https://sarabic.ae/20250418/شراء-سيارة-وإعادة-البيع-ممنوعة-إجراء-جديد-في-دولة-عربية-1099671854.html
شراء سيارة وإعادة البيع ممنوعة... إجراء جديد في دولة عربية
شراء سيارة وإعادة البيع ممنوعة... إجراء جديد في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "ستيلانتيس"، الوكيل الرسمي لعلامة "فيات" في الجزائر، عن اعتماد إجراء جديد يُلزم العملاء بتوقيع تعهد خطّي يمنع إعادة بيع السيارات. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T11:33+0000
2025-04-18T11:33+0000
2025-04-18T11:33+0000
مجتمع
الجزائر
العالم العربي
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ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، يهدف الإجراء الجديد إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة التي شهدها السوق المحلي في الآونة الأخيرة بغرض المضاربة.وينص التعهد أيضًا على أن "إعادة بيع السيارة لأغراض المضاربة يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد يترتب عليها مسؤولية قانونية سواء على المستوى المدني أو الجزائي".من جهته، عقد وزير الصناعة الجزائري سيفي غريب، اجتماعًا مع مسؤولي "فيات" المحليين، ناقش فيه ضرورة التصدي للمضاربة والسمسرة، خاصة فيما يتعلق بطرازات محددة مثل "دوبلو بانوراما"، التي شهدت إقبالا واسعا في السوق.
https://sarabic.ae/20241230/الجزائر-تضع-شروطا-على-بيع-السيارة-التي-عمرها-أقل-من-3-سنوات---1096325113.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, العالم العربي, الأخبار
شراء سيارة وإعادة البيع ممنوعة... إجراء جديد في دولة عربية
أعلنت شركة "ستيلانتيس"، الوكيل الرسمي لعلامة "فيات" في الجزائر، عن اعتماد إجراء جديد يُلزم العملاء بتوقيع تعهد خطّي يمنع إعادة بيع السيارات.
ووفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية، يهدف الإجراء الجديد إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة التي شهدها السوق المحلي في الآونة الأخيرة بغرض المضاربة.
ووفقًا للوثيقة الرسمية، التي يتعين على العملاء توقيعها، يقرّ المشتري بأنه على علم بوجود عمليات مضاربة غير قانونية تستهدف سيارات "فيات" في السوق، ويتعهد بعدم المشاركة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
30 ديسمبر 2024, 10:09 GMT
وينص التعهد أيضًا على أن "إعادة بيع السيارة لأغراض المضاربة يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد يترتب عليها مسؤولية قانونية سواء على المستوى المدني أو الجزائي".
وأكدت الشركة أن "هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية والالتزام بالأنظمة الوطنية، وضمان عدم استغلال توفر السيارات لأغراض غير قانونية أو لتحقيق أرباح غير مشروعة".
من جهته، عقد وزير الصناعة الجزائري سيفي غريب، اجتماعًا مع مسؤولي "فيات" المحليين، ناقش فيه ضرورة التصدي للمضاربة والسمسرة، خاصة فيما يتعلق بطرازات محددة مثل "دوبلو بانوراما"، التي شهدت إقبالا واسعا في السوق.