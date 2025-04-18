https://sarabic.ae/20250418/شراء-سيارة-وإعادة-البيع-ممنوعة-إجراء-جديد-في-دولة-عربية-1099671854.html

شراء سيارة وإعادة البيع ممنوعة... إجراء جديد في دولة عربية

شراء سيارة وإعادة البيع ممنوعة... إجراء جديد في دولة عربية

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "ستيلانتيس"، الوكيل الرسمي لعلامة "فيات" في الجزائر، عن اعتماد إجراء جديد يُلزم العملاء بتوقيع تعهد خطّي يمنع إعادة بيع السيارات. 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T11:33+0000

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ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، يهدف الإجراء الجديد إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة التي شهدها السوق المحلي في الآونة الأخيرة بغرض المضاربة.وينص التعهد أيضًا على أن "إعادة بيع السيارة لأغراض المضاربة يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد يترتب عليها مسؤولية قانونية سواء على المستوى المدني أو الجزائي".من جهته، عقد وزير الصناعة الجزائري سيفي غريب، اجتماعًا مع مسؤولي "فيات" المحليين، ناقش فيه ضرورة التصدي للمضاربة والسمسرة، خاصة فيما يتعلق بطرازات محددة مثل "دوبلو بانوراما"، التي شهدت إقبالا واسعا في السوق.

https://sarabic.ae/20241230/الجزائر-تضع-شروطا-على-بيع-السيارة-التي-عمرها-أقل-من-3-سنوات---1096325113.html

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