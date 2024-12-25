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تبون يرد بقوة على حملة إلكترونية منتقدة: الجزائر لا تفترس بهاشتاغ... فيديو
تبون يرد بقوة على حملة إلكترونية منتقدة: الجزائر لا تفترس بهاشتاغ... فيديو
سبوتنيك عربي
ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على حملة إلكترونية واسعة حملت وسم "مانيش راضي" (لست راضياً) باللهجة العامية الجزائرية. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T10:15+0000
2024-12-25T10:15+0000
الجزائر
عبد المجيد تبون
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وانتشر الـ"هاشتاغ" على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية، ناقلاً انتقادات للأوضاع العامة في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.وأشار الرئيس الجزائري ضمنيًا إلى أن هذا الوسم هو "شعار أجنبي المنشأ"، قائلاً إنه "من تدبير قوى خارجية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر، عبر بث اليأس بين أبنائها".في المقابل، شهدت المنصات الإعلامية والاجتماعية حملة مضادة حملت شعار "أنا مع بلادي"، أطلقها صحافيون ومؤثرون وشخصيات بارزة في المجتمع الجزائري.وحققت حملة "أنا مع بلادي" انتشارا واسعا في الأيام الماضية، تعبيراً عن التمسك بالوحدة الوطنية ودعم استقرار البلاد.
https://sarabic.ae/20241126/السيسي-وتبون-يتصدران-تصويت-سبوتنيك-السنوي-للزعيم-العربي-الأكثر-تأثيرا--1095216271.html
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الجزائر, عبد المجيد تبون, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, عبد المجيد تبون, العالم العربي, الأخبار

تبون يرد بقوة على حملة إلكترونية منتقدة: الجزائر لا تفترس بهاشتاغ... فيديو

10:15 GMT 25.12.2024
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على حملة إلكترونية واسعة حملت وسم "مانيش راضي" (لست راضياً) باللهجة العامية الجزائرية.
وانتشر الـ"هاشتاغ" على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية، ناقلاً انتقادات للأوضاع العامة في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي خطاب يوم أمس الثلاثاء، قال تبون: "سنحمي هذا البلد، الذي تسري في عروق شعبه دماء الشهداء، ولا يظن أحد أن الجزائر يمكن افتراسها بهاشتاغ".

وأشار الرئيس الجزائري ضمنيًا إلى أن هذا الوسم هو "شعار أجنبي المنشأ"، قائلاً إنه "من تدبير قوى خارجية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر، عبر بث اليأس بين أبنائها".
زعماء ورؤساء عرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
السيسي وتبون يتصدران تصويت "سبوتنيك" السنوي للزعيم العربي الأكثر تأثيرا
26 نوفمبر, 15:02 GMT
في المقابل، شهدت المنصات الإعلامية والاجتماعية حملة مضادة حملت شعار "أنا مع بلادي"، أطلقها صحافيون ومؤثرون وشخصيات بارزة في المجتمع الجزائري.
وحققت حملة "أنا مع بلادي" انتشارا واسعا في الأيام الماضية، تعبيراً عن التمسك بالوحدة الوطنية ودعم استقرار البلاد.
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