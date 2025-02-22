https://sarabic.ae/20250222/أطباء-يحددون-العامل-الرئيسي-للسكتة-الدماغية-مجهولة-السبب-1098059154.html
أطباء يحددون العامل الرئيسي للسكتة الدماغية مجهولة السبب
أطباء يحددون العامل الرئيسي للسكتة الدماغية مجهولة السبب
سبوتنيك عربي
يطلق الأطباء على السكتة الدماغية التي ليس لها سبب معروف، بالسكتة الدماغية مجهولة السبب، هي نوع من السكتة الدماغية الإقفارية الناجمة عن انسداد تدفق الدم بشكل... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T10:31+0000
2025-02-22T10:31+0000
2025-02-22T10:31+0000
مجتمع
الصحة
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وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية، تشمل أعراض هذه الحالة المرضية المفاجئة الضعف وصعوبة الكلام ومشاكل الرؤية، ومن الممكن أن تودي بحياة الشخص.وبعد ضبط العوامل التي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل المستوى التعليمي، واستهلاك الكحول، وضغط الدم، وجد الباحثون أن المدخنين لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المجهولة أكثر من ضعف ذلك مقارنة بغير المدخنين، وبالإضافة إلى ذلك، كان الخطر أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف لدى الرجال، وأعلى بنحو أربعة أضعاف لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 49 عاما.وبدوره، أكد عضو الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب فيليب فرديناند على أهمية بذل المزيد من الجهود في مجال الصحة العامة للحد من التدخين، وخاصة التدخين المفرط، قد يكون وسيلة مهمة للحد من السكتات الدماغية بين الشباب".
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الصحة
أطباء يحددون العامل الرئيسي للسكتة الدماغية مجهولة السبب
يطلق الأطباء على السكتة الدماغية التي ليس لها سبب معروف، بالسكتة الدماغية مجهولة السبب، هي نوع من السكتة الدماغية الإقفارية الناجمة عن انسداد تدفق الدم بشكل مفاجئ.
وبحسب مجلة "scientificrussia
" العلمية الروسية، تشمل أعراض هذه الحالة المرضية المفاجئة الضعف وصعوبة الكلام ومشاكل الرؤية، ومن الممكن أن تودي بحياة الشخص.
وفي محاولة منهم لتحديد مسببات هذه السكتة المفاجئة، قام العلماء بإجراء تحليل لـ 546 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 49 عامًا والذين أصيبوا بسكتة دماغية مجهولة السبب، وتمت مطابقتهم حسب العمر والجنس مع 546 شخصًا لم يصابوا بسكتة دماغية.
وبعد ضبط العوامل التي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل المستوى التعليمي، واستهلاك الكحول، وضغط الدم، وجد الباحثون أن المدخنين لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المجهولة أكثر من ضعف ذلك مقارنة بغير المدخنين، وبالإضافة إلى ذلك، كان الخطر أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف لدى الرجال، وأعلى بنحو أربعة أضعاف لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 49 عاما.
وتبين أن نسبة الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية مجهولة 33% منهم مدخنين، مقارنة بـ15% من أولئك الذين لم يصابوا بسكتة دماغية.
وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين يدخنون أكثر من 20 علبة سجائر في العام أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية غير المبررة بأربع مرات مقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا، بالمقابل ارتفع الخطر بشكل خاص لدى الرجال - ما يقرب من 7 مرات، ولدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 49 عاما - ما يقرب من 5 مرات.
وبدوره، أكد عضو الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب فيليب فرديناند على أهمية بذل المزيد من الجهود في مجال الصحة العامة للحد من التدخين، وخاصة التدخين المفرط، قد يكون وسيلة مهمة للحد من السكتات الدماغية بين الشباب".