES" في استعادة قدرات الكلام لدى المرضى بعد السكتة الدماغية أو إصابة الدماغ أو الأمراض العصبية التنكسية، وفي تحسين القدرات الإدراكية لدى الأشخاص الأصحاء.
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