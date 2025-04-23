دراسة: 8 أطعمة مفيدة للتخلص من الإمساك
© Photo / Unsplash/ Jannis Brandt أطعمة صحية
© Photo / Unsplash/ Jannis Brandt
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة للمركز الألماني للتغذية عن 8 أطعمة مفيدة لحركة الأمعاء، والتخلص من الإمساك.
يعتبر الإمساك من المتاعب الصحية الشائعة، والتي تحدث كنتيجة لضعف حركة الأمعاء، على سبيل المثال، بسبب قلة الحركة أو التوتر النفسي.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن المركز الألماني للتغذية، فإنه يمكن تنشيط حركة الأمعاء من خلال المزج بين الألياف القابلة للذوبان، والألياف غير القابلة للذوبان، مع شرب السوائل على نحو كاف.
24 مارس, 11:32 GMT
وأكد المركز الألماني للتغذية أنه يمكن مواجهة الإمساك من خلال تناول بعض الأغذية المفيدة، وهي كالآتي:
1.الماء
إن تناول كوب من الماء في الصباح بعد الاستيقاظ يحفز نشاط الأمعاء. ويراعى شرب السوائل بمعدل يتراوح بين لتر ونصف اللتر وبين لترين يوميا.
2.رقائق الشوفان
تحتوي رقائق الشوفان على الكثير من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.
3.خبز الحبوب الكاملة
إن الأشخاص الذين يتناولون الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة في وجبة الإفطار أو العشاء أو الغداء بدلا من الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض يستهلكون كمية أكبر من الألياف.
4.الفشار
يعتبر الفشار غنيا بالألياف، وبالتالي فهو وجبة خفيفة صحية، بشرط تحضيره بشكل صحيح. وهذا يعني عدم إضافة الكثير من الدهون مع القليل من السكر أو الملح.
5.البروكلي
إن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات مفيد بشكل عام لعملية الهضم. على سبيل المثال، يعتبر البروكلي غنيا بالألياف غير القابلة للذوبان.
6.البرقوق (الخوخ)
يعتبر البرقوق، على سبيل المثال، المجفف أو عصير البرقوق علاجا منزليا قديما للإمساك. ولا تحتوي الفواكه المجففة على الكثير من الألياف فحسب، بل تحتوي أيضا على سكر السوربيتول، الذي يتمتع بتأثير ملين للبراز.
7.بذور الكتان
بذور الكتان لها تأثير هضمي. وتحتوي ملعقة كبيرة واحدة فقط على 2,8 غرامات من الألياف القابلة للذوبان.
8.الزبادي
تتمتع بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في الزبادي، أيضا، بتأثير منظم لعملية الهضم.
18 أبريل, 13:19 GMT
وخلصت الدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن المركز الألماني للتغذية، إلى أن الالتزام بهذه الأنواع من الأطعمة يساعد في تنشيط حركة الأمعاء والتخلص من السموم في الجسم، بالإضافة إلى التخلص من الإمساك.