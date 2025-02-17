https://sarabic.ae/20250217/في-عملية-جراحية-استثنائية-أطباء-روس-ينقذون-حياة-مريض-توقف-قلبه-25-مرة--1097849117.html
في عملية جراحية استثنائية... أطباء روس ينقذون حياة مريض توقف قلبه 25 مرة
في عملية جراحية استثنائية... أطباء روس ينقذون حياة مريض توقف قلبه 25 مرة
سبوتنيك عربي
أفادت نائبة رئيس بلدية موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، اليوم الاثنين، أن أطباء في موسكو، أنقذوا مريضة توقف قلبها 25 مرة في يوم واحد. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T07:30+0000
2025-02-17T07:30+0000
2025-02-17T07:30+0000
الصحة
روسيا
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وقالت راكوفا: "في موسكو، على مدى السنوات العشر الماضية، ضاعفنا أكثر من ضعف عدد المرضى الذين يعانون من احتشاء عضلة القلب. تسمح طرق العلاج الحديثة عالية التقنية لأطبائنا بإجراء جراحات فعالة ولطيفة لا تتطلب فترة نقاهة طويلة. وبفضل التوجيه الفعال، يبدأ المرضى في تلقي العلاج الجراحي الطارئ في المتوسط بعد 40 دقيقة من استدعاء سيارة الإسعاف. ومن الأمثلة البارزة على فعالية معيار الرعاية الطبية الطارئة قصة إنقاذ مريض توقف قلبه 25 مرة في 24 ساعة".وأشارت نائبة رئيس البلدية إلى أن خصائص المرض لا تسمح للأطباء باستخدام أساليب العلاج القياسية، وقرروا إجراء العملية باستخدام طريقة فريدة من نوعها. بفضل أساليب العلاج المطورة بشكل صحيح والاحترافية العالية لأطباء مستشفى مدينة فالنتين بويانوف السريري، تم استعادة قلب مريض يعاني من مثل هذا المرض المعقد بالكامل.وأكدت أنه من أجل إنقاذ الرجل أجرى الأطباء عملية جراحية في القلب لأول مرة في عيادتهم باستخدام قسطرة الترددات الراديوية بدعم من جهاز (ECMO). وتضمن فريق العمليات جراحي القلب والأوعية الدموية، وأطباء عدم انتظام ضربات القلب، وأطباء التخدير والإنعاش، وغيرهم من المتخصصين. واستغرقت العملية أكثر من سبع ساعات وأسفرت عن استعادة وظيفة القلب الطبيعية بشكل كامل.تركيا... طبيب ينسى مقصا في معدة مريضة لسنوات طويلةكيف نجحت أول عملية زراعة وجه وعين كاملة في العالم.. صور
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الصحة, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصحة, روسيا, أخبار روسيا اليوم
في عملية جراحية استثنائية... أطباء روس ينقذون حياة مريض توقف قلبه 25 مرة
أفادت نائبة رئيس بلدية موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، اليوم الاثنين، أن أطباء في موسكو، أنقذوا مريضة توقف قلبها 25 مرة في يوم واحد.
وقالت راكوفا: "في موسكو، على مدى السنوات العشر الماضية، ضاعفنا أكثر من ضعف عدد المرضى الذين يعانون من احتشاء عضلة القلب. تسمح طرق العلاج الحديثة عالية التقنية لأطبائنا بإجراء جراحات فعالة ولطيفة لا تتطلب فترة نقاهة طويلة. وبفضل التوجيه الفعال، يبدأ المرضى في تلقي العلاج الجراحي الطارئ
في المتوسط بعد 40 دقيقة من استدعاء سيارة الإسعاف. ومن الأمثلة البارزة على فعالية معيار الرعاية الطبية الطارئة قصة إنقاذ مريض توقف قلبه 25 مرة في 24 ساعة".
وأشارت نائبة رئيس البلدية إلى أن خصائص المرض لا تسمح للأطباء باستخدام أساليب العلاج القياسية، وقرروا إجراء العملية باستخدام طريقة فريدة من نوعها. بفضل أساليب العلاج المطورة بشكل صحيح والاحترافية العالية لأطباء مستشفى مدينة فالنتين بويانوف السريري، تم استعادة قلب مريض يعاني من مثل هذا المرض المعقد بالكامل.
19 ديسمبر 2024, 14:15 GMT
وأضافت راكوفا: "لقد استؤنفت وظيفة قلب المريض أثناء توقفه المتكرر بواسطة جهاز مزيل الرجفان المزروع مسبقًا، والذي كان قد خرج بالكامل تقريبًا بحلول وقت ذهابه إلى المستشفى. وكان من المستحيل استعادة وظيفة العضو المصاب بأمان باستخدام طريقة قياسية بسبب عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة".
13 ديسمبر 2024, 13:12 GMT
وأكدت أنه من أجل إنقاذ الرجل أجرى الأطباء عملية جراحية في القلب
لأول مرة في عيادتهم باستخدام قسطرة الترددات الراديوية بدعم من جهاز (ECMO). وتضمن فريق العمليات جراحي القلب والأوعية الدموية، وأطباء عدم انتظام ضربات القلب، وأطباء التخدير والإنعاش، وغيرهم من المتخصصين. واستغرقت العملية أكثر من سبع ساعات وأسفرت عن استعادة وظيفة القلب الطبيعية بشكل كامل.