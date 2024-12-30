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الجيش الروسي يحرر بلدة نوفولنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241230/الجزائر-تضع-شروطا-على-بيع-السيارة-التي-عمرها-أقل-من-3-سنوات---1096325113.html
الجزائر تضع شروطا على بيع السيارة التي عمرها أقل من 3 سنوات
الجزائر تضع شروطا على بيع السيارة التي عمرها أقل من 3 سنوات
سبوتنيك عربي
تضمن قانون المالية الجزائري لعام 2025 والصادر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، شروطا لبيع السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات منذ شرائها جديدة. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T10:09+0000
2024-12-30T10:09+0000
اقتصاد
الجزائر
السيارات
شراء السيارات
صناعة السيارات
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وبحسب القانون المعدل، فإنه لا يمكن إعادة بيع السيارات أقل من 3 سنوات إلا بشروط، من بينها دفع قيمة الامتياز الجبائي الممنوح، بحسب "النهار" الجزائرية.وأشار القانون إلى أن "السيارات أقل من 3 سنوات غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا إلا بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح".الحالات التي منح القانون فيها إمكانية التنازل عن السيارة مقابل دفع الامتياز الجبائي:وجاء في القانون أيضا أنه في حالة بيع السيارة بعد 36 شهرا من جمركتها فلا يطلب من المالك بإعادة دفع الامتياز.
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اقتصاد, الجزائر, السيارات, شراء السيارات, صناعة السيارات
اقتصاد, الجزائر, السيارات, شراء السيارات, صناعة السيارات

الجزائر تضع شروطا على بيع السيارة التي عمرها أقل من 3 سنوات

10:09 GMT 30.12.2024
© Photo / Unsplash/ Taneli Lahtinenسيارة كهربائية
سيارة كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Photo / Unsplash/ Taneli Lahtinen
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تضمن قانون المالية الجزائري لعام 2025 والصادر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، شروطا لبيع السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات منذ شرائها جديدة.
وبحسب القانون المعدل، فإنه لا يمكن إعادة بيع السيارات أقل من 3 سنوات إلا بشروط، من بينها دفع قيمة الامتياز الجبائي الممنوح، بحسب "النهار" الجزائرية.
وأشار القانون إلى أن "السيارات أقل من 3 سنوات غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا إلا بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح".
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25 ديسمبر, 10:15 GMT

الحالات التي منح القانون فيها إمكانية التنازل عن السيارة مقابل دفع الامتياز الجبائي:

إعادة دفع كامل الامتياز إذا كان التنازل في أجل يساوي أو يقل عن 12 شهرا من الجمركة
إعادة دفع 66% من الامتياز إذا كان التنازل في أجل يفوق 12 شهرا ويقل أو يساوي 24 شهرا من الجمرك
إعادة دفع 33% من الامتياز إذا كان التنازل في أجل يفوق 12 شهرا ويقل أو يساوي 24 شهرا من الجمركة
إعادة دفع 33% من الامتياز إذا كان التنازل في أجل يفوق 24 شهرا ويقل أو يساوي 36 شهرا من الجمركة
وجاء في القانون أيضا أنه في حالة بيع السيارة بعد 36 شهرا من جمركتها فلا يطلب من المالك بإعادة دفع الامتياز.
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