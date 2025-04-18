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https://sarabic.ae/20250418/5-أطعمة-سحرية-تمنع-نوبات-القلب-المفاجئة-تعرف-عليها-1099679045.html
5 أطعمة "سحرية" تمنع نوبات القلب المفاجئة... تعرف عليها
5 أطعمة "سحرية" تمنع نوبات القلب المفاجئة... تعرف عليها
سبوتنيك عربي
توصل باحثون من جامعة "ساوثهامبتون" ومستشفى "ماساتشوستس" العام بريغهام في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أبحاثًا سابقة ربطت العمل في نوبات ليلية بمشاكل القلب... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T13:19+0000
2025-04-18T13:19+0000
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الصحة
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وأشار الباحثون إلى أن دراستهم الجديدة تُظهر أن تناول الطعام خلال النهار يمكن أن يُساعد في تقليل هذه المخاطر.وفقًا لما نشره موقع "Surrey Live" نقلًا عن دورية "Nature Communications"، شملت الدراسة الجديدة 20 مشاركًا سليمًا قضوا أسبوعين في بيئة مُراقبة تُحاكي نوبات الليل، وتناولوا الطعام إما ليلًا أو نهارًا.قال البروفيسور فرانك شير، أستاذ الطب ومدير برنامج علم الأحياء الزمني الطبي في مستشفى بريغهام أند وومنز في بوسطن: "أظهرت أبحاث سابقة أن اختلال الساعة البيولوجية - أي اختلال توقيت دورة السلوك مقارنةً بالساعة البيولوجية - يزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولفهم ما يمكن فعله لتقليل هذا الخطر، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن توقيت الطعام يمكن أن يكون هو الهدف".وفي السياق ذاته، حدد خبراء تغذية أنواعا محددة من الأطعمة مفيدة بشكل خاص لصحة القلب، كما يلي:1. سمك السلمونيقول دكتور جاي شاه، طبيب القلب: "أوصي بتناول أطعمة مثل سمك السلمون، الغني بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ودعم مستويات الكوليسترول الصحية".توصي روزي كار، اختصاصية التغذية بـ"شوي سمك السلمون مع رشة من عصير الليمون والأعشاب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة، أو سلقه في مرق عطري للحصول على سمك طري ورطب".2. الشوفانتقول كار: "توفر الحبوب الكاملة، مثل الشوفان، كربوهيدرات معقدة تساعد في الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم، مما يمنع حدوث طفرات التهابية قد تُلحق الضرر بالأوعية الدموية مع مرور الوقت".3. الخضراوات الورقيةتؤكد كار أن "هذه الأطعمة غنية بالنترات الغذائية التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساعد على تمدد الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم"، مشيرة إلى أنها "الاستهلاك المنتظم لها يرتبط بتحسين أداء التمارين الرياضية ووظائف القلب والأوعية الدموية".ويقول الدكتور شاه إن الكرنب والسبانخ غنيان بالبوتاسيوم أيضًا. ويساعد تناولهما على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم.4. زيت الزيتون البكر الممتازتوضح كار أن "زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، ومضادات الأكسدة القوية التي تُسمى البوليفينول، والتي تُقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات".وتضيف: "يُسهم الالتهاب المزمن منخفض الدرجة في الإصابة بأمراض القلب من خلال التأثير على صحة الشرايين".5. الطماطميشرح كار أن "الطماطم غنية بالليكوبين، وهو عبارة عن مضاد أكسدة قوي يُقلل الالتهاب ويمنع أكسدة الكوليسترول"، مشيرة إلى أنه من المثير للاهتمام أن طهي الطماطم يزيد من التوافر الحيوي لليكوبين.
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

5 أطعمة "سحرية" تمنع نوبات القلب المفاجئة... تعرف عليها

13:19 GMT 18.04.2025
© Photo / freepikأطعمة غنية بفيتامين د
أطعمة غنية بفيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Photo / freepik
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توصل باحثون من جامعة "ساوثهامبتون" ومستشفى "ماساتشوستس" العام بريغهام في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أبحاثًا سابقة ربطت العمل في نوبات ليلية بمشاكل القلب والأوعية الدموية.
وأشار الباحثون إلى أن دراستهم الجديدة تُظهر أن تناول الطعام خلال النهار يمكن أن يُساعد في تقليل هذه المخاطر.
وفقًا لما نشره موقع "Surrey Live" نقلًا عن دورية "Nature Communications"، شملت الدراسة الجديدة 20 مشاركًا سليمًا قضوا أسبوعين في بيئة مُراقبة تُحاكي نوبات الليل، وتناولوا الطعام إما ليلًا أو نهارًا.
وقام الباحثون بتقييم تأثير توقيت الوجبات على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين، مثل مؤشرات الجهاز العصبي اللاإرادي ومثبط منشط البلازمينوجين-1، وهي مادة تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، وضغط الدم. ولم يجد الباحثون أي آثار سلبية على عوامل الخطر المذكورة لدى من تناولوا الطعام خلال النهار.
قال البروفيسور فرانك شير، أستاذ الطب ومدير برنامج علم الأحياء الزمني الطبي في مستشفى بريغهام أند وومنز في بوسطن: "أظهرت أبحاث سابقة أن اختلال الساعة البيولوجية - أي اختلال توقيت دورة السلوك مقارنةً بالساعة البيولوجية - يزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولفهم ما يمكن فعله لتقليل هذا الخطر، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن توقيت الطعام يمكن أن يكون هو الهدف".
وفي السياق ذاته، حدد خبراء تغذية أنواعا محددة من الأطعمة مفيدة بشكل خاص لصحة القلب، كما يلي:

1. سمك السلمون

يقول دكتور جاي شاه، طبيب القلب: "أوصي بتناول أطعمة مثل سمك السلمون، الغني بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ودعم مستويات الكوليسترول الصحية".
توصي روزي كار، اختصاصية التغذية بـ"شوي سمك السلمون مع رشة من عصير الليمون والأعشاب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة، أو سلقه في مرق عطري للحصول على سمك طري ورطب".

2. الشوفان

تقول كار: "توفر الحبوب الكاملة، مثل الشوفان، كربوهيدرات معقدة تساعد في الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم، مما يمنع حدوث طفرات التهابية قد تُلحق الضرر بالأوعية الدموية مع مرور الوقت".

3. الخضراوات الورقية

تؤكد كار أن "هذه الأطعمة غنية بالنترات الغذائية التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساعد على تمدد الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم"، مشيرة إلى أنها "الاستهلاك المنتظم لها يرتبط بتحسين أداء التمارين الرياضية ووظائف القلب والأوعية الدموية".
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ويقول الدكتور شاه إن الكرنب والسبانخ غنيان بالبوتاسيوم أيضًا. ويساعد تناولهما على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم.

4. زيت الزيتون البكر الممتاز

توضح كار أن "زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، ومضادات الأكسدة القوية التي تُسمى البوليفينول، والتي تُقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات".
وتضيف: "يُسهم الالتهاب المزمن منخفض الدرجة في الإصابة بأمراض القلب من خلال التأثير على صحة الشرايين".

5. الطماطم

يشرح كار أن "الطماطم غنية بالليكوبين، وهو عبارة عن مضاد أكسدة قوي يُقلل الالتهاب ويمنع أكسدة الكوليسترول"، مشيرة إلى أنه من المثير للاهتمام أن طهي الطماطم يزيد من التوافر الحيوي لليكوبين.
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