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https://sarabic.ae/20250425/5-بذور-في-فواكه-لذيذة-تحمل-مادة-قاتلة-احذرها-1099891179.html
5 بذور في فواكه لذيذة تحمل مادة قاتلة... احذرها
5 بذور في فواكه لذيذة تحمل مادة قاتلة... احذرها
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من العلماء، عن مركبات خطيرة تحتويها بذور بعض ثمار الفواكه التي نتناولها، والتي قد تضر بصحتنا. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T13:00+0000
2025-04-25T13:00+0000
مجتمع
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الصحة
أطعمة
الأطعمة
فواكه
الفواكه
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تعتبر الفواكه من الأطعمة التي تحتوي على فوائد صحية كبيرة، إذ تعتبر مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، إلا أن بعض أنواع بذورها قد تشكل خطرًا على الصحة، بسبب احتوائها على مركبات كيميائية قد تكون سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.وذكر موقع "تايمز أوف إنديا" الذي نشر الدراسة أن بعض البذور مثل الكتان والشيا مغذية وآمنة، إلا أن بذور بعض ثمار الفواكه قد تحتوي على مركبات تنتج مادة السيانيد، شديدة السمية.وأضافت الدراسة أن بذور الليتشي ورغم طعمها الحلو وفوائدها الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، إلا أنها تحتوي على مركب خطير يعرف بـ"هيبوغليسين-أ".وأوصت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بعدم تناول أكثر من ثلاث بذور مشمش صغيرة للبالغين في المرة الواحدة، لتفادي الآثار السامة المحتملة.وينصح خبراء التغذية دوما بعدم استهلاك بذور أو نوى الفواكه غير المخصصة للأكل، وضرورة توخي الحذر خاصة عند إعطائها للأطفال، والاقتصار على البذور المعروفة بسلامتها وفوائدها الغذائية."حذف عنصر مهم"... إعادة صياغة الأطعمة الصحية لأول مرة منذ 30 عاما دراسة: 8 أطعمة مفيدة للتخلص من الإمساك
https://sarabic.ae/20250405/10-فواكه-سحرية-لعلاج-فقر-الدم-1099244222.html
https://sarabic.ae/20250209/دراسة-تكشف-سر-تحدي-تناول-30-نوعا-من-النباتات-أسبوعيا-1097612881.html
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علوم, الصحة, أطعمة, الأطعمة, فواكه, الفواكه
علوم, الصحة, أطعمة, الأطعمة, فواكه, الفواكه

5 بذور في فواكه لذيذة تحمل مادة قاتلة... احذرها

13:00 GMT 25.04.2025
© Depositphotos.com / Draghicichفواكه
فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Depositphotos.com / Draghicich
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كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من العلماء، عن مركبات خطيرة تحتويها بذور بعض ثمار الفواكه التي نتناولها، والتي قد تضر بصحتنا.
تعتبر الفواكه من الأطعمة التي تحتوي على فوائد صحية كبيرة، إذ تعتبر مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، إلا أن بعض أنواع بذورها قد تشكل خطرًا على الصحة، بسبب احتوائها على مركبات كيميائية قد تكون سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.
وذكر موقع "تايمز أوف إنديا" الذي نشر الدراسة أن بعض البذور مثل الكتان والشيا مغذية وآمنة، إلا أن بذور بعض ثمار الفواكه قد تحتوي على مركبات تنتج مادة السيانيد، شديدة السمية.
لذلك، يحذر العلماء من تناولها نظرًا لاحتوائها على مادة تعرف باسم "الأميغدالين"، التي تتحول داخل الجسم إلى سيانيد الهيدروجين.
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5 أبريل, 13:39 GMT

وذكرت الدراسة أن بذور فواكه المشمش، والخوخ، والكرز، والبرقوق تحتوي على مركب خطير "الأميغدالين"، الذي يتحول إلى مادة سامة داخل الجسم.

وأضافت الدراسة أن بذور الليتشي ورغم طعمها الحلو وفوائدها الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، إلا أنها تحتوي على مركب خطير يعرف بـ"هيبوغليسين-أ".
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مجتمع
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9 فبراير, 13:45 GMT
وأوصت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بعدم تناول أكثر من ثلاث بذور مشمش صغيرة للبالغين في المرة الواحدة، لتفادي الآثار السامة المحتملة.
وينصح خبراء التغذية دوما بعدم استهلاك بذور أو نوى الفواكه غير المخصصة للأكل، وضرورة توخي الحذر خاصة عند إعطائها للأطفال، والاقتصار على البذور المعروفة بسلامتها وفوائدها الغذائية.
"حذف عنصر مهم"... إعادة صياغة الأطعمة الصحية لأول مرة منذ 30 عاما
دراسة: 8 أطعمة مفيدة للتخلص من الإمساك
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