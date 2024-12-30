https://sarabic.ae/20241230/الجزائر-تضع-شروطا-على-بيع-السيارة-التي-عمرها-أقل-من-3-سنوات---1096325113.html

الجزائر تضع شروطا على بيع السيارة التي عمرها أقل من 3 سنوات

الجزائر تضع شروطا على بيع السيارة التي عمرها أقل من 3 سنوات

سبوتنيك عربي

تضمن قانون المالية الجزائري لعام 2025 والصادر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، شروطا لبيع السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات منذ شرائها جديدة. 30.12.2024, سبوتنيك عربي

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2024-12-30T10:09+0000

2024-12-30T10:09+0000

اقتصاد

الجزائر

السيارات

شراء السيارات

صناعة السيارات

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وبحسب القانون المعدل، فإنه لا يمكن إعادة بيع السيارات أقل من 3 سنوات إلا بشروط، من بينها دفع قيمة الامتياز الجبائي الممنوح، بحسب "النهار" الجزائرية.وأشار القانون إلى أن "السيارات أقل من 3 سنوات غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا إلا بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح".الحالات التي منح القانون فيها إمكانية التنازل عن السيارة مقابل دفع الامتياز الجبائي:وجاء في القانون أيضا أنه في حالة بيع السيارة بعد 36 شهرا من جمركتها فلا يطلب من المالك بإعادة دفع الامتياز.

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اقتصاد, الجزائر, السيارات, شراء السيارات, صناعة السيارات