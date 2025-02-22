https://sarabic.ae/20250222/أطباء-يحددون-العامل-الرئيسي-للسكتة-الدماغية-مجهولة-السبب-1098059154.html

أطباء يحددون العامل الرئيسي للسكتة الدماغية مجهولة السبب

أطباء يحددون العامل الرئيسي للسكتة الدماغية مجهولة السبب

سبوتنيك عربي

يطلق الأطباء على السكتة الدماغية التي ليس لها سبب معروف، بالسكتة الدماغية مجهولة السبب، هي نوع من السكتة الدماغية الإقفارية الناجمة عن انسداد تدفق الدم بشكل... 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T10:31+0000

2025-02-22T10:31+0000

2025-02-22T10:31+0000

مجتمع

الصحة

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وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية، تشمل أعراض هذه الحالة المرضية المفاجئة الضعف وصعوبة الكلام ومشاكل الرؤية، ومن الممكن أن تودي بحياة الشخص.وبعد ضبط العوامل التي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل المستوى التعليمي، واستهلاك الكحول، وضغط الدم، وجد الباحثون أن المدخنين لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المجهولة أكثر من ضعف ذلك مقارنة بغير المدخنين، وبالإضافة إلى ذلك، كان الخطر أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف لدى الرجال، وأعلى بنحو أربعة أضعاف لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 49 عاما.وبدوره، أكد عضو الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب فيليب فرديناند على أهمية بذل المزيد من الجهود في مجال الصحة العامة للحد من التدخين، وخاصة التدخين المفرط، قد يكون وسيلة مهمة للحد من السكتات الدماغية بين الشباب".

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